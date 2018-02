FT België: Coucke niet naar Oostende-Anderlecht - Vermeer vervangt Gabulov tegen Standard - Ghelamco ontkent interesse in KV Kortrijk Redactie

06 februari 2018

06u40 4 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Ghelamco ontkent interesse in KV Kortrijk

Bouwbedrijf Ghelamco ontkent vandaag dat het interesse heeft om te investeren in eersteklasser KV Kortrijk. Dat meldt het bedrijf van Paul Gheysens, eigenaar van voetbalclub Antwerp, via een persbericht.

De naam van het bouwbedrijf van Paul Gheysens valt steeds nadrukkelijker als bouwheer en investeerder voor het nieuwe stadion van de Kortrijkse voetbalclub.

Ghelamco ontkent alvast de interesse in een investering in de club. "Met enige verbazing nam de heer Paul Gheysens kennis van de desinformatie als zou hij belangstelling hebben om in de voetbalclub KVK Kortrijk te investeren. Hierover is op geen enkel moment contact geweest. Hij wenst tegelijk de stad Kortrijk en het bestuur van de club alle succes met hun eigen plannen."

De ondernemer voegt er nog aan toe dat hij met Antwerp zijn "langetermijnplannen verder wil uitrollen". "Op korte termijn zijn in Antwerpen al enorme stappen gezet, maar het houdt niet op. Dat garandeer ik u."

Interesse in de bouwplannen wordt dan weer niet stellig ontkend. Zo staat Ghelamco steeds open voor positieve bouwprojecten in alle centrumsteden, dixit het bedrijf. Daarbij klinkt het dat de bouwfirma al meermaals bewezen heeft, met het stadion in Gent en de vernieuwing in Antwerpen, een betrouwbare partner te zijn.

"Wij staan steeds open om onze knowhow en diensten aan te bieden. Bovendien staan op dit moment al verschillende nieuwe projecten van Ghelamco in de stijgers, onder meer een ambitieus initiatief in Antwerpen", besluit Gheysens.

Coucke niet op KV Oostende-Anderlecht

Zaterdag staat met KV Oostende-Anderlecht een speciale match op het menu: de club die Marc Coucke tegen 1 maart verkocht moet krijgen, tegen die die hij onlangs gekocht heeft. Coucke zelf zal alvast schitteren door afwezigheid, want de sterke man is op vakantie met zijn gezin. “Neen, het is geen vlucht", stelt algemeen directeur bij KV Oostende Patrick Orlans in Het Nieuwsblad. "Elk jaar tijdens de krokusvakantie gaat Marc op reis met zijn kinderen. Dat staat al lang gepland.”

Club wisselt wéér in doel

Het zat eraan te komen. Tenzij een onverwachte blessure nog roet in het eten gooit, staat donderdag in de halve finale van de beker tegen Standard Kenneth Vermeer (32) en niet Vladimir Gabulov in doel bij Club Brugge. Een rechtstreeks gevolg van zijn onzekere optreden afgelopen zondag tegen Charleroi, waarbij hij er vooral bij het tweede doelpunt niet goed uitzag. Volgens onze informatie gunt Leko nu Vermeer - in principe een (veel) betere doelman dan Gabulov - zijn kans. De ex-keeper van Ajax en Feyenoord had de pech dat hij tijdens de winterstop pas aangetrokken werd nadat Gabulov al in doel stond, anders was hij wellicht al langer de nieuwe nummer één geweest. Na Horvath, Hubert, Butelle en dus Gabulov, is Vermeer dit seizoen al de vijfde doelman die in actie komt. (WDK)

Hanni: "Anderlecht wou me niet laten gaan"

Sofiane Hanni kwam gisteren op de Waalse radiozender Vivacité nog eens terug op zijn vertrek bij Anderlecht. De clubleiding deed nochtans alles om hem te overtuigen om te blijven. "Van Holsbeeck en de voorzitter wilden me houden. Ze zeiden dat ze dachten dat ze zonder mij de titel niet meer konden halen. Ik heb aangegeven dat ik toch weg wou. Zelfs toen de transfer bijna was afgerond, lieten ze nogmaals blijken dat de poort nog steeds open stond voor me en dat ik gerust kon blijven." (SJH)

De Boeck en KVK straks om tafel voor contractverlenging

Glen De Boeck en KV Kortrijk zitten na de bekermatch van vanavond samen om het contract van de coach te verlengen. Het tegendeel had verbaasd als je ziet dat de succestrainer de club in geen tijd van de 15de naar de 7de plaats bracht.

"We willen niet enkel de coach maar ook zijn assistenten in huis houden", zegt algemeen manager Matthias Leterme. Tot vorig weekend hield De Boeck de boot nog af met de melding dat hij 'een missie' had om de club van degradatie te behoeden, maar nu de redding mathematisch vaststaat, hoeft hij niet meer flauw te doen: "Natuurlijk wil ik blijven." De Boeck, die na eerder met Cercle zijn tweede bekerfinale kan halen, heeft van een uitgeteld elftal een team vol zelfvertrouwen gemaakt. Van de krakkemikkige defensie kneedde hij een solide sluitstuk, op het middenveld posteerde hij Makarenko die uitgroeide tot een dirigent en van zijn vereenzaamde aanvallers smeedde hij een vriendenclubje dat zowel mét als zonder Perbet scoort. Dit lijkt dan ook geen team dat straks even op de nul gaat mikken. De Boeck rekent ongetwijfeld op goalgetter Chevalier, die nog nooit heeft gescoord in een bekerwedstrijd voor KV Kortrijk.

Perbet (kuit) trainde individueel. Lepoint is fit. (ESK)

Amper 5.000 fans in Luminus Arena

Nog 90 minuten resten Genk van een plekje in de bekerfinale, maar de achterban voelt er niet zoveel voor om vanavond naar de Luminus Arena te komen. Tot gisteren werden er maar iets meer dan 5.000 tickets verkocht. KVK zorgt wel voor een goed gevuld uitvak. De West-Vlamingen zakken met 800 af. Aan Genkse kant geen stormloop dus. Coach Philippe Clement hoopt toch nog op een symbiose. "Ik heb als speler én als coach samen zeven bekerfinales meegemaakt. Dat zijn unieke momenten en we willen dat de spelers en de fans nogmaals gunnen. Ik weet dat Genk veel fans telt die al vier bekerfinales meemaakten. Zij weten wat het is. Deze club heeft een uitstekend publiek dat voor een hel kan zorgen. Daar moeten we weer naartoe. Ik herinner me mijn periode als speler nog. Als je anderhalf uur voor de match even op het veld stapte, zat het vak al vol en zongen de fans je al toe. Dat gaf enorm veel energie. In zo'n bekermatch kan dat zeker het verschil maken. We moeten die synergie opnieuw installeren." (SJH/ESK)