FT België: AA Gent verlengt contract van Zweeds talent en leent hem uit - De macht van Leko binnen Club neemt toe

13u00 12 Belga Tesfaldet 'Tess' Tekie. Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

AA Gent verlengt contract Tekie om hem uit te lenen

Ook al speelde hij door blessures nog geen seconde voor AA Gent, toch zal Tesfaldet Tekie (20) zijn contract bij de Buffalo’s verlengen met één jaar – tot 2021. De Zweedse middenvelder, die vorige winter voor zo’n 1,6 miljoen euro overkwam van IFK Norrköping, wordt wel meteen uitgeleend. “We zijn een oplossing aan het zoeken”, bevestigt Michel Louwagie. “Tekie moet kunnen spelen.”

Mogelijke bestemming: Östersunds FK, de revelatie in Zweden. Östersunds schakelde afgelopen zomer Galatasaray en PAOK uit in de voorrondes van de Europa League en overwintert al zeker in een groep met Athletic Bilbao, Zarja Loegansk en Hertha Berlijn.

Belga Tesfaldet 'Tess' Tekie.

Tekie hoopt in elk geval om in zijn thuisland weer wedstrijdritme op te doen, om nadien door te breken bij AA Gent. “Er zal geen aankoopoptie worden opgenomen in de overeenkomst”, aldus Louwagie. Het bewijs dat het bestuur nog altijd gelooft in het talent van Tekie, die een jaar geleden ook in de belangstelling van PSV, Heerenveen en Lille stond. De middenvelder gaf toen uiteindelijk de voorkeur aan AA Gent.

Nog dit: Gent plant ook andere jongeren uit te lenen zoals Aboubakary Koita (19) en Thibault De Smet (19). “We hebben momenteel te veel spelers”, beseft Louwagie. (NP)

Beloften tegen Nederland

De Belgische nationale beloftenploeg speelt op donderdag 22 maart (18u30) een oefenwedstrijd tegen hun leeftijdsgenoten uit Nederland. Beide teams treffen elkaar voor het eerst sinds het EK van 2007, dat Nederland uiteindelijk won. Toen werd het 2-2 in de poulefase. Het oefenduel wordt gespeeld op de Vijverberg in Doetinchem, sinds dit seizoen de vaste thuishaven van Jong Oranje.

Vier dagen later nemen de Jonge Duivels het in een EK-kwalificatiematch thuis op tegen Hongarije. Het team van bondscoach Johan Walem is in volle strijd voor deelname aan het EK 2019 in Italië en voert met 14 punten uit zes wedstrijden het klassement aan in groep 6.

Photo News

Slechts 1.419 tickets voor match tegen Engelsen

De officiële aantallen beschikbare tickets voor Belgische fans die in een Belgisch vak de Rode Duivels willen aanmoedigen in Rusland zijn bekendgemaakt. Voor de wedstrijd tegen Panama zijn er 2.336 tickets beschikbaar, voor die tegen Tunesië 2.211 en voor de match tegen Engeland slechts 1.419. Vooral die laatste wedstrijd baart supporters zorgen.

BELGA

"De regels zijn dezelfde als in Brazilië", zegt Tijs Cools van 1895, de overkoepelende supportersclub. "Elke federatie krijgt 8% van de verkoopbare plaatsen. Dat wil echter niet zeggen 8% van de capaciteit van het stadion. Want het aantal verkoopbare plaatsen ligt bij een WK-wedstrijd lager, omdat er meer ruimte moet worden vrijgehouden voor onder meer tv-platformen. We zitten natuurlijk wel met het gegeven dat de wedstrijd tegen Engeland plaatsvindt in een redelijk klein stadion (normale capaciteit 35.000) en dat het voor beide ploegen redelijk dicht bij huis is."

Bovenop de 8% krijgt elke federatie ook 700 tickets voor de 'football family': familie van de spelers, bondslui, etcetera. De KBVB en 1895 putten uit die 700 tickets om minderjarige supporters aan een toegangsbewijs te helpen en zo het totale beschikbare aantal tickets voor Belgische supporters wat op te drijven. (EV)

BELGA Engels bondscoach Gareth Southgate met Roberto Martínez in het Kremlin Palace afgelopen vrijdag.

Van Steenberghe na exit bij Club: "Verschil in visie"

"Ik kijk zeer positief terug op mijn 3,5 jaar bij Club. Het was een boeiende periode met heel wat sportieve hoogtepunten, goeie collega's en een onvergetelijke band met de twaalfde man. Op een bepaald moment merken beide partijen dat er een verschil in visie bestaat. Dan is het beter om in een goeie verstandhouding uit elkaar te gaan." Niet toevallig heeft Van Steenberghe het over 3,5 jaar, de Lokeraar is immers al 4 jaar aan de slag in Brugge, sinds januari 2014 om precies te zijn. Toen aangetrokken op voorspraak van Preud'homme. Maar met zijn opvolger Ivan Leko klikte het naar verluidt niet zo goed. Bovendien bleek Leko geen fan van Horvath, terwijl Van Steenberghe net de grootste pleitbezorger was van de Amerikaan. Als Horvath dan meerdere keren in de fout gaat, kan het niet anders of er ontstaat 'een verschil in visie'. Het begin van het einde voor Van Steenberghe.

Photo News

"Dit was de beste beslissing voor alle partijen", liet Vincent Mannaert weten op de website. "We hebben samen een mooi parcours afgelegd, maar het draagvlak voor een verdere samenwerking werd steeds kleiner. Dit doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de goeie samenwerking van de voorbije jaren."

Rogic komt via Igor Tudor

Van Steenberghe (45) wordt bij Club opgevolgd worden door Tomislav Rogic (42). Die komt er op aanraden van Leko. Rogic begon zijn carrière als keeperstrainer onder Igor Tudor bij Hajduk Split. Tudor is dan weer een goede vriend van Leko, sinds hij diens assistent was bij het Griekse PAOK Saloniki. Daarna werkte Rogic zowel bij Shakhtar Donetsk (2013-2016) als Zenit Sint-Petersburg (2016-2017) onder Mircea Lucescu. Vandaag neemt hij voor het eerst de Brugse doelmannen onder handen.

RV Tomislav Rogic

KV KORTRIJK_ Vier langdurig geblesseerden staan weer op het oefenveld. Kagelmacher en Van Loo trainen met de groep en zijn klaar voor selectie, Lepoint en Attal oefenen apart met de bal. Ook Stojanovic is hersteld zodat De Boeck ineens weer kan kiezen uit 22 fitte kernspelers. (ESK)

KV OOSTENDE_ Jonckheere traint opnieuw mee. De beloften speelden 2-2 gelijk tegen Kortrijk, na goals van Van de Wiele en D'Haese. Zaterdag, voor de match tegen Mechelen, komen scouts van onder meer Juventus, Milan, Sampdoria en Leverkusen naar de kust. (TVA)

STANDARD_ Bokadi (knie), Cop (voet), Fiore (voet) en Edmilson (heup) kregen verzorging. (FDZ)