Football Talk België. Standard versterkt zich met Amallah - Harbaoui opgeroepen door Bondsparket

13 mei 2019

Standard versterkt zich met Amallah

Moeskroen-sterkhouder Selim Amallah trekt naar Standard. Dat hebben de Rouches zonet bevestigd op de clubwebsite. Amallah, een 22-jarige middenvelder, zal vanaf volgend seizoen uitkomen voor Standard. De Marokkaanse Belg kwam sinds 2017 uit voor Moeskroen en in 57 duels voor ‘Les Hurlus’ kwam hij uiteindelijk tot 14 goals.

Harbaoui (Zulte Waregem) wordt opgeroepen door Bondsparket

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist Hamdi Harbaoui meteen voor de Geschillencommissie te dagen. De topschutter van Zulte Waregem werd zaterdag in de derby tegen Kortrijk rechtstreeks uitgesloten na een elleboog.

De 0-5-thuisnederlaag tegen aartsrivaal KV Kortrijk in de beladen West-Vlaamse derby was voor een groot deel op het conto van Harbaoui te schrijven. Na tien minuten al kreeg de Tunesische spits rood, nadat hij een elleboogstoot had uitgedeeld aan KVK-verdediger Hines-Ike. Het leer was niet in de buurt, en dus moest de VAR tussenkomen om scheidsrechter Boucaut op de fase te wijzen.

Het Bondsparket doet Harbaoui geen voorstel tot minnelijke schikking en dus buigt de Geschillencommissie zich dinsdag over de strafmaat. Daardoor treedt een eventuele schorsing in principe pas woensdag in werking. Harbaoui, die jaagt op een tweede opeenvolgende topschutterstitel, kan dan morgenavond op bezoek bij Waasland-Beveren nog in actie komen.

Van Crombrugge mag niet meer spelen van directie

Hendrik Van Crombrugge zat op STVV op de bank en, tenzij tweede doelman Niasse mocht uitvallen, komt hij dit seizoen niet meer in actie voor Eupen. Een rotatie opgelegd door coach Makelele? Neen, zo blijkt.

“Ik heb van de directie te horen gekregen dat ik niet meer mocht spelen”, aldus Van Crombrugge. “Ik gun Niasse die basisplaats voor de resterende wedstrijden. Hij heeft de voorbije maanden samen met mij flink wat vorderingen gemaakt en leverde hier op Stayen trouwens een uitstekende prestatie.”

Er komt dus na zes jaar dienst bij de Panda’s geen afscheidsmatch voor Van Crombrugge volgende woensdag op de Kehrweg tegen Beerschot-Wilrijk. “Dat is nergens voor nodig”, vindt de 26-jarige keeper, die de voorbije seizoenen een pak punten pakte voor Eupen. “Ik heb mij altijd tot het uiterste ingezet om naar best vermogen te presteren en de club is steeds correct geweest met mij. Daar blijft het bij en dat is voor mij oké. Mijn toekomst? Die ligt in het buitenland. Ik heb al contacten, maar op dit ogenblik is er nog niks concreet. Al of niet Europees spelen is een belangrijke factor, waar mijn uiteindelijke bestemming grotendeels van afhangt.”