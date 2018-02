FT België: Trebel onzeker voor Oostende, KV Mechelen zonder assistent op de bank tegen Eupen Redactie

05 februari 2018

09u03 1 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

KV Mechelen mist assistent tegen Eupen

Assistent Fred Vanderbiest zal zaterdag niet op de bank van KV Mechelen zitten in de degradatiekraker tegen Eupen. De ex-trainer van onder andere KV Oostende, Lierse en Roeselare maakte het zondag in het Astridpark te bont met wilde gebaren in de 2-2-draw van KVM in Anderlecht en moet een match vanuit de tribunes bekijken.

Minnelijke schikking Bondsparket: Frederik Vanderbiest (@kvmechelen) schorsing van 07.02.2018 t.e.m. 13.02.2018 + € 400 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Trebel onzeker voor KVO

Tegen KV Mechelen was hij geschorst, maar ook als dat niet het geval was geweest, had Adrien Trebel niet kunnen aantreden. De Fransman heeft een scheurtje in de hamstrings opgelopen. "Het is afwachten of hij KV Oostende haalt", aldus Hein Vanhaezebrouck. Teodorczyk en Amuzu ontbraken gisteren. De twee waren ziek. (PJC)

"Winnen tegen Anderlecht om de vertrekkers steekje uit te delen"

Een punt pakken op Zulte Waregem zorgde vooral voor opluchting bij KV Oostende. Zeker in het vooruitzicht van de komst van Anderlecht naar de Versluys Arena komend weekend. "De kloof met Eupen en Mechelen blijft status quo", bedenkt Nicolas Lombaerts. "Het is jammer dat we met deze kern eerder naar beneden moeten kijken, maar het is nu niet anders. Al moeten we ambitieus blijven. Volgend weekend winnen tegen Anderlecht zou best wel leuk zijn, al was het maar om een steekje uit te delen aan de vertrekkers."

Waarmee Lombaerts nog maar eens te kennen gaf hoe moeilijk hij het heeft met het nakende vertrek van voorzitter Marc Coucke. Overigens erft Lombaerts de kapiteinsband van Siani, die naar Antwerp verkaste. "Brecht Capon of Joseph Akpala hadden wat mij betreft ook aanvoerder mogen worden. Maar toen het mij gevraagd werd, vond ik dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen." (LUVM)