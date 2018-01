FT België: Seizoen van Club-verdediger Decarli zit er nu al op - Nieuwe CEO voor STVV Redactie

29 januari 2018

14u23 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Decarli out voor de rest van het seizoen

Slecht blessurenieuws voor Club Brugge. Het seizoen van Saulo Decarli zit er namelijk nu al op. De verdediger van blauw-zwart moet een peesoperatie ondergaan na nieuw blessureleed. Dat staat te lezen op de website van de club. Ook Benoit Poulain en Lior Refaelov staan met een blessure aan de kant. Anthony Limbombe en Dion Cools kunnen dan weer morgen aansluiten bij de groep.

Nieuwe CEO voor STVV

De Japanner Takayuki Tateishi is de nieuwe CEO van eersteklasser STVV. Hij neemt in Sint-Truiden de taken van Philippe Bormans over. David Meekers is de nieuwe voorzitter, zo is vandaag bekendgemaakt. STVV riep de pers samen om de toekomstplannen van de club toe te lichten. Bormans maakte vorige week zijn afscheid bekend op Stayen. Hij nam ontslag in onderling overleg met het nieuwe (Japanse) bestuur. Bormans zal wel nog samenwerken als extern consultant.