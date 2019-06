Fransman Mercadal is de nieuwe trainer van Cercle Brugge LUVM

19 juni 2019

20u04 12 Jupiler Pro League Fabien Mercadal is officieel aangesteld als T1 door Cercle Brugge. De 47-jarige Fransman tekende een contract voor twee seizoenen.

Vorig jaar was Mercadal al topkandidaat voor de job, maar hij verkoos toen zelf om van FC Paris in de Ligue 2 naar SM Caen in de Ligue 1 over te stappen, waardoor Cercle bij Laurent Guyot uitkwam.

Eén jaar later werd Mercadal opnieuw gecontacteerd op aangeven van Monaco, maar wel pas nadat Besnik Hasi een hele tijd werd opgevrijd. Toen Hasi vorige week alsnog voor een verlengd verblijf in Saoedi-Arabië koos, kwam Mercadal opnieuw in beeld.

Zijn naam viel nochtans als eerste na het ontslag van Guyot begin mei, maar op dat ogenblik was Mercadal met Caen nog in de degradatiestrijd in de Ligue 1 verwikkeld waarin ook AS Monaco was betrokken. Om die reden werd toen beslist in het Prinsdom om Mercadal niet te benaderen als kandidaat bij Cercle. Monaco wist zich uiteindelijk te handhaven, Mercadal eindigde laatste met Caen.

Bij Cercle komt Mercadal aan het hoofd van een vijfkoppige technische staf met Rudi Cossey, José Jeunechamps, Dany Verlinden en Jeannot Akakpo als assistenten.