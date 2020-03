Fort Ghelamco gesloopt: AA Gent verliest na tien maanden nog eens in eigen huis, Charleroi stunt met 1-4 RN/SDG

07 maart 2020

21u59 0 KAA Gent GNT GNT 1 einde 4 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League $AA Gent speelde 22 wedstrijden zonder nederlaag in de Ghelamco Arena, maar Charleroi maakte met een klinkende overwinning een einde aan die reeks. Voor de Buffalo’s de tweede nederlaag op rij. Daarmee doen ze een bijzonder slechte zaak richting play-off 1.

Sinds het op 5 mei van vorig jaar met 0-1 verloor van Club Brugge, bouwde AA Gent een ijzersterke thuisreputatie op, zonder één nederlaag. Maar één week na de pijnlijke nederlaag bij Cercle Brugge, beten de Buffalo’s ook thuis tegen Charleroi in het zand. Een vooral voor de rust onherkenbaar AA Gent had die tweede nederlaag op rij vooral aan zichzelf te wijten. Een pijnlijke zaak richting play-off 1, want in twee weken tijd gaven de Buffalo’s zes kostbare punten prijs ten aanzien van de concurrentie.

Jess Thorup kon opnieuw geen beroep doen op Laurent Depoitre. ‘Lolo’ had nochtans goed getraind de voorbije week, maar blijkbaar speelde zijn voetzool toch weer op. Tot overmaat van ramp viel Vadis Odjidja bij de opwarming uit met een dijblessure. Wat zijn afwezigheid betekent voor AA Gent, zagen we vorige week al op Cercle Brugge. Met hun aanvoerder verloren de Buffalo’s overzicht, rust aan de bal én intelligentie in de opbouw.

AA Gent beschikt over een brede kern, maar er mogen niet téveel sleutelfiguren wegvallen. Als Thorup bovenop zijn spitsenduo Yaremchuk-Depoitre ook nog zijn motor en inspirator mist op het middenveld, komt zijn team in de problemen.

Voor de goeie orde: Brecht Dejaegere viel bijzonder gretig in voor Odjidja, maar de dynamiek en de samenhang in het elftal was een stuk minder. De Buffalo’s voetbalden slordig, met téveel balverlies en téveel foute keuzes. Charleroi verloor al vroeg Willems met een enkelblessure, maar de inbreng van Diagne veranderde niets aan het spel van de Carolo’s.

De eerste kans was voor AA Gent, maar David kon niet afwerken. Rezaei dreigde aan de overkant met een vrije trap, maar Kaminski stond pal. Toen ook de Gentse verdedigers begonnen te klungelen, was het hek van de dam. Dom balverlies van Ngadeu liet Rezaei toe om Nicholson te lanceren. De Jamaicaan aarzelde niet en schoof de 0-1 onder Kaminski binnen. Met de rust in zicht haakte Plastun Gholizadeh, Ilaimaharitra zette de strafschop feilloos om.

Thorup wisselde bij de rust de onzichtbare Kvilitaia voor Niangbo, die Penneteau meteen aan het werk zette. De doelman van Charleroi had ook een uitstekende save in huis op een poging van David. Maar het mes sneed weer aan de overkant. Op een hoekschop van Morioka knalde Fall – wat een vrijheid kreeg die – de bal in één tijd in het dak van het doel.

Op aangeven van Bezus reageerde Niangbo meteen met een tegentreffer. Gent zette nu alles op alles, maar op een counter moest Kaminski Fall van de 1-4 houden. Gent eindigde nog met tien nadat Mohammadi een tweede gele kaart incasseerde, na handspel van Ngadeu maakte Rezaei er vanop de stip 1-4 van.