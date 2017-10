FT België: Anderlecht en Kums wachten op exacte diagnose omtrent blessure 18u42 0 Photo News Jupiler Pro League Behalve de partij, verloor Anderlecht tegen Paris-Saint Germain ook Sven Kums. De middenvelder moest na rust geblesseerd de strijd staken. Kums' kuit speelde de draaischijf parten en vandaag werd hij al onderzocht door de medische staf van paars-wit. Maar op de exacte diagnose is het nog wachten.

Kums greep in de wedstrijd tegen PSG net voor het uur naar zijn kuit en hij werd niet veel later vervangen door Josué Sá. Vandaag werd hij al onderzocht en de onderzoeken worden morgen verdergezet.



Ook voor centrale verdediger Uros Spajic wordt het nog wat afwachten om te weten wanneer hij opnieuw kan spelen. De Serviër hervatte begin deze week de training, maar ondervond na een contact opnieuw te veel last aan zijn enkel. Zijn situatie wordt verder bekeken door de medische staf. Emmanuel Sowah ligt eveneens nog in de lappenmand.

Photo News

Photo News