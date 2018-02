FT België: Sa Pinto mist enkel derby tegen Charleroi, zijn assist krijgt maand schorsing - Ook Mpoku mist Charleroi wegens schorsing - Coucke niet naar Oostende-Anderlecht Redactie

06 februari 2018

19u02 60 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

De Geschillencommissie van de KBVB heeft twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, opgelegd aan Standard-aanvoerder Paul-José Mpoku. De Congolese Belg moet ook een boete van 800 euro betalen. Tenzij de Rouches beroep aantekenen, mist Mpoku de Waalse derby op het veld van Sporting Charleroi (18/02). Zijn schorsing gaat immers pas in op 14 februari. De voorwaardelijke sanctie van 1 speeldag schorsing hangt hem tot 13 februari boven het hoofd.

Mpoku wordt gestraft omdat hij na de wedstrijd bij Zulte Waregem (2-1) in de clinch ging met match delegate Kris Bellon. Die laatste wilde filmen hoe Mpoku de kleedkamer van scheidsrechter Lawrence Visser wilde binnendringen, maar de middenvelder van Standard had het door en legde zijn hand op de smartphone van Bellon. De match delegate werd nadien belaagd door enkele spelers en incasseerde nog een duw van de fysiektrainer van de Luikenaars, alvorens iedereen door Standard-coach Ricardo Sa Pinto tot de orde werd geroepen.

Het Bondsparket had twee speeldagen schorsing en 5.000 euro boete gevorderd tegen Mpoku. "Hij mag tenslotte de twijfelachtige primeur van een aanval op een match delegate op zijn naam zetten", verklaarde bondsprocureur Marc Rubens.

1 week effectieve schorsing Sa Pinto, zijn assistent maand

De Geschillencommissie van de KBVB heeft drie weken schorsing, waarvan twee met uitstel, en een boete van 1.200 euro opgelegd aan Standard-coach Ricardo Sa Pinto. De effectieve schorsing loopt van 14 tot 20 februari, waardoor Sa Pinto enkel tijdens de verplaatsing naar Charleroi (18/02) niet in de dug-out mag plaatsnemen. De voorwaardelijke schorsing loopt tot 13 februari 2019. De Portugese trainer krijgt de sanctie omdat hij na de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem iets te wild tekeer ging tegen scheidsrechter Lawrence Visser. De Geschillencommissie bevestigde de vordering van bondsprocureur Marc Rubens.

Zijn vijfde assistent José Guilherme Oliveira Kruss Gomes komt er niet zo licht vanaf. De Geschillencommissie schorst de Portugese fysiektrainer van 14 februari tot 13 maart, omdat hij na diezelfde partij een duw gaf aan match delegate Kris Bellon tijdens het tumult in de spelerstunnel. De sanctie is dan wel een weekje minder dan de schorsing die het Bondsparket vroeg, maar zo volgt hij de rest van de reguliere competitie wel vanuit de tribunes. Kruss Gomes mag bij een eventuele bekerfinale van Standard wel opnieuw in de technische zone van de Rouches zitten. De ontknoping van de Croky Cup is voor 17 maart, Standard verdedigt donderdag in Brugge de 4-1 zege uit de heenmatch.

Bondsprocureur Marc Rubens vorderde eerder vandaag drie weken schorsing tegen Standard-coach Ricardo Sa Pinto: "Dat zou een serieuze waarschuwing zijn en zo hoop ik dat zijn gedrag verbetert". Scheidsrechter Visser voelde zich niet bedreigd door Sa Pinto, maar nam het incident na het laatste fluitsignaal toch op in zijn verslag. "Wild gesticulerend riep hij me allerlei verwensingen toe. Toen de situatie uit de hand dreigde te lopen, zette ik een paar stappen achteruit. Daarop werd hij agressiever, tot zijn spelers Mpoku en Poccognoli hem wegtrokken", getuigde Visser voor de Geschillencommissie. "Ik kan begrijpen dat een coach het niet eens is met mijn beslissingen, maar door de manier waarop hij zijn ongenoegen, uitte besloot ik dit op te nemen in mijn rapport."

Op basis van dat rapport kon het Bondsparket overgaan tot de vervolging van de Portugees, die zich al voor de derde keer dit seizoen moest verantwoorden voor zijn gedrag. "Telkens voor onaanvaardbaar gedrag, al dan niet met agressiviteit ten opzichte van de ref. Het is jammer dat een trainer zo'n goedgevuld disciplinair dossier heeft en bedaard moet worden door zijn spelers. Maar zijn gedrag is wel al verbeterd", gaf Rubens toe. De procureur vorderde daarom drie weken schorsing, waarvan twee met uitstel. "Zo hangt er hem altijd iets boven het hoofd. Het is een duidelijke waarschuwing voor de toekomst. Ik hoop dat daardoor zijn gedrag betert. Het is wel zijn laatste kans. Ik geniet van een coach met een zuiders temperament, maar het moet er niet telkens over gaan."

Sa Pinto, die zelf niet aanwezig was, liet zich vertegenwoordigen door advocaat Gregory Ernes. Hij kan zich grotendeels vinden in de vordering van de procureur en vroeg "een proportioneel correcte sanctie". "Het was een chaotisch matcheinde en iedereen bij Standard was gefrustreerd. In tegenstelling tot vorige keren, bleef Sa Pinto nu tot na de wedstrijd in zijn technische zone. Na het laatste fluitsignaal gaat hij op overdreven wijze richting de scheidsrechter, maar hij maakte geen agressieve gebaren. Na het incident kalmeert Sa Pinto en in de tunnel is hij degene die de anderen probeert te kalmeren", aldus Ernes, die ter vergelijking ook beelden toonde van Michel Preud'homme, Felice Mazzu en Hein Vanhaezebrouck. Sa Pinto kreeg ook een boete van 1.000 euro.

Mpoku: "Schandalig dat de feiten zo opgeklopt worden"

Paul José Mpoku zou na de nederlaag van Standard op het veld van Zulte Waregem in de clinch gegaan zijn met scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Kris Bellon, die vandaag ter zitting van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de feiten kwam toelichten. Standard relativeerde de feiten. "Mpoku is een voorbeeldige speler en we zijn trots om zo iemand in onze rangen te hebben", aldus Gregory Ernes, raadsman van de Rouches.

De match delegate, die door de KBVB aangeduid wordt om toe te zien op onregelmatigheden, stelde na de partij vast dat Mpoku zich samen met Sébastien Poccognoli richting de kleedkamer van Lawrence Visser begaf. De ref was eerder in aanvaring gekomen met Standard-coach Sa Pinto, die na de winning goal van Saponjic wild tekeer ging tegen Visser. Mpoku en Poccognoli wilden verhaal halen bij de scheidsrechter in diens kleedkamer. Match delegate Bellon had dat gezien en omdat spelers niets te zoeken hebben in de kleedkamers van de ref, haalde hij zijn smartphone boven om de gebeurtenissen te filmen. Volgens Bellon stapte Mpoku daarop naar hem toe en sloeg hij met zijn vlakke hand op de gsm. "Alle spelers richtten zich nadien tegen mij en duwden me met mijn rug tegen de muur. Sa Pinto en teammanager Christian Theus probeerden iedereen tevergeefs te kalmeren. Ik had mijn vest opengedaan en toonde mijn badge, zodat ik herkenbaar was. Maar pas nadat een speler riep dat ik de match delegate was, lieten ze mij gerust. Er zijn helaas geen beelden van, Pocognoli draaide de camera bewust weg van de incidenten", getuigde Bellon.

Bondsprocureur Marc Rubens vorderde een sanctie van twee speeldagen schorsing. "Voor dergelijke feiten zou ik vijf weken kunnen vragen, maar daarmee treffen we enkel Standard. De speler zou in die periode gewoon op vakantie kunnen gaan", zei Rubens cynisch. "Daarom vraag ik bovenop twee speeldagen schorsing een boete die naam waardig van minstens 5.000 euro. Mpoku heeft een kwalijke primeur op zijn naam. Hij is de eerste speler die een match delegate aanvalt. Een medewerker van de KBVB belagen, dat kan gewoon niet. Gelukkig kwamen coach en teammanager tussen, anders was het veel erger geweest."

Standard nam het op voor zijn speler en kon zich niet vinden in de bewoordingen van het Bondsparket. "Mpoku heeft in België geen disciplinair verleden en ook in dit dossier kan Standard hem niets verwijten. Hij wist niet dat iemand van de KBVB foto's nam, dat hoorde hij pas nadien. Door zijn hand op de smartphone van Bellon te zetten wil hij vermijden dat er foto's op sociale media gegooid zouden worden. Bovendien valt de telefoon niet op de grond en is er geen schade aangebracht. Nadien was Mpoku misschien wel de kalmste speler in de tunnel", aldus Gregory Ernes.

Mpoku nam ook zelf het woord. "Ik ben vrij geschokt van de verklaringen van de match delegate. Als kapitein moet ik het voorbeeld geven. Ik ga ook altijd in dialoog met de scheidsrechter. Toen ik de coach van Zulte Waregem, Francky Dury, naar de kleedkamers van de arbiter zag stappen, zijn 'Pocco' en ik hem achterna gegaan. Als kapiteins wilden wij ook wat zeggen", vertelde een zichtbaar geïrriteerde Mpoku. "Dan zag ik meneer Bellon filmen. In Kortrijk had een supporter de coach gefilmd en online gezet. Dat wilde ik vermijden. Op een kalme manier heb ik mijn hand op zijn smartphone gezet. Ik heb niet geslagen en heb hem ook niet beledigd. Ik vind het schandalig dat de feiten zo opgeklopt worden." Bellon reageerde nog dat hij Dury niet had opgemerkt.

De Geschillencommissie maakt het vonnis in de loop van de namiddag bekend. De Congolese Belg riskeert geschorst te zijn voor de bekerwedstrijd tegen Club Brugge en het competitieduel tegen Moeskroen.

Lokeren-aanwinst José Francisco Cevallos Junior wil zich tonen aan Europa

Vandaag werd de nieuwe aanvallende middenvelder van Sporting Lokeren, José Francisco Cevallos Junior, in het Daknamstadion voorgesteld. De 23-jarige Ecuadoraanse international trainde gisteren voor het eerst mee met de kern. Cevallos wil in Lokeren zijn carrière een grote schwung geven.

"Ik had ook andere aanbiedingen maar toen er interesse was vanuit Lokeren en dus Europa was voor mij de zaak meteen uitgemaakt. Ik neem deze opportuniteit met beide handen aan. Aan ambitie ontbreekt het me niet en ik ben blij hier aan de slag te kunnen", begon José Francisco Cevallos Junior. "Ik ben een middenvelder die graag het doel opzoekt. Er zitten veel beloftevolle spelers in Ecuador en daar ben ik er misschien wel één van maar dat is zo moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Trainingsarbeid schuw ik niet. Ik ken ook de manier van spelen in België niet, maar ik zal me wel vlug aanpassen. Het bestuur ziet wat in mij anders hadden ze mij niet gekozen. Ik wil zo snel mogelijk in de eerste ploeg staan".

José Francisco Cevallos Junior wou absoluut met rugnummer 10 spelen. "Een magisch nummer. Het is voor mij een uitdaging om dat nummer waardig te dragen bij Sporting Lokeren. Toen de contacten kwamen met deze club ben ik van alles gaan opzoeken. Hier ligt duidelijk de mogelijkheid om mijn loopbaan een mooie positieve wending te geven. Hier kan ik groeien. Mijn familie komt binnenkort ook naar Lokeren en dan gaan we er het beste van maken", besloot José Francisco Cevallos Junior.

De nieuwe nummer 10 van @KSCLokeren: @Josecevallos55 pic.twitter.com/4rAIjwUw3r (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

"Hij liet onmiddellijk een goede indruk op mij na", verklaarde Peter Maes, trainer van de Waaslanders. José Francisco Cevallos Junior komt uit een familie met een rijke voetbaltraditie. Zijn vader, doelman, kreeg de bijnaam 'Las Manos del Ecuador' of 'de handen van Ecuador' mee. Ook zijn broers voetballen. Cevallos Jr. is dan weer een echte nummer tien en ondertekende een contract voor de duur van 4,5 seizoenen bij Sporting Lokeren

"Toen ik hem voor het eerst aan het werk zag maakte hij meteen een grote indruk op mij. Het is een speler met goed voetenspel en iemand die andere spelers daardoor sowieso beter maakt. Hij wordt een belangrijke schakel in de breedte", stelde Peter Maes. "Met José Francisco Cevallos Junior kunnen we ook meteen hoger spelen wat voor hem en de club belangrijk is".

Cevallos is de eerste speler uit Ecuador bij Lokeren. "Van waar ze komen is niet belangrijk. Van ver of van dicht bij, als ze ons maar beter maken. Wij hebben de laatste weken drie versterkingen binnen gehaald. Twee ervan moeten vrij snel inzetbaar zijn. Een verbetering moet dus voelbaar zijn", viel voorzitter Roger Lambrecht in. "Ik sluit zelfs niet uit dat er nog spelers bij komen. Wij blijven zoeken. Volgend seizoen wil ik immers met Lokeren in de linkerkolom van het klassement staan, niet zoals nu".

Cevallos zou bij Lokeren de langverwachte opvolger van Hans Vanaken zijn. "Laat ons hopen dat hij zelfs beter wordt, maar hij deed me inderdaad meteen aan Hans Vanaken denken", meldde Peter Maes. "Onze nieuwe aanwinst is alvast een echte nummer tien. Ik wacht nu de volgende trainingssessies af en zie wanneer ik hem kan brengen. Het liefst zo snel mogelijk. Misschien zelfs volgende zondagavond reeds op Charleroi", gaf Peter Maes mee.

Eerder al trok wit-zwart-geel de Tsjech Lukas Marecek, een 27-jarige verdedigende middenvelder, aan. Hij kwam over van Sparta Praag en was destijds ook al bij Anderlecht aan de slag.

Sofiane Hanni neemt geen schorsing mee naar Spartak Moskou

Sofiane Hanni zal niet gestraft worden voor zijn slag op het hoofd van Standard-speler Uche Agbo. Scheidsrechter Sébastien Delferière vond het ook na het zien van de tv-beelden geen rode kaart, waardoor het Bondsparket de vervolging moet stopzetten.

De ex-middenvelder van Anderlecht, die naar Spartak Moskou trok, werd door de Reviewcomissie op het matje geroepen voor een slag op het hoofd van Standard-speler Uche Agbo.

Een schorsing neemt hij uiteindelijk niet mee naar Rusland. Delferière had de fase tijdens de partij niet gezien, maar zou na het zien van de beelden nog geen rood getrokken hebben. "Het was een vrijwillig contact, maar ik weet niet of Hanni in het gezicht wou slaan. De fysieke integriteit van Arbo is niet in gevaar. Een rode kaart? Dat is discutabel, maar ik denk niet dat ik ze zou getrokken hebben", aldus de ref vandaag ter zitting van de Geschillencommissie. De bondsregels staan vervolging na tussenkomst van de Reviewcommissie enkel toe als de scheidsrechter bevestigt dat hij rood had moeten geven.

Hanni was zelf niet aanwezig en liet zich vertegenwoordigen door Renaud Duchêne, juridisch directeur van RSCA. In de klassieker op het veld van de Rouches toonde Hanni voorlopig voor het laatst zijn kunstjes in het shirt van Anderlecht. Met een hattrick bezorgde hij paars-wit een punt tegen Standard (3-3).

Ghelamco ontkent interesse in KV Kortrijk

Bouwbedrijf Ghelamco ontkent vandaag dat het interesse heeft om te investeren in eersteklasser KV Kortrijk. Dat meldt het bedrijf van Paul Gheysens, eigenaar van voetbalclub Antwerp, via een persbericht.

De naam van het bouwbedrijf van Paul Gheysens valt steeds nadrukkelijker als bouwheer en investeerder voor het nieuwe stadion van de Kortrijkse voetbalclub.

Ghelamco ontkent alvast de interesse in een investering in de club. "Met enige verbazing nam de heer Paul Gheysens kennis van de desinformatie als zou hij belangstelling hebben om in de voetbalclub KVK Kortrijk te investeren. Hierover is op geen enkel moment contact geweest. Hij wenst tegelijk de stad Kortrijk en het bestuur van de club alle succes met hun eigen plannen."

De ondernemer voegt er nog aan toe dat hij met Antwerp zijn "langetermijnplannen verder wil uitrollen". "Op korte termijn zijn in Antwerpen al enorme stappen gezet, maar het houdt niet op. Dat garandeer ik u."

Interesse in de bouwplannen wordt dan weer niet stellig ontkend. Zo staat Ghelamco steeds open voor positieve bouwprojecten in alle centrumsteden, dixit het bedrijf. Daarbij klinkt het dat de bouwfirma al meermaals bewezen heeft, met het stadion in Gent en de vernieuwing in Antwerpen, een betrouwbare partner te zijn.

"Wij staan steeds open om onze knowhow en diensten aan te bieden. Bovendien staan op dit moment al verschillende nieuwe projecten van Ghelamco in de stijgers, onder meer een ambitieus initiatief in Antwerpen", besluit Gheysens.

Coucke niet op KV Oostende-Anderlecht

Zaterdag staat met KV Oostende-Anderlecht een speciale match op het menu: de club die Marc Coucke tegen 1 maart verkocht moet krijgen, tegen die die hij onlangs gekocht heeft. Coucke zelf zal alvast schitteren door afwezigheid, want de sterke man is op vakantie met zijn gezin. “Neen, het is geen vlucht", stelt algemeen directeur bij KV Oostende Patrick Orlans in Het Nieuwsblad. "Elk jaar tijdens de krokusvakantie gaat Marc op reis met zijn kinderen. Dat staat al lang gepland.”

Club wisselt wéér in doel

Het zat eraan te komen. Tenzij een onverwachte blessure nog roet in het eten gooit, staat donderdag in de halve finale van de beker tegen Standard Kenneth Vermeer (32) en niet Vladimir Gabulov in doel bij Club Brugge. Een rechtstreeks gevolg van zijn onzekere optreden afgelopen zondag tegen Charleroi, waarbij hij er vooral bij het tweede doelpunt niet goed uitzag. Volgens onze informatie gunt Leko nu Vermeer - in principe een (veel) betere doelman dan Gabulov - zijn kans. De ex-keeper van Ajax en Feyenoord had de pech dat hij tijdens de winterstop pas aangetrokken werd nadat Gabulov al in doel stond, anders was hij wellicht al langer de nieuwe nummer één geweest. Na Horvath, Hubert, Butelle en dus Gabulov, is Vermeer dit seizoen al de vijfde doelman die in actie komt. (WDK)

Hanni: "Anderlecht wou me niet laten gaan"

Sofiane Hanni kwam gisteren op de Waalse radiozender Vivacité nog eens terug op zijn vertrek bij Anderlecht. De clubleiding deed nochtans alles om hem te overtuigen om te blijven. "Van Holsbeeck en de voorzitter wilden me houden. Ze zeiden dat ze dachten dat ze zonder mij de titel niet meer konden halen. Ik heb aangegeven dat ik toch weg wou. Zelfs toen de transfer bijna was afgerond, lieten ze nogmaals blijken dat de poort nog steeds open stond voor me en dat ik gerust kon blijven." (SJH)

De Boeck en KVK straks om tafel voor contractverlenging

Glen De Boeck en KV Kortrijk zitten na de bekermatch van vanavond samen om het contract van de coach te verlengen. Het tegendeel had verbaasd als je ziet dat de succestrainer de club in geen tijd van de 15de naar de 7de plaats bracht.

"We willen niet enkel de coach maar ook zijn assistenten in huis houden", zegt algemeen manager Matthias Leterme. Tot vorig weekend hield De Boeck de boot nog af met de melding dat hij 'een missie' had om de club van degradatie te behoeden, maar nu de redding mathematisch vaststaat, hoeft hij niet meer flauw te doen: "Natuurlijk wil ik blijven." De Boeck, die na eerder met Cercle zijn tweede bekerfinale kan halen, heeft van een uitgeteld elftal een team vol zelfvertrouwen gemaakt. Van de krakkemikkige defensie kneedde hij een solide sluitstuk, op het middenveld posteerde hij Makarenko die uitgroeide tot een dirigent en van zijn vereenzaamde aanvallers smeedde hij een vriendenclubje dat zowel mét als zonder Perbet scoort. Dit lijkt dan ook geen team dat straks even op de nul gaat mikken. De Boeck rekent ongetwijfeld op goalgetter Chevalier, die nog nooit heeft gescoord in een bekerwedstrijd voor KV Kortrijk.

Perbet (kuit) trainde individueel. Lepoint is fit. (ESK)

Amper 5.000 fans in Luminus Arena

Nog 90 minuten resten Genk van een plekje in de bekerfinale, maar de achterban voelt er niet zoveel voor om vanavond naar de Luminus Arena te komen. Tot gisteren werden er maar iets meer dan 5.000 tickets verkocht. KVK zorgt wel voor een goed gevuld uitvak. De West-Vlamingen zakken met 800 af. Aan Genkse kant geen stormloop dus. Coach Philippe Clement hoopt toch nog op een symbiose. "Ik heb als speler én als coach samen zeven bekerfinales meegemaakt. Dat zijn unieke momenten en we willen dat de spelers en de fans nogmaals gunnen. Ik weet dat Genk veel fans telt die al vier bekerfinales meemaakten. Zij weten wat het is. Deze club heeft een uitstekend publiek dat voor een hel kan zorgen. Daar moeten we weer naartoe. Ik herinner me mijn periode als speler nog. Als je anderhalf uur voor de match even op het veld stapte, zat het vak al vol en zongen de fans je al toe. Dat gaf enorm veel energie. In zo'n bekermatch kan dat zeker het verschil maken. We moeten die synergie opnieuw installeren." (SJH/ESK)