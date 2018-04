FT België 26/04: Wie Verheyen wil weghalen bij Oostende moet diep in buidel tasten - Waasland-Beveren haalt 21-jarige Rwandees De voetbalredactie

26 april 2018

06u22 3 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Ook Julien Cools geen assistent meer van Belgische U19

Na het vertrek van bondscoach Gert Verheyen en zijn assistenten Franky Van der Elst en Patrick Creemers naar KV Oostende, eindigt ook het verhaal van Julien Cools bij de Belgische nationale ploeg voor min 19-jarigen. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bekend. "De bond zal nu een procedure opstarten om een nieuwe sporttechnische staf voor de U19 samen te stellen."

Gisteren raakte bekend dat Verheyen volgend seizoen samen met zijn assistenten Van der Elst en Creemers toetreedt tot de technische staf van KV Oostende. Rond de 71-jarige Julien Cools, de derde assistent onder Verheyen, bleef het stil. De 35-voudige Rode Duivel stopt als assistent van de U19, maar gaat wel nog verder als jeugdscout van de KBVB. Cools is al meer dan 25 jaar in dienst bij de bond.

"De KBVB dankt deze heren voor het prima werk de voorbije jaren en hun engagement ten opzichte van de KBVB en wenst hen veel succes met de toekomstige projecten", luidt het in een persbericht. "De bond zal nu een procedure opstarten om een nieuwe sporttechnische staf voor de U19 samen te stellen."

De volgende afspraak voor de U19 zijn twee vriendschappelijke interlands in september tegen Wales en Engeland. Daarna volgt de eerste EK-kwalificatieronde in november in Malta, met Litouwen, Frankrijk en Malta als tegenstanders.

Moeskroen schrijft KBVB en Pro League aan over geschil met KV Mechelen

Moeskroen-voorzitter Patrick Declerck vraagt dat de Pro League zijn statuten naleeft. Dat doet de flamboyante zakenman in een open brief gericht aan CEO Pierre François en aan bondsvoorzitter Gérard Linard, zo bevestigden de Henegouwers. Moeskroen maakt na een strafklacht met burgerlijke partijstelling van KV Mechelen het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek.

Declerck vraagt heel concreet de toepassing van artikel 34 van de statuten van de Pro League. Daarin wordt gestipuleerd dat "alle geschillen tussen leden aan de Algemene Vergadering zullen worden voorgelegd". De Pro League schrijft voor dat het aan de Algemene Vergadering is om op zoek te gaan naar een regeling waarin "alle betrokken partijen" zich kunnen vinden. Daarover moet gestemd worden binnen de Algemene Vergadering, een eenvoudige meerheid volstaat.

Moeskroen wijst er fijntjes op dat de strafklacht van KV Mechelen indruist tegen het interne reglement van de Pro League. Indien er via de interne procedure geen regeling getroffen kan worden, is het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de enige mogelijkheid om het geschil te regelen. Malinwa stapte wel naar het BAS, maar gelooft dat een gerechtelijk onderzoek meer elementen aan het licht kan brengen en legde klacht neer.

Declerck haalde er ook artikel 14 van de statuten van de Pro League bij. Die regel schrijft voor dat de Pro League de mogelijkheid heeft om sancties op te leggen. Dat kan gaan van een financiële sanctie tot het afnemen van het stemrecht of het mandaat binnen de Pro League. Ook de uitsluiting van een lid behoort tot de mogelijke sancties.

"Moeskroen is van mening dat het morele en materiële schade heeft geleden door het gedrag, de uitspraken, de beschuldigingen en de insinuaties van KV Mechelen. De verstandhouding tussen beide clubs is danig verziekt. We pikken het niet dat we opnieuw door het slijk gehaald worden", verklaarde Declerck de brief aan de François en Linard.

De volgende Algemene Vergadering van de Pro League vindt plaats op dinsdag 5 juni. Pierre François of de Raad van Bestuur kunnen ook een buitengewone Algemene Vergadering organiseren om het geschil tussen Moeskroen en KV Mechelen te bespreken.

Waasland-Beveren legt derde zomeraanwinst vast

Waasland-Beveren heeft zijn derde aanwinst voor volgend seizoen voorgesteld. De Oost-Vlamingen contracteerden de 21-jarige verdedigende middenvelder Djihad Bizimana voor drie seizoenen. De Rwandees komt over van APR FC Kigali in zijn thuisland. Eerder verwelkomde Waasland-Beveren ook al de Senegalese middenvelder Paul Keita en de Nederlandse linksachter Milan Massop vast.

Djihad Bizimana streek anderhalve week geleden neer op de Freethiel. Hij kreeg een week de tijd om de sportieve cel te overtuigen van zijn kwaliteiten en dat lukte. "Hij verbaasde iedere medespeler, maar ook de staf en de sportieve leiding met zijn capaciteiten", aldus de Waaslanders. "Hij toonde dat hij een stevige defensieve middenvelder is met aanvallende impulsen." Bizimana heeft op 21-jarige leeftijd al twintig interlands achter zijn naam heeft staan.

Wie Verheyen wil weghalen bij KVO moet betalen: minstens €500.000

KV Oostende nam bij de aanstelling van Gert Verheyen het zekere voor het onzekere. Mocht zijn eerste avontuur als clubcoach al snel een doorslaand succes blijken, dan is KVO voorbereid op mogelijke interesse in hun nieuwe hoofdtrainer. Wie de debuterende coach volgend seizoen wil overnemen, zal een afkoopsom moeten betalen aan KV Oostende. "En de som is hoog", voegde sportief directeur Hugo Broos er gisteren meteen aan toe. Het te betalen bedrag zou tussen 500.000 en 1 miljoen euro liggen. Verheyen en Franky Van der Elst tekenden eergisteren een contract voor drie seizoenen. (TTV)

Proximus TV: "We verliezen sterke analist"

De aanstelling van Verheyen en Van der Elst betekent ook dat Proximus TV op zoek moet naar twee nieuwe analisten. "Een groot verlies", aldus de voetbalzender. "Gert was twaalf jaar bij ons en is ongelofelijk sterk in zijn analyses en als co-commentator. Franky blijft gelukkig nog wel aan boord voor de matchen in de Champions League." Proximus TV zoekt daarom volop naar vers bloed, maar belooft zijn kijkers - naast Wesley Sonck en Wim De Coninck - een aantal mooie namen ter vervanging van het kersverse KVO-duo, en dat zowel voor de Jupiler Pro League als de Champions League. (DPB)

Cobbaut duurste Belgische belofte ooit voor Anderlecht

Het nieuwe Anderlecht zit niet stil. Geflankeerd door Hein Vanhaezebrouck, Marc Coucke en Luc Devroe was Elias Cobbaut (20) gisteren al de derde zomeraanwinst die voorgesteld werd. De polyvalente verdediger, die overkomt van KV Mechelen, tekende een contract voor vijf seizoenen. Bijkomend voordeel voor paars-wit: Cobbaut is jong én Belg. Al duwde dat zijn prijskaartje wel flink de hoogte in. Anderlecht betaalt 3 miljoen euro aan Malinwa, met ook 500.000 euro aan bonussen.

Cobbaut wordt zo met voorsprong de duurste Belg onder de 21 jaar die Anderlecht ooit binnenhaalde. Hij laat Pieter Gerkens, vorige zomer voor 1,5 miljoen overgekomen van STVV, zelfs ver achter zich. De duurste 'belofte' aller tijden in het Astridpark is hij evenwel niet. Mbark Boussoufa (op zijn 21ste voor 4 miljoen weggekocht bij AA Gent) en Aleksandar Mitrovic (als 19-jarige voor 5 miljoen gehaald bij Partizan Belgrado) waren nog prijziger. (VDVJ/SK/FDZ)

Welcome @eliascobbaut! 💪



"Het is een droom voor mij om hier te zijn" 🎙 Bekijk hoe Elias kennismaakt met zijn nieuwe ploegmaats op de RSCA Official-app 📲



"C'est un rêve pour moi d'être ici" 🎙 Regardez comment Elias a rencontré ses coéquipiers sur l'app #RSCA officielle 📲 pic.twitter.com/WOOh0ZUg8Q RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Ook Betis volgt Dendoncker

De lijst dikt aan. Na Crystal Palace denkt ook Real Betis aan Leander Dendoncker (23), zo melden Spaanse bronnen ons. Real Betis ziet in Dendoncker de ideale versterking om zich op korte termijn definitief in de subtop van het Spaanse voetbal te werken. Op dit moment is Betis volop in de running voor de Europese plaatsen. Sowieso staat het zo goed als vast dat Dendoncker eind dit seizoen Anderlecht definitief verlaat. (PJC)

Nog steeds geen overname bij Lierse

De situatie van 1B-club Lierse lijkt hoe langer, hoe benarder te worden. Lierse moest gisteren voor middernacht de conclusies indienen bij het licentiedossier waarmee men naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport trekt. Bedoeling was dat Maged Samy de club voor deze deadline had verkocht, want een eventuele overname was een potentieel belangrijk gegeven voor het BAS. Op het Lisp maakte men zich sterk dat de deal gisteren rond ging komen - er was immers sprake van een voorakkoord met een buitenlandse geïnteresseerde - maar dat lukte uiteindelijk niet voor middernacht. Het is maar zeer de vraag of Lierses zaak zonder de beoogde overname veel kans op succes maakt bij het BAS. Eerder schoot de licentiecommissie het dossier al eens af. Op 3 mei behandelt het BAS de zaak. (KDC)

Nog steeds geen Spajic of Kums, Onyekuru is er wel

Moet Vanhaezebrouck het tegen Charleroi nog steeds zonder Spajic doen? De kans bestaat. De Serviër, die sukkelt met de enkel, heeft immers nog steeds de groepstrainingen niet hervat. Het neemt niet weg dat hij positief is over zijn speelkansen. Sven Kums heeft een verrekking aan de bil en traint ook nog niet mee. De middenvelder is zeer twijfelachtig voor zondag. Wel positief is dat Najar en Onyekuru, na hun rentree bij de beloften, gewoon present tekenden op het oefenveld. Zeker Najar lijkt klaar voor speeldag zes. (PJC)