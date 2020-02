Frank Vercauteren over Jérémy Doku: “Pas un hasard/Hazard” PJC

17 februari 2020

“Geen toeval”, noemde Frank Vercauteren de dubbele gele kaart van Jérémy Doku. Hij zei het in het Frans: “Ce n’est pas un hasard.”

Het had Vercauteren de voorbije week mateloos geërgerd dat Doku, amper zeventien, in de media lof kreeg, terwijl hij volgens Vercauteren nog alles te leren heeft. In onze krant vergeleek een jeugdcoach de vleugelaanvaller zelfs met... Eden Hazard - Vercauteren maakte dus een woordmopje. “Ik had nog geroepen langs de lijn dat hij geen fout mocht maken”, aldus de RSCA-coach. “Hij zal me niet gehoord hebben, zeker?”

Doku zelf mocht geen commentaar geven, hij stapte aangeslagen richting spelersbus. Volgende week tegen Eupen is hij geschorst. Vraag is wie hem zal vervangen.

“Misschien recupereren we wat geblesseerden. Maar da’s geen zekerheid. En die jongens missen, net als de nieuwkomers trouwens, ook ritme, hé.”