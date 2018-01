FT België: Bondsparket vraagt één match schorsing voor De Boeck - Mechelen in beroep voor schorsing Beqiraj De voetbalredactie

31 januari 2018

13u32 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bondsvoorzitter Linard heeft vrijdag gesprek met Koen De Brabander

KV Mechelen gaat in beroep tegen de schorsing van twee speeldagen die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) spits Fatos Beqiraj gisteren oplegde. Dat bevestigt clubsecretaris Herman Stijlemans vandaag.

Door de sanctie kon de rode lantaarn niet op de Montenegrijnse international rekenen in de uitmatch tegen RSC Anderlecht (4 februari) en de cruciale partij tegen KAS Eupen (10 februari) Achter de Kazerne. Malinwa wil de spits echter voor de degradatietopper recupereren. Vrijdag zal Beqiraj zich opnieuw verantwoorden, ditmaal voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.

In het competitieduel bij STVV (2-0) kreeg Beqiraj in de slotfase rood van scheidsrechter Wesley Alen. Diens assistent had de Montenegrijn een elleboogstoot zien uitdelen aan Sascha Kotysch. Volgens Malinwa wilde Beqiraj zich enkel losrukken omdat hij werd vastgehouden en speelde Kotysch komedie. Stijlemans pleitte voor de vrijspraak, het Bondsparket vorderde drie speeldagen schorsing.

Bondsparket vraagt één match schorsing voor Glen De Boeck

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft één speeldag schorsing en een boete van 400 euro gevorderd als minnelijke schikking voor Glen De Boeck. De coach van KV Kortrijk werd gisteravond in de halve finales van de Croky Cup naar de tribunes verwezen. De T1 van de Kerels "gedroeg zich ongepast" en uitte "herhaaldelijke kritiek" op de beslissingen van de wedstrijdleiding.

Indien KV Kortrijk het schikkingsvoorstel aanvaardt, moet De Boeck zaterdag ook de wedstrijd op het veld van STVV vanuit de tribunes volgen.

STVV sluit samenwerkingsakkoord met Japanse tweedeklasser

STVV gaat per direct een partnership aan met J League Division 2 Club Fagiano Okayama. Het doel van dit partnership is het verder ontwikkelen en uitwisselen van kennis rond HR over spelers en de technische en commerciële staf, het uitwisselen van sportieve en commerciële kennis en het ontwikkelen van een scoutingsnetwerk in Europa en Azië.

Okayama staat momenteel achttiende in de Japanse tweede klasse. STVV staat in de Jupiler Pro League nog steeds zesde, met twee punten meer dan nummer zeven Racing Genk. (FKS)