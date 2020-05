Franse club Lille staat dicht bij een overname van Moeskroen: “Akkoord over overname merendeel van de aandelen” MXG

27 mei 2020

17u41

Bron: Belga 4 Jupiler Pro League Het lijkt erop dat Moeskroen in handen komt van de Franse eersteklasser Lille. Vertegenwoordigers van beide clubs hebben, zo bericht het Franse AFP, een akkoord gesloten waarbij de Ligue 1-club meerderheidsaandeelhouder wordt van Les Hurlus. Het project zou gecentreerd worden rond jeugdopleiding.

“Er is nog niets rond, en als dat gebeurt, zal het niet voor juni zijn”, zegt een bron verbonden aan Lille aan AFP. “Het is wel correct dat er een akkoord is omtrent de overname van een meerderheid van de aandelen door LOSC.”

Moeskroen is sinds 2018 in handen van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant. De Henegouwers grepen aanvankelijk naast een licentie voor komend seizoen maar vonden, tot verrassing van velen, wel gehoor bij het BAS waardoor Moeskroen in 1A kan blijven.

Lille was tussen 2011 en 2015 al voor 51 procent aandeelhouder van Moeskroen. Beide steden liggen slechts 25 km van elkaar verwijderd. “Met ons project willen we spelers onder 23 jaar kansen geven om te groeien. In het ideale scenario wordt in Frankrijk een reservekampioenschap voor de profclubs opgericht, in plaats van hen te laten meedoen in de National 2 of 3 (het vierde of vijfde niveau in Frankrijk, red.). Die competities zijn niet voor hen gemaakt”, gaat de bron verder. “Het objectief is een club in te richten van A tot Z. We willen jonge performante spelers een platform bieden om hen te kunnen houden. Het gaat van de sportieve directie tot de scouting, over trainingsmethodes en de voeding van spelers. We willen niet twee of drie spelers uitlenen, dat is niet het project.”

