Football Talk België: Makelaar Stanciu dreigt met vertrek - Kortrijk twijfelt over ontslag Anastasiou

Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Makelaar Stanciu dreigt met vertrek

"De coach moet mijn speler blijkbaar niet, maar uitleg heeft Nicolae nog niet gekregen. Kijk, ík wil die stilaan wel. De komende weken wil ik absoluut praten met 'mister Herman' (Van Holsbeeck, red.)", klonk het bij Ana-Maria Proden, de vrouw die Stanciu naar Anderlecht bracht en ook nu nog de zaken van de aanvallende middenvelder beheert.



In die gesprekken zal Proden duidelijkheid eisen van de Anderlechttop, zegt ze: "Voor mij is het simpel: als Anderlecht Nico niet goed genoeg vindt, dan zoek ik in januari een oplossing - een definitieve transfer of een uitleenbeurt. Ach, ik verwacht eerlijkheid. Afgelopen zomer was er voldoende interesse, maar toen liet de clubleiding verstaan dat Nico een sleutelpion zou worden. (flauw lachje) Dat is voorlopig niet gebeurd. Nico is toch een grote speler? Ik snap er niks van. En veel landgenoten met mij."

Kortrijk twijfelt over ontslag Anastasiou

Bij KV Kortrijk hebben ze gisteren tot laat in de nacht vergaderd over het mogelijke ontslag van trainer Yannis Anastasiou. De Griek ontslaan is op zich niet zo moeilijk, maar meteen een vervanger vinden die morgen al het team vanaf de zijlijn gaat coachen, is dat uiteraard wél. En dat met wedstrijden tegen Waasland-Beveren (morgenavond al) en Racing Genk (komend weekend) in het verschiet. Het probleem is in Kortrijk des te ingewikkelder omdat Anastasiou met de Brit Steve Rutter en de Nederlander Youssef Vos zijn eigen assistenten heeft meegebracht. Zij hangen contractueel aan hem vast, zodat de club niet over een eventuele T2 als interim-coach beschikt.



Perbet lijkt meteen weer naast de ploeg te vallen. Ook Kagelmacher zal in Beveren niet in het elftal staan. Ouali en De Smet ontbraken op training.

Berrier out, Coucke in spionkop?

Het is echt van moeten deze week voor KV Oostende, dat vanavond Charleroi ontvangt en zaterdag naar Lokeren trekt. Maar voor het thuisduel tegen de Carolo's is Franck Berrier nog steeds onbeschikbaar.



Berrier werkte gisteren het grootste deel van de groepstraining af, maar is nog niet van alle hinder verlost. De kustploeg wil geen risico's nemen en houdt de sterkhouder aan de kant. De afwezigheid van Berrier is alvast een aderlating, want zonder de spelverdeler pakte KVO dit seizoen nog geen enkel punt. Daarnaast is ook de zieke Mike Vanhamel twijfelachtig. Als hij vanavond onvoldoende genezen is, neemt William Dutoit zijn plaats tussen de palen in. Aanvoerder Siani is geschorst nadat hij in Sint-Truiden zijn vijfde gele kaart pakte.



KVO rekent vanavond op zo goed als volle tribunes tegen Charleroi om de thuisploeg naar een tweede seizoenszege te schreeuwen. In de spionkop achter doel zou ook voorzitter Coucke wel eens kunnen opduiken. Die liet zondag via Twitter uitschijnen dat hij zijn vaste plek in de hoofdtribune uitzonderlijk wel eens zou durven verlaten: "Veel zin om dinsdag tegen Charleroi middenin tribune C te gaan staan en samen met de fans te schreeuwen tot die eerste thuiszege binnen is", klonk het. Afwachten of de vocale steun van de voorzitter zijn ploeg geluk zal brengen en KVO zo een eerste punt in de Versluys Arena kan bezorgen.

Charleroi-supporters boycotten verplaatsing naar Oostende

Een heen- en terugreis van meer dan 300 kilometer op een weekdag? Daarvoor moet de gemiddelde fan een dag vrij nemen. De supporters van Charleroi boycotten alvast de verplaatsing naar Oostende, net als vorig seizoen. Ze protesteren tegen het midweekvoetbal en de combiregeling.



De voetbalkalender ligt wel vaker onder vuur. Dat die geen eenvoudige puzzel is, weet kalendermanager Nils Van Brantegem als geen ander. Hij verwijst onder meer naar de wensen van verschillende overheden en burgemeesters. Zo moeten bepaalde wedstrijden overdag plaatsvinden voor de politie. Bovendien worden de ploegen met een Europees ticket gespaard van zware affiches in het seizoensbegin. "Een wedstrijd zoals Genk - Club Brugge zouden we liever niet op een weekdag zetten, maar door al die factoren kan dat niet anders", aldus Van Brantegem. Een wedstrijd tussen naburige ploegen, bijvoorbeeld Oostende en Club Brugge, vraagt steeds een grote politiemacht.



Maar voor de fans is het geen pretje. Niet alleen de supporters van Charleroi zijn die verre verplaatsingen op weekdagen beu. Ook die van Standard overwegen actie. "Vrijdag zijn we drieënhalf uur onderweg geweest naar Moeskroen", vertelt Eddy Janssis, voorzitter van een Limburgse fanclub van Standard. "Geen wonder dus dat we daar maar met een goede vierhonderd fans waren. De meeste topclubs hebben supporters van over het hele land, maar iedereen moet op een werkdag door die avondspits. Dat is onmogelijk. Zelfs bij thuiswedstrijden komt er minder volk. We willen de Pro League duidelijk maken dat in het voetbal de supporters van tel zijn en niet de wil van de televisie."

