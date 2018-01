Football Talk België: Stadionverboden en boetes voor 13 Genkse fans - Moses Simon vier tot zes weken out De voetbalredactie

21u39 0 BELGA Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Stadionverboden voor Genkse oproerkraaiers

Dertien supporters van KRC Genk zijn bestraft met een stadionverbod tot 36 maanden en boetes tot 1.350 euro. Dat maakte politiezone CARMA bekend. De voetbalcel van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de betrokken supporters recent ingelicht over de genomen maatregelen.

De supporters hadden op 31 mei 2017 het veld in Oostende bestormd nadat Genk de wedstrijd tegen KV Oostende om een ticket voor Europees voetbal met 3-1 verloor. De emoties bij de supporters laaiden hoog op. Een aantal leden van de harde supporterskern kwam de grasmat op om hun onvrede te uiten. Ze belaagden daarbij enkele stewards. De oproerpolitie moest tussenbeide komen.

Twaalf supporters kregen een stadionverbod van 24 tot 36 maanden en daar bovenop boetes van 1.000 tot 1.350 euro. Een dertiende fan kwam er lichter vanaf. Hij kreeg een stadionverbod van drie maanden, zonder geldboete.

Eupen krijgt nu ongelijk in zaak-Diallo

De Malinese voetballer Alassane Diallo is met succes in beroep gegaan tegen de zware sanctie die de arbeidsrechtbank van Eupen hem in december 2016 oplegde. De 22-jarige middenvelder moest zijn ex-club 319.368 euro betalen omdat hij in augustus 2014 zijn contract, dat nog tot 2017 liep, eenzijdig opzegde.

Als vrije speler tekende Diallo vervolgens een overeenkomst met Standard Luik. Eupen trok daarop naar de arbeidsrechtbank en kreeg aanvankelijk gelijk. Vandaag werd dat vonnis in beroep echter vernietigd. Eupen moet bovendien de gerechtskosten (8.400 euro) betalen.

De verdediging van Diallo slaagde erin om aan te tonen dat de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmogelijk was geworden. De rechtbank oordeelde dan ook dat Diallo gegronde redenen had om zijn contract op te zeggen. De complottheorie volgens welke Diallo al een akkoord zou gehad hebben met een andere club nog voor hij zijn contract verbrak, acht de rechtbank niet bewezen en wordt dan ook als "speculatie" afgedaan.

Diallo zou bij Standard nooit een officiële wedstrijd spelen. De Rouches leenden de Malinees meteen uit aan Westerlo, waar hij ook niet verder kwam dan zeven optredens. Momenteel is Diallo aan de slag bij het Hongaarse Ujpest.

BELGA Alassane Diallo hier als speler van Westerlo in oktober 2014 in duel met Julien Gorius van Genk.

Wouters hangt zijn fluitje aan de haak

Scheidsrechter Luc Wouters heeft afgelopen weekend het besluit genomen om met onmiddellijke ingang te stoppen als voetbalref. De combinatie van zijn job en de alsmaar hogere eisen die gesteld worden aan de scheidsrechters maakten het voor Wouters niet meer mogelijk om op een professionele wijze wedstrijden voor te bereiden en te leiden. Na een carrière van 15 jaar als scheidsrechter in de Jupiler Pro League waaronder 7 jaar als internationaal scheidsrechter heeft hij, in samenspraak met Coördinator Arbitrage Betaald Voetbal Johan Verbist, besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. Wouters heeft wel de intentie om in de scheidsrechterswereld te blijven. In de nabije toekomst zullen daaromtrent afspraken gemaakt worden met Johan Verbist.

Pech voor AA Gent

Moses Simon 4 tot 6 weken out met letsel aan de ligamenten van de enkel. Hij mist onder meer de topper tegen Club Brugge.

De balvaardige Nigeriaan liep de blessure op in een oefenwedstrijd tegen het Duitse Nurnberg, die de Buffalo's vorige week dinsdag afwerkten op stage in het Spaanse Oliva.

Club en Charleroi bekeren zonder winteraanwinsten

Met de inhaalwedstrijd tussen competitieleider Club Brugge en Charleroi wordt dinsdagavond (20u45) in het Jan Breydelstadion de laatste kwartfinale van de Beker van België afgetrapt.

De wedstrijd stond aanvankelijk op 13 december op het programma, maar werd toen door scheidsrechter Jonathan Lardot afgelast omdat het speelveld te drassig was, nadat het de dagen voordien overvloedig geregend had. Intussen ligt er op Olympia een nieuwe grasmat. De andere kwartfinales werden wel gespeeld en dus weet de winnaar van dinsdag al op voorhand dat Standard de tegenstander wordt in de halve finales. De andere twee clubs bij de laatste vier zijn Racing Genk en KV Kortrijk. De heenwedstrijden van de halve finales worden afgewerkt op 30, 31 januari of 1 februari 2018. De terugwedstrijden staan een week later op 6, 7 of 8 februari 2018 op het programma. KV Kortrijk neemt het eerst in eigen huis op tegen KRC Genk. Standard ontvangt Club Brugge of Charleroi in zijn heenwedstrijd. De finale van de Croky Cup wordt op 17 maart 2018 gespeeld in Brussel. Zulte Waregem won de vorige editie en werd er onlangs door Club in de achtste finales uitgeknikkerd.

Beide teams mochten op hun winterstages nieuwe spelers verwelkomen. Bij Charleroi arriveerden Romain Grange en Anthony D'Alberto, en zocht Clément Tainmont met KV Mechelen andere oorden op. De Bruggelingen trokken met tienersensatie Krépin Diatta, Ivan Tomecak en doelman Vladimir Gabulov ook wat nieuw bloed aan, en zagen Laurens De Bock, German Mera, Jens Teunckens, Ludovic Butelle en Riley McGree vertrekken. Bij beide teams zijn de nieuwkomers echter nog niet speelgerechtigd, omdat zij medio december niet op de spelerslijsten stonden aangezien ze pas tijdens de wintermercato aangetrokken werden.

In de Jupiler Pro League is blauw-zwart autoritair leider voor Charleroi, in de Beker konden de Bruggelingen de Karolo's nooit eerder uitschakelen. In de twee voorgaande duels, in 1978 en 1992, trok Charleroi telkens aan het langste eind en stootten ze vervolgens ook telkens door tot de finale, die respectievelijk tegen Beveren (2-0) en Standard (2-0) verloren werd.

Omhaal Witsel verkozen tot mooiste doelpunt in 2017

De omhaal van Axel Witsel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar is door Twittervolgers van de Rode Duivels verkozen tot het mooiste doelpunt van de nationale ploeg in 2017. Witsel pakte in het voor hem vertrouwde Sclessin uit met een schitterende retro tegen het kneusje uit de kwalificatiegroep. Het huzarenstukje van Witsel leverde 3.808 stemmen op.

De knal van Jan Vertonghen tegen Griekenland haalde het in de strijd om de tweede plaats van de knappe actie van Romelu Lukaku (ook al tegen Griekenland). Vertonghens goal in het Koning Boudewijnstadion strandde op 936 stemmen, dat terwijl het doelpunt van Lukaku in Griekenland op 912 stemmen bleef steken.

Nieuwe grasmat voor Anderlecht

Een nieuw jaar, een nieuwe grasmat. In het Constant Vanden Stockstadion zijn de werken begonnen voor een nieuwe grasmat. Anderlecht speelt op woensdag 24 januari hun eerste thuiswedstrijd van 2018 en dus moet er stevig gewerkt worden. Dan komt Waasland-Beveren op bezoek.

