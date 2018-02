FT België: Romelu Lukaku: "Ooit keer ik terug naar Anderlecht" - Coucke niet opgezet met berichtgeving rond Anderlecht en Oostende De voetbalredactie

13 februari 2018

19u23

Jupiler Pro League

Coucke: " Plots zijn 2 Belgische clubs bijna failliet en zonder toekomst?"

Marc Coucke is duidelijk niet opgezet met de negatieve geluiden rond KV Oostende en RSC Anderlecht van de afgelopen dagen in de media. Hij haalde dan ook uit via zijn favoriete medium.

"Ongelooflijk: net nu 2 Belgische ondernemers elk een Belgische club kopen, zijn beide clubs plots bijna failliet/waardeloos/toekomstloos", klonk het op Twitter. "De waarheid is: het zijn 2 mooie clubs, elk apart met een prima toekomst!" Over de overgang benadrukt Coucke nog eens dat die zal gebeuren "met respect voor alle wetten".

Standard tekent beroep aan tegen schorsingen Sa Pinto en Mpoku

Standard gaat in beroep tegen de schorsingen van coach Ricardo Sa Pinto en aanvaller Paul-José Mpoku. Dat heeft juridisch directeur Pierre Locht deze namiddag bevestigd. Beiden moeten zich vrijdag 23 februari verantwoorden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Door het beroepschrift ontlopen Sa Pinto en Mpoku in elk geval een schorsing voor de competitieduels tegen Sporting Charleroi (18/02) en Club Brugge (25/02). Als de Geschillencommissie Hoger Beroep een sanctie oplegt, treedt die pas vanaf maandag 26 februari in werking.

De Portugese trainer kreeg vorige week drie weken schorsing, waarvan één week effectief, en een boete van 1.200 euro opgelegd, omdat hij na de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem iets te wild tekeer ging tegen scheidsrechter Lawrence Visser. De Geschillencommissie bevestigde de vordering van bondsprocureur Marc Rubens, die het "de laatste kans" noemde voor Sa Pinto.

Mpoku werd gestraft met één speeldag schorsing en 800 euro boete, omdat hij in de spelerstunnel de kleedkamer van Visser wilde betreden en nadien een opstootje veroorzaakte met match delegate Kris Bellon. Die laatste stelde een verslag op van zijn versie van de feiten, maar Mpoku sprak die tegen. Het Bondsparket had twee speeldagen schorsing en 5.000 euro boete gevorderd tegen de Congolees.

Standard gaat niet in beroep tegen de schorsing van fysiektrainer José Guilherme Oliveira Kruss Gomes, die tot 13 maart niet meer in de Luikse dug-out zal plaatsnemen.

Lukaku: "Ooit keer ik terug naar Anderlecht"

Romelu Lukaku wil zijn carrière afsluiten bij RSC Anderlecht, de club waarvoor hij in 2009 zijn debuut maakte als profvoetballer. Dat heeft de topschutter van de Rode Duivels gezegd in een videoboodschap die vandaag verspreid werd via de officiële kanalen van de landskampioen.

"Mijn droom was altijd om voor Anderlecht te spelen. Voor het einde van mijn carrière zal ik zeker terugkomen, dat kan ik nu al beloven. Ik heb hier een ontzettend mooie tijd gekend", zei Lukaku, die een bezoek bracht aan het trainingscentrum in Neerpede.

De Rode Duivel, die momenteel het shirt van Manchester United draagt, doorliep ook de jeugdreeksen bij paars-wit, nadat hij in 2006 was weggeplukt bij Lierse. In de zomer van 2011 verliet Lukaku de Brusselaars voor de Engelse topclub Chelsea.

Slechts vier amateurclubs vragen licentie aan voor 1B

Slechts vier clubs uit de eerste amateurklasse zullen een licentie aanvragen voor deelname aan de Proximus League (1B). Dat heeft Belga vernomen na een rondvraag bij de zestien clubs. Het gaat om leider Lommel SK, Dessel Sport, KMSK Deinze en Seraing.

Lommel SK degradeerde vorig seizoen uit de Proximus League en wilde zo snel mogelijk terugkeren in het profvoetbal. De Limburgers voeren de stand in de eerste amateurklasse aan en verwachten geen problemen met het licentiedossier.

Eerste achtervolger KSK Heist vraagt geen proflicentie aan. De Antwerpse club roept financiële redenen in en ook het stadion, dat gehuurd wordt van de gemeente Heist-op-den-Berg, voldoet niet aan de strenge voorwaarden. Eerder raakte al bekend dat ook Knokke, voorlopig derde in de stand, om gelijkaardige redenen geen dossier voor een licentie voor 1B zal indienen. Het voetbalcomplex van de kustploeg wordt wel grondig onder handen genomen.

Nummers vier en vijf Dessel Sport en KMSK Deinze hopen wel nog op de promotie en dienden een dossier in. Voor Dessel is het vooral afwachten of de licentiemanager het Armand Melis Stadion goedkeurt voor 1B, Deinze verwacht geen problemen.

KSV Oudenaarde, ASV Geel en Seraing zijn in het klassement op achtervolgen aangewezen, maar nog niet helemaal uitgeteld voor de eindronde die bepaalt welke club promoveert. Toch is het enkel Seraing dat een proflicentie aanvraagt. De Luikenaars, wiens stadion al goedgekeurd werd voor profvoetbal, koesteren nog hoop op een plaats in de top vier. Het financieel geplaagde Geel en Oudenaarde blijven volgend jaar in principe in de eerste amateurklasse voetballen. De Oost-Vlaamse club beschikt niet over de infrastructuur voor 1B, maar kondigde wel aan dat de stad Oudenaarde beloftes heeft gedaan voor een nieuw stadion.

Vigor Wuitens Hamme, Oosterzonen, Excelsior Virton, Dender, Chatelet-Farciennes, Berchem Sport en rode lantaarn Patro Eisden Maasmechelen vroegen enkel een licentie voor de eerste amateurklasse aan. Behalve de sportieve realiteit, noemden deze clubs de hoge financiële voorwaarden als voornaamste reden.

De deadline voor het indienen van het proflicentiedossier is donderdag 15 februari. Clubs die geen aanvraag voor 1B neerlegden, kunnen per definitie niet promoveren naar de Proximus League. Deelname aan de eindronde met de top vier hangt er niet van af. Er zijn nog tien speeldagen te gaan in de eerste amateurklasse.

Vossen wekenlang out, controlescan voor Poulain

Het is nog afwachten hoe ernstig de in Beveren opgelopen blessure van Jelle Vossen is. De enkelbanden van de spits zijn zwaar geraakt, maar door de zwelling is het nog te vroeg voor verder onderzoek. Wel staat vast dat Vossen wekenlang aan de kant staat. Gelukkig voor Club kan Diaby snel hervatten. De Malinees bleef tegen Waasland-Beveren uit voorzorg aan de kant met lichte hinder aan de adductoren en kan zaterdag in principe spelen. Poulain (adductoren) moet later deze week een controlescan ondergaan. Hij hervatte vorige woensdag de training, maar voelde meteen een reactie. Club neemt geen risico's met de verdediger die nog even opzij moet blijven. (TTV)

Trossard mikt op bekerfinale

Goed nieuws voor Leandro Trossard. De Genkse winger mag zijn trainingsarbeid opvoeren, maar hij traint nog niet mee met de groep. Twee weken geleden trok Trossard naar Barcelona voor een onderzoek bij de bekende sportchirurg, Ramón Cugat. Die heeft nu het licht op groen gezet voor Trossard. De 23-jarige flankaanvaller staat al bijna een heel seizoen langs de kant met een spierblessure in de quadriceps. Hij hoopt klaar te zijn voor de bekerfinale van 17 maart tegen Standard. Buffel (ziek) trainde gisteren niet. De Genkse beloften wonnen met 5-0 tegen Oostende. (KDZ)

Buffalo's op stage voor play-off 1

AA Gent wil na de remonte in de reguliere competitie ook in de play-offs gensters slaan. In de week na het einde van de competitie trekken de Buffalo's op stage om play-off 1 voor te bereiden. Van dinsdag 13 tot en met zondag 18 maart slaan zij hun tenten op in het Spaanse Campoamor. De stage wordt in de eerste week na de competitie georganiseerd omdat een aantal Gentse internationals in de twee weken daarna onbeschikbaar zijn vanwege interlandvoetbal. (RN)

Uytterhoeven niet van de partij voor competitieslot

KV Mechelen kreeg zaterdagavond bijzondere versterking van de man die de club in 2003 reanimeerde. Mark Uytterhoeven keerde een zeldzame keer terug Achter de Kazerne om als stadionomroeper 'zijn' Malinwa naar de overwinning te stuwen. "We moesten winnen, zelfs 0-0 was een ramp geweest. De eerste stap is nu gelukkig gezet, al moeten we er nog een aantal zetten. Eupen heeft immers een veel makkelijker programma. Onze thuismatchen moeten we zeker winnen en hopelijk halen we nog iets op Standard of Gent, al zal dat heel moeilijk worden." Uytterhoeven zelf zal er niet bij zijn voor die laatste cruciale duels. "Mijn vrouw werkt een tijdje in het buitenland en ik volg haar. De spelers vroegen me al of ik de volgende wedstrijden ook zou komen. Ze zien me als een soort van geluksbrenger (lacht). Al geloof ik er sowieso in dat het goedkomt. Dat gevoel had ik al sinds de tweede helft tegen Moeskroen en dat is enkel maar gegroeid. Als je ook de steun van de supporters weer zag... Als het daarvan zou afhangen, speelden we play-off 1. Zelden speelde een twaalfde man zo'n rol op het veld." (DPB)