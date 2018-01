Francky Dury: "We mogen niet meer achterom kijken" Jonas Van De Veire

12u14 0 BELGA Jupiler Pro League Zulte Waregem pakt vandaag zijn koffers in Marbella. Maar de bagage van de eerste competitiehelft laat Francky Dury er definitief achter. "We mogen nu niet meer omkijken. Onze focus ligt op de toekomst."

Terwijl zijn spelersgroep genoot van een vrije middag, blikte Francky Dury gisteren op het terras van hotel Guadalmina terug op zijn zoveelste passage in Marbella. "We hadden het minst goede weer van alle edities." Maar: dat was voor de coach slechts bijzaak. "Want onze stage zelf was positief - we hebben alles kunnen doen wat we wilden. Zonder blessures."

Bovendien verliep de integratie van de nieuwkomers probleemloos. "Hamdi doet mij in veel opzichten denken aan Mbaye Leye", bemerkte Dury. "Op training heeft hij een pak doelpunten gemaakt. En tegen Dortmund duurde het slechts 20 minuten vooraleer hij zijn goal meepikte. Damien Marcq is dan weer een aanjager, die positioneel altijd goed staat. Hij kan het spel afremmen, maar verhoogt op de juiste momenten ook het tempo. En, last but not least, ben ik positief over Timothy Derijck. In die eerste helft tegen Dortmund heeft hij een grote indruk op mij nagelaten. Hij trainde de voorbije dagen wel opnieuw individueel, maar normaal kan hij volgende week opnieuw aansluiten."

Door het getreuzel bij Trabzonspor kon die derde nieuwkomer, Theo Bongonda, zich nog niet laten zien. "Het was een domper dat Theo niet kon meetrainen", zuchtte de coach. "Zijn honger zal alleszins groot zijn. Wij kunnen hem perfect bieden wat hij nodig heeft: een thuisgevoel. Ik verwacht van hem dat hij beslissend is en zijn statistieken aanscherpt." Het vierde transfertarget, een centrale verdediger, streek niet neer in Marbella. "Daar ben ik ontgoocheld over. Als er enkele dagen voor Mechelen iets met Timo gebeurt, hebben we een probleem. We hadden sneller moeten handelen. (op dreef) Er was vier maanden tijd om iemand te screenen. Nu, op 11 januari, moet je niet met tien centrale verdedigers aan het onderhandelen zijn. Maar hooguit met twee à drie, waar je vol op inzet. Op die manier kunnen we niet plots met onze rug tegen de muur staan, zoals afgelopen zomer. We moeten kritisch zijn voor onszelf. We hebben geen boodschap meer aan ‘het komt wel allemaal goed’”.

In Marbella slaagde Essevee er wel in om de kwalijke reeks van voor Nieuwjaar achter zich te laten. "We mogen nu niet meer achteromkijken", vond Dury. "De deur van 2017 is dicht. Onze focus ligt nu op de toekomst. De opdracht wordt in eerste instantie om in eerste klasse te blijven. Én om een team uit te bouwen met het oog op volgend seizoen." Jongens als Severin, Bala, Kastanos en Reichert hoeven dus geen hoop meer te koesteren. Dury: "Ik ga niet met een groep van dertig man trainen. 'Only the strongest survive'. Er is geen tijd meer om jongens op te leiden. In de tweede competitiehelft moeten we vol voor resultaten gaan."

