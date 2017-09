Football Talk België: Obradovic dan toch out voor Celtic, Frutos moet puzzelen De voetbalredactie

06u32 0 Photo News Ivan Obradovic mist het treffen met Celtic Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Najar naar Los Angeles voor tweede opinie

Los Angeles, Amerika. Daar vliegt de aan de hamstrings gekwetste Andy Najar vanochtend naartoe om op 48 uur tijd drie internationale experts te bezoeken voor een tweede opinie over zijn blessure. De Hondurees wil zich liever niet laten opereren. Daarvoor klopt hij dus aan bij de nationale teamarts van de VS, een holistische therapeute die onder anderen Clint Dempsey (ex-Tottenham) van een aanslepende hamstringblessure afgeholpen heeft, en bij een kinesist die alle toppers uit de NBA en NFL over de vloer krijgt. Als Najar in LA positief nieuws krijgt, zal hij wellicht geen operatie ondergaan en is hij in het beste geval slechts enkele weken onbeschikbaar. In het andere scenario is een ingreep onvermijdbaar en is hij 2,5 maanden out - voor Najar een nachtmerrie. Pas na dit weekend zal er duidelijkheid zijn. (PJC/NVK)

Photo News Andy Najar

Obradovic dan toch out

Nicolás Frutos moet puzzelen. Hij kan immers geen beroep doen op zijn enige linksachter Ivan Obradovic. De Serviër leek speelklaar te geraken ondanks last aan het scheenbeen, maar moest finaal toch afhaken. "Als Ivan niet kan spelen, zijn er geen 10.000 alternatieven voorhanden op de linksachter", zuchtte Frutos. Wellicht depanneert Appiah, van nature een rechtsachter, vanavond tegen zijn voet. Kara en Teodorczyk zijn sowieso wel fit en zitten in de selectie. (PJC)

BELGA Obradovic (r) hier in duel met Chevalier in de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk