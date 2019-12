Foster en Gory schieten Cercle naar derde overwinning: “Collectieve glansprestatie” LUVM

23u11 1 Cercle Brugge CER CER 2 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Cercle Brugge gelooft weer helemaal in het behoud. Tegen een zwak Zulte Waregem speelde de Vereniging zijn beste partij van het seizoen en haalde het eindelijk de punten binnen die het al op Standard en tegen Genk had verdiend. Voldoende om van de rode lantaarn af te geraken is het (voorlopig) niet, maar dat kon de pret in Jan Breydel niet bederven. Zulte Waregem doet een zeer slechte zaak met het oog op play-off 1.

Bernd Storck zette alles op alles met een ongemeen offensieve startelf tegen Zulte Waregem. Niet enkel liet hij de eindelijk fitte De Belder meteen starten als kapitein ten koste van Hazard, met zowel Peeters als Hoggas in steun van drie spitsen liet de Duitser geen twijfel bestaan over zijn offensieve intenties. Francky Dury moest met lede ogen vaststellen dat de elf die Charleroi uit de beker kegelden een helft lang vruchteloos zocht naar een antwoord op de hoge pressing en het gedurfde aanvalsspel van de rode lantaarn. Alleen liet Cercle ook nu weer na de kansen te verzilveren, vooral Gory had een perfecte voorzet van De Belder in de openingsminuten altijd moeten binnentikken. De Malinees knalde vrij voor doel keihard op de lat.

Nadat Larin aan de overkant ook op de kruising had gemikt, klom de Vereniging na een beter kwartier van de bezoekers alsnog op voorsprong. Hoggas brak uit op rechts, Foster zette een dubbelpass op met De Belder en liet Bossut met een lage schuiver in de verste hoek kansloos: 1-0 na 35 minuten, en eindelijk de eerste treffer van het seizoen voor de Zuid-Afrikaan.

Dury greep halfweg in met een dubbele wissel. Zarandia en Oberlin kwamen voor Govea en Bruno, maar toch was het de hekkensluiter die de wet bleef dicteren. De Belder liet de beste mogelijkheid op een dubbele voorsprong op echter liggen, en Cercle mocht zich gelukkig prijzen dat Oberlin bij een snelle omschakeling onbesuisd hoog over besloot.

Bij het ingaan van het slotkwartier verving Storck de leeggespeelde De Belder door Somers, die Bossut meteen tot ingrijpen verplichtte. Cercle liet na de match dood te maken toen Gory in de weg ging lopen van Hoggas, maar het was uiteindelijk diezelfde Gory die op aangeven van Coulibaly toch de trekker overhaalde.

Storck: “Collectieve glansprestatie”

Door de zege van concurrent Waasland Beveren tegen Standard, blijft Cercle Brugge ook na de winst tegen Zulte Waregem op de laatste plaats in de klassering met drie punten achterstand. Maar Bernd Storck keek in de eerste plaats naar het belang van de driepunter.

“Dit had mijn team nodig, na de vele afknappers van de voorbije weken”, oordeelde de Duitser. “Ik kan mijn jongens alleen feliciteren. En dan heel in het bijzonder Dylan De Belder, die toch niet meer had gespeeld sinds de openingsdag en die slechts vier trainingsdagen in de benen had. Maar ik wou hem absoluut in de ploeg, omwille van zijn ervaring en werkkracht. Daarom ook maakte ik hem meteen aanvoerder. Hij heeft dat schitterend gedaan. Maar hij niet alleen natuurlijk, ook Lyle Foster die als flankaanvaller veel verdedigend werk opknapte en toch eindelijk zijn eerste goal maakte.”

Met drie spitsen en twee creatieve middenvelders gooide Storck al zijn aanvallende krachten in de strijd. “Daardoor moest iedereen hard werken, maar dat hebben ze gedaan en het heeft geloond. We hadden een goeie week, met een uitstekende teambuilding die uiteindelijk tot een collectieve glansprestatie heeft geleid. Nu moeten we er in Kortrijk weer vol tegenaan. Na de afzondering op kerstdag.”