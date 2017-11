Football Talk België: Glen De Boeck op weg naar Kortrijk - Anderlecht lonkt naar 'goedkope' Zweedse international De voetbalredactie

07u15 0 rv Niklas Hult. Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Kiest Kortrijk voor Glen De Boeck/Lorenzo Staelens?

Het ziet ernaar uit dat Glen De Boeck (46) de nieuwe coach van KV Kortrijk wordt. De ex-Rode Duivel zou er zoals eerder bij Cercle en Moeskroen worden geassisteerd door Lorenzo Staelens (53). De kans is dus klein dat Yannis Anastasiou vanmiddag om 16 uur nog de training leidt. Noch voorzitter Joseph Allijns, noch manager Matthias Leterme waren bereikbaar voor commentaar. De Boeck heeft ervaring met 'probleemgevallen'. Hij verving in november 2012 Dirk Geeraerd bij Waasland-Beveren dat toen laatste stond en verzekerde er het behoud. In januari 2016 nam hij bij Moeskroen over van Cedomir Janevski toen ook dat team laatste stond en De Boeck bracht ook daar redding. Beide keren werd hij het volgende seizoen ontslagen. Zijn beste resultaten haalde De Boeck bij Cercle Brugge met onder meer huidig Kortrijkspeler Stijn De Smet in 2008 (4de). Met assistent Lorenzo Staelens bereikte hij er de bekerfinale in 2010. Ook in Moeskroen was Staelens, oud-speler en TD bij Kortrijk, zijn rechterhand. (TTV)

PN Glen De Boeck.

Niklas Hult op radar Anderlecht

Het gesnuffel is begonnen. Met de wintermercato in aantocht volgt Anderlecht de transfersituatie van Niklas Hult (27) op de voet. Dat is ons bevestigd door Griekse bronnen. Hult is een offensieve linksachter van Panathinaikos, een positie waar paars-wit versterking kan gebruiken. De enige echte linkerverdediger in de kern is Ivan Obradovic. Niet alleen Hults profiel, maar ook zijn prijskaartje is interessant. Panathinaikos kampt met financiële problemen en zal spelers onder hun waarde moeten verkopen. De verwachting is dat Anderlecht hoogstens één miljoen euro zal moeten betalen om de Zweedse international los te weken. 'Hoogstens', want: ook een vrije transfer behoort tot de mogelijkheden. Hult heeft nog salaris tegoed van Panathinaikos. Als de club niet snel een oplossing vindt, kan de speler - ex-Nice en -Elfsborg - zijn vrijheid bekomen. (PJC)

rv Niklas Hult.

Ribéry en Müller halen Anderlecht

Alsof het sowieso nog niet moeilijk genoeg zou worden... Bayern München zal op speeldag 5 van de Champions League (22/11) tegen Anderlecht kunnen rekenen op Franck Ribéry. De Franse vleugelaanvaller heeft de groepstrainingen hervat na blessureleed. Ribéry, op zijn 34ste nog steeds een sterkhouder in Beieren, was een maand out met een scheur in de buitenste band van zijn linkerknie. Ook Thomas Müller tekende trouwens present op het oefenveld van de Duitse landskampioen. De international werkt aan zijn terugkeer na een spierblessure. Behoudens een terugval haalt hij eveneens de partij tegen Anderlecht. (PJC)

EPA Franck Ribéry.