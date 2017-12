FT België: Anderlecht aast op Bosnische international De voetbalredactie

Anderlecht wil Bosnische international

In de zoektocht naar polyvalente defensieve versterkingen staat Ognjen Vranjes (28) hoog op de verlanglijst van Anderlecht. Dat melden Griekse bronnen ons. Vranjes is een centrale verdediger bij de Griekse topclub AEK Athene, maar kan ook als rechtsachter uit de voeten. Op die positie is hij basisspeler bij de Bosnische nationale ploeg. Toen Vranjes in oktober met 3-4 van de Rode Duivels verloor, had Anderlecht een scout in de tribunes zitten, die met een positief rapport terugkeerde naar Brussel. Hein Vanhaezebrouck heeft al zijn zegen gegeven om de Bosniër in januari te halen - nu zijn de wisselmogelijkheden achterin te beperkt - maar dan zal paars-wit wel een financiële inspanning moeten leveren. AEK wil 2,5 miljoen vangen. Ook Basaksehir toont interesse. (PJC)