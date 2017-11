Football Talk België: Landry Dimata sluit een terugkeer naar België niet uit De voetbalredactie

Dimata: "Een terugkeer naar België: Waarom niet?"

Na zijn transfer naar Wolfsburg speelt Landry Dimata slechts sporadisch. "Ik ben gelukkig met mijn keuze, ik was er klaar voor", zegt de aanvaller. "Maar: ik moet misschien bekijken of ik in januari niet elders speelminuten moet zoeken. In België? Waarom niet?" Anderlecht zoekt een spits. Dimata: "Ik heb dat gehoord van journalisten. (lacht) Maar goed, ik zal samen met mijn entourage bekijken welke beslissing we zullen nemen."

Coelho blijft in Thailand

Fans van Lokeren die Jájá Coelho (31) graag zagen terugkomen, zijn eraan voor de moeite. De Braziliaanse spits, momenteel tot 30 november uitgeleend aan Buriram United, blijft in Thailand. "Coelho komt niet terug naar Lokeren", zegt Willy Reynders, sportief directeur van Lokeren. "Of Buriram licht de optie in zijn contract of hij tekent bij Bangkok. Jájá wil graag in de Thaise hoofdstad spelen, omdat er in Buriram niet zo veel te beleven viel." Coelho - ook ex-Westerlo en Genk - scoorde dit seizoen 33 goals in 32 matchen bij de kersverse kampioen Buriram United.

