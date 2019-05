Frank De Bleeckere relativeert commotie rond vetpercentage refs: “Wij passen gewoon de UEFA-normen toe” LPB

29 mei 2019

16u36 0 Belgisch voetbal Ex-topref Frank De Bleeckere, assistent-technisch directeur binnen het Referee Department en ook woordvoerder van de refs, relativeert de commotie die ontstaan is rond het vetpercentage dat de voetbalbond aan zijn scheidsrechters wil opleggen.

“Wij passen gewoon de officiële UEFA-normen toe”, zegt De Bleeckere. “Die variëren van ‘very poor’ over ‘good’ tot ‘excellent’. Om u een idee te geven: ‘good’ houdt een vetpercentage van 15 procent in, ‘very good’ staat gelijk met een vetpercentage van 12 tot 14,9 procent. Wie onder de 12 procent zit, krijgt de score ‘excellent’. Het vetpercentage mee in acht nemen bij de beoordeling van de fysieke paraatheid van onze refs, doen wij overigens al jaren. Dit is niet nieuw. En nogmaals, wij volgen gewoon de richtlijnen van de UEFA.”

Het Referee Department stuurde zijn refs uit 1A en 1B een mail waarin ze worden aangemaand om voor 15 juli hun vetpercentage te laten zakken tot onder 15 procent. Op 17 oktober mag dat nog maar 12 procent zijn. Wie de limiet niet haalt, mag geen wedstrijden meer fluiten. De Bleeckere verwacht niet dat er komende zomer of herfst scheidsrechters in de problemen zullen komen.

“De waarden die we tijdens de laatste meting van het vetpercentage vaststelden, sterken mij in die overtuiging”, zegt De Bleeckere. “Ik voorzie weinig tot geen problemen. Sommige mensen zullen misschien een inspanning moeten doen en ik begrijp dat het wat moeilijker wordt eens je boven de veertig bent. Maar een grote meerderheid van de scheidsrechters beantwoordt nu al aan de normen. Er is geen enkele reden om hierdoor in paniek te schieten.”

Begeleiding

Voor wie toch naast de boot dreigt te vallen, voorziet de Belgische voetbalbond begeleiding. De Bleeckere: “Onze scheidsrechters krijgen een trainingsschema mee waarmee ze kunnen toewerken naar hun fysieke testen. Daarnaast zullen we hen ook voedingsadvies geven. Bedoeling is dat iedereen topfit is één week voor de start van de Jupiler Pro League. Kijk, David Elleray (gewezen Britse topref die een ambitieus meerjarenplan uitwerkte voor de Belgische arbitrage, red.), Bertrand Layec (technisch directeur Referee Department, red.) en ikzelf willen maar één ding: dat onze scheidsrechters op termijn weer aansluiting vinden bij de Europese top.”