Football Talk. Duivels “houden rekening” met afgelasting stage in Qatar - Tottenham ook zonder Bergwijn

Football Talk.

09 maart 2020

19u31

Duivels houden rekening met afgelasting van oefenstage in Qatar

De KBVB heeft momenteel geen zekerheid dat het geplande oefenkamp van de Rode Duivels in Qatar (24-30 maart) effectief zal doorgaan. “Op dit moment gaat het toernooi door zoals gepland”, liet woordvoerder Stefan Van Loock optekenen. “Maar het blijft mogelijk dat het evenement in de loop van volgende week toch afgelast wordt omwille van het coronavirus.”

In principe oefenen de Rode Duivels in Doha tegen Portugal (27 maart) en Zwitserland (30 maart). Ze vertrekken op maandagavond 23 maart naar Qatar. Na het duel op Zwitserland keren de Duivels terug naar ons land. Eerder op de dag stelde de FIFA de WK-kwalificatiewedstrijden in de Aziatische zone uit vanwege het coronavirus.

Spurs ook zonder Steven Bergwijn voorin

Tottenham Hotspur kan dinsdagavond in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, op bezoek bij RB Leipzig, ook geen beroep doen op aanvaller Steven Bergwijn. De Nederlander kwam in de winter over van PSV en was sindsdien een veelgebruikte pion door coach José Mourinho. Bergwijn blesseerde zich zaterdag echter in de competitiewedstrijd bij Burnley (1-1) aan de linkerenkel. Het is nog onbekend hoe lang hij aan de kant staat.

De blessure van Bergwijn is de derde in het aanvallende compartiment van de verliezende finalist van het kampioenenbal van vorig jaar. Ook scherpschutter Harry Kane (hamstring) en Son Heung-Min (armbreuk) liggen al een tijdje in de lappenmand met blessures. Tottenham moet een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen in Leipzig. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn wel van de partij in Duitsland.

RB Leipzig van zijn kant rekent op Timo Werner. De topscorer van de Duitsers zat zaterdag in de competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg (0-0) vanwege een lichte spierblessure uit voorzorg op de bank. Werner kwam na een uur nog wel in het veld, maar ook hij kon het verschil niet maken. “Timo heeft weer normaal meegetraind”, zei trainer Julian Nagelsmann een dag voor het duel met de Spurs. “Als alles volgens plan verloopt, staat hij weer in de basis.”

Werner maakte drie weken geleden in Londen het enige doelpunt, uit een strafschop. Leipzig heeft zich voor het eerst geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League en kan nu doorstoten naar de kwartfinales.

Coach Julian Nagelsmann benadrukte maandag op zijn persconferentie ook nog eens geen “match in de match” te spelen tegen Spurs-coach José Mourinho. Nagelsmann werd in het verleden wel eens ‘Baby Mourinho’ genoemd. “Ik heb één titel gewonnen, met een juniorenteam. José won meer dan twintig titels met professionele teams”, legde de T1 van Leipzig uit. “Indien we winnen, is het Leipzig dat wint van Tottenham en niet Nagelsmann die wint van Mourinho.”

Augsburg ontslaat coach

FC Augsburg heeft zijn trainer Martin Schmidt ontslagen. Augsburg parkeert na 25 speeldagen op de veertiende plaats in de Bundesliga. Met 27 punten staat de club slechts vijf punten boven de degradatiezone. Het 2-0 verlies zondag op het veld van kampioen en leider Bayern München werd Schmidt, een 52-jarige Zwitser, fataal. “We haalden slechts 4 punten uit de laatste negen matchen”, benadrukte topman Stefan Reuter. Schmidt leidde Augsburg sinds april 2019. Ook zijn assistant Stefan Sartori werd bedankt. Er is nog geen opvolger aangeduid.

Profclubs krijgen donderdag info rond corona

De Pro League organiseert donderdag in Brussel een informatievergadering over het coronavirus voor de profclubs, supportersvereniging en amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF. “Onze betrachting is om onze wedstrijden te laten plaatsvinden, met publiek in de stadions”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever maandag.

Vertegenwoordigers van de Voetbalcel en de FOD Volksgezondheid zullen met viroloog Marc Van Ranst op het infomoment present tekenen en eventuele vragen beantwoorden. Tijdens deze vergadering zullen de Pro League-clubs ook de huidige maatregelen bespreken. Ook de amateurvleugels zijn op deze vergadering uitgenodigd, net als vertegenwoordigers van de supportersfederatie, de tv-productie en de sportmedia.

De Pro League volgt de situatie samen met de relevante experten verder op. “Wij zijn in constant overleg met de overheid en experten ter zake”, zegt woordvoerder Van Bever. “Onze betrachting is om onze wedstrijden te laten plaatsvinden, met ons trouwe publiek in de stadions. De gezondheid van iedereen betrokken bij het voetbal is natuurlijk onze hoofdbekommernis. Hiervoor zullen we alle nodige maatregelen nemen, steeds in overleg met de bevoegde diensten en experten.”