FT België 01/02. Roeselare geeft laatste plaats door aan OHL - Ook scheidsrechters op afzondering voor play-off 1 NVK/voetbalredactie

01 februari 2019

23u35

Bron: Eigen berichtgeving 0

Roeselare laat laatste plaats aan OHL

Op de 24ste speeldag in eerste divisie 1B heeft Roeselare de degradatietopper op het veld van Oud-Heverlee Leuven met 0-1 gewonnen. Arsenio Valpoort scoorde in de slotminuut.

Door de nederlaag is OHL nu alleen laatste, op drie punten van Roeselare en één punt van Tubeke.

Stijn De Smet (Roeselare) houdt na beroep twee duels schorsing over

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de schorsing voor Stijn De Smet verminderd van drie naar twee speeldagen. De middenvelder van Roeselare moet ook een boete van 1.000 euro betalen.

De schorsing geldt voor de competitieduels tegen OH Leuven en Lommel. In eerste aanleg kreeg De Smet drie matchen schorsing opgelegd, maar dankzij “het zeer gunstige disciplinaire verleden” van de ervaren middenvelder bekwam hij strafvermindering.

De Smet houdt de sanctie over aan een drieste tackle op Tom Van Hyfte in de met 1-2 verloren thuismatch tegen Beerschot Wilrijk op 12 januari. Door de tik op zijn scheenbeen raakte Van Hyfte geblesseerd. Scheidsrechter Erwin Blank hield de kaarten op zak, maar via de Reviewcommissie kreeg de tackle nog een disciplinair staartje.

KVM-verdediger Germán Mera 3 wedstrijden geschorst

De Geschillencommissie heeft in Hoger Beroep KV Mechelen-verdediger Germán Mera geschorst voor drie wedstrijden. De Colombiaanse sterkhouder kreeg tijdens de clash tegen Beerschot-Wilrijk van vorige zaterdag rood na een - al dan niet opzettelijke - slag in het gezicht van tegenstander Joren Dom. Mera mist de duels tegen Westerlo (thuis, 2 februari), OH Leuven (thuis, 9 februari) en Tubize (uit, 15 februari). (ABD)

Kinoshita mogelijk speelgerechtigd bij STVV

De kans bestaat dat STVV vandaag of morgen van de instanties toch groen licht krijgt om spits Kosuke Kinoshita op te stellen tegen Eupen. Lukt het tegen zondag niet, dan geraakt hij alleszins speelgerechtigd voor de volgende opdracht, thuis tegen Waasland-Beveren. De 24-jarige Japanner kwam deze winter over van het Zweedse Halmstad. Hij speelde er 29 wedstrijden en scoorde er 13 doelpunten. Hij wordt gezien als een sterke en snelle aanvaller met twee uitstekende voeten. Kinoshita draagt bij STVV het nummer 18. (FKS)

Qatar mag finale spelen na afwijzing protest

Qatar mag gewoon aantreden in de finale van de Asian Cup, waarin het later vandaag Japan treft. Een protest van de nationale voetbalbond van de Verenigde Arabische Emiraten, die in de halve finales met 4-0 verloren van Qatar, is afgewezen door de Aziatische voetbalfederatie AFC.

Twee belangrijke spelers van Qatar zouden niet speelgerechtigd zijn. Het gaat om verdediger Bassam Al Rawi (21) en spits Almoez Ali (22), die zijn geboren in respectievelijk Irak en Soedan. Beiden hebben zich laten naturaliseren tot Qatarees, maar volgens de VAE voldoen ze niet aan de eisen om te mogen uitkomen voor de nationale ploeg. Ali trof op het toernooi al acht keer raak.

De politieke spanningen tussen Qatar en de VAE leidden dinsdag tot ongeregeldheden in het stadion. Zo wierpen supporters van het gastland schoenen richting juichende spelers van Qatar, iets wat in de islamitische wereld wordt gezien als een grove belediging. De finale begint om 15u (Belgische tijd) en wordt gespeeld in Abu Dhabi.

“Limbombe slaagde wel degelijk voor medische testen”

Stallone Limbombe slaagde in Turkije wel degelijk voor zijn medische testen, zo meldt de entourage van de speler. De transfer werd afgebroken nadat Ankaragücü de afgesproken contractvoorwaarden niet meer wou respecteren. De Turkse club meldde dat de Gent-aanvaller door een medisch probleem niet zou tekenen, maar dat zou dus niet juist zijn. De oudere broer van Anthony Limbombe (Nantes) werd bij de Buffalo’s naar de B-kern gestuurd na een dispuut met coach Jess Thorup.

Eden Hazard volgt zichzelf op als ‘Devil of the Year’

Eden Hazard is de Devil of the Year anno 2018. Dat maakte de Belgische voetbalbond vrijdag bekend op Twitter. Hazard haalde het in de stemming ruimschoots voor Axel Witsel en Kevin De Bruyne. Hij volgt op de erelijst zichzelf op.

Hazard had met 14.974 stemmen bijna vijf keer zoveel stemmen als nummer twee, Axel Witsel (3.801). Kevin De Bruyne eindigde als derde met 2.005 stemmen. Dries Mertens (1.552) en Romelu Lukaku (1.221) vervolledigden de top vijf. Fans konden tot 31 januari op de website van de bond stemmen voor hun favoriete Rode Duivel. In vergelijking met de voorgaande jaren kwamen alle Duivels die speelminuten maakten, in aanmerking voor de trofee. De vorige jaren kon de prijs enkel gewonnen worden door spelers die doorheen het jaar minstens één keer tot Man van de Match werden verkozen.

De Rode Duivels kwamen in het historische 2018 zeventien keer in actie en dat leverde dertien zeges, twee draws en twee nederlagen op. De twee draws kwamen tot stand in de oefenwedstrijden tegen Portugal (0-0) en Nederland (1-1), de twee nederlagen zitten in het collectieve geheugen. In de halve finales van het WK werd er in Sint-Petersburg met 1-0 verloren van Frankrijk, dat enkele dagen later de wereldtitel pakte. Medio november werd het Duivelse jaar onverwachts afgesloten met een 5-2 blamage in en tegen Zwitserland, waardoor de Duivels van bondscoach Roberto Martinez dit jaar niet voor de eindzege in de Nations League mogen strijden.

Erelijst

2015: Kevin De Bruyne

2016: Dries Mertens

2017: Eden Hazard

2018: Eden Hazard

Ook scheidsrechters gaan op afzondering voor play-off 1

Voetbalclubs die op afzondering gaan voor belangrijke wedstrijden: meer regel dan uitzondering. Maar voor het eerst volgen ook de Belgische scheidsrechters dat voorbeeld. “Onze refs zullen voor de tien speeldagen in play-off 1 op afzondering gaan in Tubeke”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, in een gesprek met deze krant. “De scheidsrechters zullen zich in teams voorbereiden. Een hoofdarbiter met assistenten én VAR.” Welk team welke wedstrijd zal leiden, hangt af van een aantal factoren. Er zal rekening gehouden worden met hun vormcurve en resultaten bij terugkerende fysieke testen. Bossaert: “Ze zullen in hun voorbereiding ook een diepgaande analyse maken van de clubs. Op die manier kunnen ze hun manier van leiden aanpassen aan de verschillende speelstijlen.”

Thes Sport, leider in eerste amateurklasse, zal niet promoveren naar 1B

Thes Sport komt niet in aanmerking om te promoveren naar de Proximus League. De leider in de eerste amateurklasse zal geen licentie voor 1B aanvragen, zo bevestigde de club aan persagentschap Belga. “We zijn er niet klaar voor.”

Clubs uit de eerste nationale amateur die geen licentieaanvraag voor 1B neerlegden bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), kunnen per definitie niet promoveren naar de Proximus League. Deelname aan de eindronde met de top vier hangt er niet van af.

Thes Sport, de comfortabele leider met 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Deinze, past voor een eventuele promotie. “Wij vragen geen licentie aan voor 1B”, bevestigt gerechtigd correspondent Rudy Desiron. “Na drie promoties op vier jaar tijd is onze club daar niet klaar voor. Het blijft wel onze ambitie voor de toekomst.”

Vooral het stadion, in het gemeentelijk Sportpark van Tessenderlo, voldoet niet aan de licentievoorwaarden. Bovendien wil Thes, de club van onder meer Kevin Oris en Sam Vanaken, geen stappen overslaan. Er zijn nog elf speeldagen te gaan in de eerste amateurklasse. Indien Thes zijn plaats in de top vier na 30 speeldagen behoudt, speelt de ploeg uit Tessenderlo wel de eindronde voor de titel.