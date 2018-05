FT België: Aidoo (Genk) hoogst twijfelachtig voor cruciale partij tegen Charleroi - Ref bekend die cruciale Standard-Club in goede banen moet leiden De voetbalredactie

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Disciplinaire procedures voor Beerschot-Wilrijk, Antwerp, Standard en Club Brugge

Beerschot Wilrijk en Antwerp moeten na de incidentrijke Antwerpse derby op het Kiel voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verschijnen op 18 mei. Dat bevestigde Pierre Cornez, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Beide clubs krijgen een aparte zitting. Antwerp komt om 13u00 voor, Beerschot Wilrijk moet om 13u20 voor de commissie verschijnen. Er zal telkens een vertegenwoordiger van het Bondsparket bij zijn.

Het parket van de KBVB vervolgt zowel Beerschot Wilrijk als Antwerp na de incidentrijke partij van 29 april. De Bondsprocureur baseert zich voor de oproeping op het verslag van de aanwezige Match Delegate. Die constateerde racistische en discriminerende spreekkoren.

Op basis van datzelfde verslag maande de Pro League Beerschot Wilrijk al aan om stappen te ondernemen. Eerder schreven de 'Ratten' in een persbericht dat de benaming 'joden' voor hen "niets met racisme te maken heeft".

Ook Club Brugge en Standard worden vervolgd voor supportersincidenten in de thuiswedstrijden tegen respectievelijk RSC Anderlecht en KRC Genk.

Club Brugge moet voorkomen voor de houding van supporters gedurende de thuismatch van afgelopen weekend tegen Anderlecht (1-2). Zowel scheidsrechter Lawrence Visser als de aanwezige Match Delegate dienden daarover een verslag in bij de KBVB. Enkele supporters van blauw-zwart gingen met elkaar op de vuist. Het is niet meteen duidelijk of Club om die reden voor de Geschillencommissie wordt gedaagd. De zitting is voorzien voor 22 mei (vanaf 14u00).

Later op diezelfde zondag maakte Standard op Sclessin brandhout van KRC Genk (5-0). Voor de partij begon werd het stadion door Luikse supporters in een rode rookwolk gehuld. Zodra de rook weggetrokken was, kon de partij op gang gebracht worden. De Rouches worden vervolgd op basis van het verslag van de Match Delegate. Hij constateerde "incidenten die het goede verloop van de wedstrijd verstoorden". Ook Luik komt op 22 mei voor.

Jupiler Pro League KV Mechelen haalt nieuwe teammanager en keepers- en fysiektrainer

KV Mechelen heeft zijn technische staf voor volgend seizoen al helemaal rond. Met keeperstrainer Harmen Kuperus, physical coach Glenn Vanryckeghem en teammanager Michaël Vijverman is de ploeg rond de A-kern op punt, zo laat Malinwa vrijdag weten.

Kuperus en Vanryckeghem vervoegen hoofdtrainer Dennis van Wijk en assistenten Frederik Vanderbiest en Sven Swinnen. "Zij vervolledigen de staf van de A-kern", aldus KVM, dat op sportieve wijze degradeerde uit de Jupiler Pro League. Voor de groene tafel probeert het wel nog in 1A te blijven.

De 40-jarige Kuperus komt over van OH Leuven, waar hij in het begin van het seizoen samenwerkte met Dennis van Wijk. Na een seizoen aan den Dreef versterkt de Nederlanse keeperstrainer Malinwa. Kuperus is de opvolger van Jugoslav Lazic, die in maart aan de deur werd gezet. Eerder was de Nederlander in eigen land bij Heerenveen en Go Ahead Eagles aan de slag.

Glenn Vanryckeghem volgt Stijn Lintermans op als fysiektrainer. De 28-jarige Vanryckeghem oefende die functie al uit bij de beloften, U19 en U17 van Malinwa. Volgend seizoen neemt hij er de A-ploeg bij. Lintermans besliste er zelf de brui aan te geven.

De komst van Vijverman, die fulltime ploegmanager wordt, betekent ook meteen het afscheid van oudgediende Chris Crab. De ploegafgevaardigde verlaat KV Mechelen na 32 jaar dienst. De 28-jarige Vijverman was eerder ploegmanager bij de Essevee Soccer School van Zulte Waregem, die opgedoekt werd.

Nieuwe namen voor de sportieve staf: keeperstrainer Harmen Kuperus (foto), physical coach Glenn Vanryckeghem en teammanager Michaël Vijverman: https://t.co/pq5HW15S6S pic.twitter.com/zRjSTR3HIB KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Aidoo (Genk) hoogst twijfelachtig voor Charleroi

Slecht nieuws voor Racing Genk. Centrale verdediger Joseph Aidoo is niet ongehavend uit de strijd met AA Gent gekomen, de Ghanees sukkelt met de adductoren en is hoogst twijfelachtig voor de belangrijke wedstrijd van zondag tegen Charleroi. Als Aidoo niet fit geraakt dan neemt Sébastien Dewaest wellicht zijn plaats in. Seck is geschorst, hij wordt wellicht vervangen door Dries Wouters. (KDZ)

STVV zonder Teixeira naar Antwerp

STVV trekt zonder Jorge Teixeira naar Antwerp en dus moet coach Jonas De Roeck dubbel sleutelen in de verdediging. Ook Sascha Kotysch ontbreekt nog steeds wegens een lichte knieblessure. Vermoedelijk krijgt de Japanner Takehiro Tomiyasu daardoor zijn kans centraal achterin. Voor het overige doet De Roeck, die tijdens zijn wekelijkse persconferentie toegaf dat hij niet verrast was door het nieuws dat Marc Brys zijn opvolger zou worden op Stayen, een beroep op dezelfde namen die ook tegen Beerschot-Wilrijk in de selectie zaten. Geen verrassingen dus. (FKS)

Selectie: Steppe, Tomiyasu, De Sart, De Petter, Botaka, Charisis, Gueye, Bezus, Boli, Asamoah, Schevenels, Kitsiou, Dussaut, Pirard, De Norre, Legear, Goutas, Acolatse, Bourard, Akpom.

Genk heeft zijn zinnen gezet op Poolse middenvelder

Racing Genk versterkt zich de komende dagen met Jakub Piotrowski, een 20-jarige Poolse middenvelder die overkomt van Pogon Szczecin. Hij zou een contract voor drie seizoenen tekenen. “Als kind was hij gek van Frank Lampard en daar kan je hem ook mee vergelijken”, zegt Pools journalist Piotr Kozminski.

Racing Genk heeft zijn zinnen gezet op Jakub Piotrowski. De speler van Pogon Szczecin én de draaischijf van de Poolse nationale U21 zou volgend seizoen een vaste waarde moeten worden op het Genkse middenveld. Daarmee anticipeert Racing Genk op een mogelijk vertrek van Ruslan Malinovskyi. Genk heeft een akkoord met Piotrowski, maar een officiële bevestiging is er nog niet. Die volgt waarschijnlijk na het weekend want Piotrowski komt morgenavond nog in actie in het laatste competitieduel van Pogon.

“Akhmat Grozny, de Russische eersteklasser, was ook geïnteresseerd de voorkeur van Piotrowski gaat uit naar Racing Genk”, vertelt Piotr Kozminski van de Poolse krant ‘Super Express’. “Ook de Poolse topclubs hadden hem graag binnengehaald, maar hij was veel te duur. Piotrowski is een speler die in het begin van zijn carrière uitsluitend als controlerende middenvelder speelde, maar hij is dit seizoen geëvolueerd naar een ‘8’. Hij speelt met veel meer offensieve intenties. Zijn idool is Frank Lampard en daar kun je hem ook het best mee vergelijken. Hij is niet de man van de verfijnde passing, maar wel een box-to-box-speler met een enorm loopvermogen. Piotrowski vervult ook een sleutelrol bij de Poolse beloften. Niemand twijfelt eraan dat hij snel zal doorstomen naar het A-elftal, maar het WK in Rusland komt te vroeg voor hem.” Piotrowski is overigens ook niet opgenomen in de voorselectie van de Poolse nationale ploeg voor Rusland. (KDZ)

Le milieu polonais de 20ans du Pogon Szczecin, Jakub Piotrowski (international U21) va rejoindre le KRC Genk pour 2M€! Contrat de trois ans pour le jeune polonais en Belgique pic.twitter.com/KFV09Y6xXb Piłka & Nożna(@ OwskiMateusz) link

Bram Van Driessche fluit Standard-Club Brugge

Bram Van Driessche moet zondag de kraker tussen Standard en Club Brugge in goede banen leiden. Op die partij zal er ongetwijfeld een pak druk staan, want als blauw-zwart niet verliest, is de titel binnen. Mits een thuiszege naderen de Rouches dan weer tot op één punt. Opvallend: Sébastien Delferière werd aangeduid als vierde man. Daarnaast fluit Wim Smet het duel tussen Gent en Anderlecht, terwijl Racing Genk-Charleroi door Bart Vertenten geleid wordt.

Standard-supporters dagen massaal op voor tickets tegen Club

Zondag trekt Club Brugge naar Sclessin. Als blauw-zwart niet verliest, is de titel binnen. Mits een thuiszege naderen de Rouches dan weer top op één punt van de West-Vlamingen. Spanning alom. Een wedstrijd die de Standard-supporters absoluut niet willen missen. Heel wat mensen zaten vanochtend dan ook aan te schuiven voor tickets.

Elke abonnee krijgt gratis ticket voor afscheid van Hernán Losada

Voor het afscheid van Hernán Losada op zaterdag 19 mei tegen Eupen doet Beerschot-Wilrijk alles om het Kiel te laten vollopen. Zo krijgt elke abonnee een gratis ticket. Ook wie een los kaartje koopt, krijgt er een tweede gratis. Het 36-jarige clubicoon krijgt zo een gepast afscheid, genaamd 'Gracias Hernán'. (DPB)

Diaby wellicht ook out voor Standard

Dat Limbombe de titelmatch op Standard zou missen, was al bekend. Maar nu ziet het ernaar uit dat ook Diaby die partij niet haalt. Zonder het geblesseerde duo zal Leko wellicht teruggrijpen naar de formatie van de tweede helft, die in Charleroi de winst afdwong. (WDK)

Broos wil Akpala langer bij KVO, spits twijfelt

Zijn tiende seizoenstreffer scoren zat er woensdag niet in voor Joseph Akpala, toch speelde de Nigeriaan opnieuw een onderhoudende wedstrijd. De spits houdt tegenwoordig niet alleen Gano, maar ook Zivkovic - die omwille van een slechte trainingsweek zelfs niet geselecteerd werd - uit de ploeg. En dus wil KV Oostende een inspanning doen om Akpala langer aan de club te binden. Technisch directeur Hugo Broos deed de 31-jarige Nigeriaan een voorstel voor een contractverlenging van één seizoen. Akpala en zijn management weigeren voorlopig in te gaan op dit voorstel en deden een tegenvoorstel voor twee seizoenen: "Als ik nu voor één seizoen bijteken, dan zit ik volgend jaar rond deze tijd in dezelfde situatie", liet Akpala in zijn kaarten kijken. De aanvaller zit dit seizoen aan 9 goals. (TTV)

Trebel geschorst, Saief geblesseerd

Hein Vanhaezebrouck moet puzzelen voor de verplaatsing naar AA Gent. Adrien Trebel pakte zijn derde gele kaart - een domme, want hij vormde met zijn handen een vierkant, het verboden 'VAR-teken' - en is geschorst. Daarnaast blesseerde Saief zich aan de knie. "Het ziet er erg uit", sprak Vanhaezebrouck. "En ook Najar en Markovic zijn onzeker. (zucht) Ik had al weinig wisselopties..." (PJC)

Ardaiz vindt zijn vleugels in wellicht laatste match voor Antwerp

Enkele maanden geleden leek hij afgeschreven, nu lijkt Antwerp het 19-jarige Uruguayaanse talent toch te willen houden. Joaquín Ardaiz greep zijn kans in play-off 2 en bedankte tegen Eupen met een heerlijk doelpunt. Toch lijkt een verlengd verblijf weinig waarschijnlijk. Bölöni hoopt alleszins dat Ardaiz, die de laatste twee matchen mist door schorsing, langer blijft. "Zijn manager is hier en we onderhandelen. De laatste tijd heeft hij zijn draai wat beter gevonden." Ardaiz zelf wou niet veel kwijt over zijn toekomst. Antwerp huurt hem zonder aankoopoptie. "Door de hulp van mijn ploegmaats ben ik gelukkig bij Antwerp." Toch lijkt dat niet genoeg, want 'de vogel' mist het ouderlijke nest. "Ik moet met mijn familie over mijn toekomst praten." (DPB)

Vukotic duurste transfer ooit voor Waaslanders: 300.000 euro

Waasland-Beveren versterkt zich maandag met Aleksandar Vukotic (22, Ser) De grote (2m02) centrale verdediger komt over van het Bosnische Krupa. Hij arriveert zondag in ons land en legt maandag medische testen af. Zijn die goed, dan tekent hij een contract voor drie seizoenen op de Freethiel. Opvallend: Vukotic kost iets meer dan 300.000 euro en wordt zo de duurste inkomende transfer ooit voor W.-Beveren. Tot nog toe was die eer weggelegd voor Ryota Morioka (275.000 euro). Vukotic is na Bizimana, Keita en Gamboa al de vierde versterking richting volgend seizoen. (MVS)

Stameni i mladi stoper napušta Krupu #fkkrupa #aleksandarvukotic #beveren https://t.co/e8pNQ6KEUZ Klix.ba(@ klixba) link

Opvolger Vermant niet voor meteen

De 8-0-nederlaag op Zulte Waregem dinsdagavond werd zoals verwacht het Waterloo van Sven Vermant. De T1 van Waasland-Beveren kreeg woensdagochtend telefonisch zijn ontslag. Nadien kwam hij op de club kort afscheid nemen van spelers en staf. Assistent Dirk Geeraerd wordt T1 ad interim tot het einde van het seizoen. Opvallend: na het vertrek van Philippe Clement naar Genk was het nog een andere assistent, Johan Van Rumst, die tijdelijk overnam. Waasland-Beveren is niet van plan halsoverkop een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Vermant bleek een miscast, de Waaslanders willen dezelfde fout duidelijk geen twee keer maken. (MVS)