FT België: 4,7 miljoen euro winst voor Rouches - Kaya blijft wegens familiale omstandigheden thuis

4,7 miljoen winst voor Rouches

Ondanks de tegenvallende resultaten sloot Standard het vorige seizoen af met 4,7 miljoen euro winst. Het voorafgaande seizoen leed de club nog zo'n 5 miljoen euro verlies. Een bedrag dat toen uiteindelijk werd teruggebracht tot 3,5 miljoen. De nieuwe positieve cijfers hebben de Rouches te danken aan de Europese campagne die ondanks de uitschakeling in de poulefase van de Europa League ongeveer 3,5 miljoen opleverde en de uitgaande transfers. De loonmassa ging nochtans de hoogte in van 22 naar meer dan 27 miljoen. Nog opvallend is dat de schulden teruggebracht werden van bijna 55 miljoen naar minder dan 39 miljoen. Er werd dus een put van 16 miljoen gedicht. Voorzitter Venanzi injecteerde in de loop van het seizoen zelf ongeveer 10 miljoen. Mede daardoor is het eigen vermogen gestegen van 7 naar 14 miljoen euro. (SJH/KDZ/FDZ)

Familiale omstandigheden houden Kaya thuis

Tegenvaller voor Zulte Waregem. Onur Kaya, drie weken geleden nog beslissend tegen Vitesse, stapte gisterochtend verrassend niet op het vliegtuig richting Nice. De sterkhouder bleef thuis omwille van familiale omstandigheden. Door de vele blessures had Francky Dury al geen keuze te over. In extremis besliste de coach dan maar om belofte Jari De Roover mee te nemen naar Frankrijk. (VDVJ)

Trebel onzeker voor KV Kortrijk

Adrien Trebel bezeerde zich gisteren aan de knie. "Hij heeft zijn knie lichtjes verdraaid bij een balrecuperatie", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Ik denk dat zijn mediale band geraakt is, maar het is afwachten hoe ernstig de blessure is en of hij fit geraakt voor KV Kortrijk." Alexandru Chipciu ontbrak wegens "familiale redenen". (PJC)

Trofee Goethals voor Broos, Leko of Mazzu

De drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2017 zijn, in alfabetische volgorde: Hugo Broos, Ivan Leko en Felice Mazzu. Dat is het resultaat van de eerste stemronde. De jury wees ook punten toe aan Philippe Clement, Francky Dury, Jonas De Roeck, Mircea Rednic en Yves Vanderhaeghe. De tweede stemronde en de overhandiging van de trofee vinden op 18 december 's middags in het Château du Lac in Genval plaats.

Wullaert twee maanden out?

Pech voor Tessa Wullaert (24). De Gouden Schoen moet afhaken voor de stage met de Red Flames en de oefenduels tegen Rusland met een dijblessure. Mogelijk is Wullaert tot twee maanden out, wat zou betekenen dat ze pas in 2018 haar rentree kan vieren. De kwartfinales van de CL met Wolfsburg komen niet in gevaar. Davinia Vanmechelen (18) heeft de 25-koppige groep in Tubeke ook verlaten. De aanvalster van RC Genk is ziek en wil thuis herstellen. (PJC/GVS)