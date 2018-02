FT België: Anderlecht moet van UEFA tickets Bayern-supporters deels terugbetalen - "Vormer mentaal en fysiek kapot" De voetbalredactie

12 februari 2018

13u15 22 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

UEFA beslist dat Anderlecht tickets van Bayern-supporters gedeeltelijk moet terugbetalen

De UEFA heeft bekendgemaakt dat Anderlecht de tickets van de Bayern München-supporters voor de thuiswedstrijd op 22 november (1-2) gedeeltelijk moet terugbetalen. Anderlecht vroeg voor die wedstrijd 100 euro per bezoekend ticket, maar moet daar nu 30 euro van terugbetalen. Aangezien er zo'n 900 Bayern-supporters in Anderlecht aanwezig waren, gaat het om een bedrag van om en bij de 27.000 euro.

Bayern kreeg eerder een boete van 20.000 opgelegd omdat haar fans hevig protesteerden voor en tijdens de wedstrijd. Ze lieten een spandoek ontrollen met als opschrift: "Is your greed now finally satisfied? (Is jullie hebzucht nu eindelijk vervuld?)"

Anderlecht is niet de enige club die dit seizoen haar uitsupporters fors liet betalen. Liverpool klaagde afgelopen week al over de hoge ticketprijzen in Porto voor de heenwedstrijd van de achtste finales woensdag, terwijl ook Manchester United en Sevilla hevig ruziën over de prijzen voor hun partijen in de tweede ronde.

"Vormer mentaal en fysiek kapot"

Opvallend: voor het eerst dit seizoen - na 4 Europese matchen, 5 bekerwedstrijden en 25 competitiespeeldagen - kwam Gouden Schoen Ruud Vormer niét aan de aftrap. Last van de enkel, klonk het. Maar coach Ivan Leko ging een stap verder: "Er is geen enkele trainer die zijn beste speler zomaar op de bank zet. Ruud is mentaal en fysiek kapot. Ik ben heel blij voor hem dat hij de Gouden Schoen heeft gewonnen - dat gebeurt misschien maar één keer in een carrière - maar hij zat er na al die vieringen én de bekermatch gewoon door." Vormer kwam toch nog in op het uur, maar trapte tegen zijn gewoonte in geen penalty. "Ruud zei dat ik hem mocht trappen, er was snel een akkoord", aldus Vanaken. "Misschien ook doordat hij de vorige (tegen Charleroi, red.) gemist had. Het was goal, dat was het belangrijkste. Of ik de volgende ook neem? Als ik me goed voel en klaar ben, neem ik die zeker." (WDK/TTV)

Einde seizoen voor Vossen?

Met ingehouden adem wacht Jelle Vossen vandaag de diagnose van zijn enkelonderzoek af nadat hij zich gisteren flink bezeerde. De spits van Club kwam slecht neer na een luchtduel en werd met hevige pijn vervangen. Club vreesde gisteren dat de aanvaller zijn enkelbanden heeft afgescheurd. In dat geval staat Vossen enkele maanden aan de kant en mag hij min of meer een kruis maken over zijn seizoen. (TTV)

Anderlecht zonder Kums en wellicht Dendoncker naar STVV

Als je in de hoek zit waar de klappen vallen... Alsof het voor Anderlecht nog niet moeilijk genoeg gaat, moet het zonder Sven Kums en wellicht ook Leander Dendoncker naar STVV. Kums is geschorst na zijn vijfde gele kaart. Dendoncker pakte zaterdag rechtstreeks rood nadat hij de doorgebroken Zivkovic neertrok en kent vandaag omstreeks 11 uur zijn schorsingsvoorstel, maar in principe zal ook hij vrijdag niet inzetbaar zijn. Wel positief is dat Adrien Trebel terugkeert na blessure. (PJC)

Japanse bondscoach scout flauwe Morioka

Opvallende aanwezige in het Albertpark: Vahid Halilhodzic. De Bosniër is de bondscoach van Japan en kwam Ryota Morioka bekijken. De aanvallende middenvelder, die vier interlands telt en hoopt op het WK in Rusland, kon evenwel niet overtuigen. Morioka was afwezig, miste een grote kans op de aansluitingstreffer en moest in het slot naar de kant. Japan speelt in juni pas zijn volgende match, dan in en tegen Zwitserland. (PJC)

Pechvogel Clasie baalt na owngoal: "Het ging zo snel"

Niet dat iemand bij Club Brugge hem iets verweet, toch was Jordy Clasie de schlemiel na zijn late owngoal. De middenvelder voelde zich dan ook schuldig voor het puntenverlies van blauw-zwart: "Dit kan gebeuren, maar het is zuur dat dit mij overkomt", zuchtte de Nederlander. "Echt klote. Ik reken mezelf die goal zeker aan, alleen ging het allemaal zo snel. In een fractie van een seconde wou ik de doelman beschermen. Nadien hoorde ik dat de bal een halve meter zou zijn naast gegaan. Had ik dat geweten, was ik er natuurlijk niet aan gekomen. Ik raakte de bal op halve hoogte en dus verkeerd. Of mijn ploegmakkers mij steunden? Neen, maar dat hoeft ook niet in principe. Het is wat het is. Dit is spijtig voor mezelf en voor Club Brugge, maar meer kan je er niet van maken. We verliezen twee punten en dit komt hard aan." Leko nam Clasie alvast niets kwalijk: "Of het nu Clasie, Nakamba, Vormer of Sergio Ramos (van Real Madrid, red.) overkomt... Het was zelfs geen kans. Dit was een kwestie van geluk." (TTV)

Specialist Vermeer stopt penalty Thelin: "Niemand iets te bewijzen"

Vermeer kende donderdag een valse start. Tot twee keer toe zag hij er niet te best uit bij de Luikse doelpunten in zijn debuutwedstrijd. Gisteren stelde hij orde op zaken, door de strafschop van Thelin te stoppen: "Of ik iets moest bewijzen? Neen, voor niemand. Ik doe het voor mezelf, voor het team en de fans. Met die keeperskwestie van Club ben ik niet bezig. Wanneer ik speel, wil ik presteren. Ik voel me goed en heb geen gebrek aan ritme. Het is gewoon zaak dat we weer wedstrijden gaan winnen. Of ik de nieuwe nummer één ben? De trainer bepaalt, dat zien we volgende week wel weer."