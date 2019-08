Franky Van der Elst kijkt uit naar duel tegen Club: “Onze momenten grijpen” Tomas Taecke

10 augustus 2019

09u30 0 Jupiler Pro League Opnieuw een mooie derby in de Versluys Arena vanavond. KV Oostende is vol vertrouwen in de aanloop van het duel tegen buur Club Brugge, maar: “We zullen geen foutjes mogen maken”, beseft Franky Van der Elst.

Na een ellendig seizoen geniet hij met volle teugen. Assistent-coach Franky Van der Elst, die dit seizoen een belangrijke rol speelt in de nieuwe technische staf van Kåre Ingebrigtsen: “De coach is een héél fijne mens om mee samen te werken”, aldus de T2. “Hij is heel relaxed. Ik heb daar veel respect voor: iemand die helemaal alleen uit Noorwegen komt om hier aan de slag te gaan, zonder dat hij assistenten kon meenemen. Dat we beginnen met zes op zes is heel plezant. Toen we de kalender zagen in Nederland, was ik daar even niet goed van. De coach ook... we hadden iets van ‘oei’. Gelet op de eerste matchen was die tegen Cercle er al eentje die we absoluut moesten winnen. Achteraf bekeken was dat nu ook zo, maar toch. Als je dan je eerste twee wedstrijden kan winnen, is dat fantastisch.”

“Zes op zes mag geen zes op vijftien worden”

Ingebrigtsen heeft ongetwijfeld zijn aandeel in de zes op zes, maar meer nog is KV Oostende op het eerste zicht versterkt: “Als coach heb je altijd een inbreng, maar nu hebben we ook meer kwaliteiten. We spelen in een 4-3-3-systeem. De manier waarop hij wil spelen, dat is zijn verdienste. Er is een wisselwerking tussen hem en de groep en dat zit goed. We proberen offensief te denken, met meer balbezit. Dat is ongetwijfeld een reden waarom we nu zes op zes hebben.”

Oostende begon met zes op zes, maar nu is het zaak van punten te blijven sprokkelen: “Die zes op zes mag geen zes op vijftien worden. Voor de eerste interlandbreak moeten daar nog een aantal punten bij. Of dat er nu twee, drie of vier zijn, dat zien we wel. Met Club thuis en Gent uit volgen twee zware matchen, maar ook dat is een uitdaging. Vorig seizoen hebben we het genoeg over die topmatchen gehad. Na Nieuwjaar was de doelstelling om punten te pakken tegen de top zes en dit zijn twee clubs die daartoe behoren.”

KVO ontvangt de ploeg in vorm: “Club is sterk, hé. Dat ziet iedereen. We zullen geen foutjes mogen maken. Het is hun verdienste dat ze de indruk geven de beste te zijn. Hoe we de spelers motiveren? Er zijn altijd momenten in de match, dat zag je tijdens Waasland-Beveren - Club Brugge ook. Aan ons om die momenten te grijpen.”