Football Talk België: Gerkens en Sels onzeker, Gent recupereert Simon - Cutovic pleit voor Capon bij Rode Duivels

Custovic pleit voor Capon bij Rode Duivels

Na de oefeninterlands van België tegen Mexico en Japan werd de nationale verdediging in vraag gesteld. Volgens sommigen houdt bondscoach Roberto Martínez maar beter Nicolas Lombaerts in de gaten. "Waarom ook niet? Hij kwam de laatste matchen nooit in de problemen en stond meermaals in het team van de week", pleit KVO-coach Adnan Custovic. "Weet je, Martínez moet misschien ook eens aan Brecht Capon denken, als back-up voor Meunier. Brecht is superprofessioneel, slim en scoorde al vier keer. Ik vind Brecht niet slechter dan Foket of Castagne."

Gerkens en Sels testen vandaag

De vraagtekens blijven bij Anderlecht. Pas vandaag valt de beslissing omtrent de inzetbaarheid van Pieter Gerkens en Matz Sels. Gerkens is het meest twijfelachtig: hij sukkelt met de voet. Sels daarentegen trainde wel met de groep. "Hij had hinder aan de knie, maar die problemen leken voorbij. Het is evenwel afwachten hoe hij morgen (vandaag, red.) opstaat." Sowieso kan Vanhaezebrouck vanavond geen beroep doen op de langdurig geblesseerden Sowah en Najar. Het herstel van de Hondurees verloopt wel vlot - een operatie is niet meer aan de orde. "Maar het is nu niet zo dat hij volgende week al kan hervatten", aldus Hein.

AA Gent recupereert Simon, Mitrovic onzeker

De diepe snijwonde die Moses Simon daags voor Standard - na afloop van de training in het zwembad - opliep, is geheeld. De Nigeriaanse flankaanvaller maakt bijgevolg opnieuw deel uit van de selectie. Ook zijn landgenoten Kalu (knie) en Esiti (adductoren) trainen weer voluit. Stefan Mitrovic is dan weer onzeker. De verdediger kreeg een inspuiting in zijn enkel. Voorts herstelt Renato Neto (been) goed. "Hij zit voor op schema, na toch wel een complexe operatie", aldus Vanderhaeghe. "Neto is ook positief gestemd - daar kan je al veel uit afleiden." Nog dit: Raskin, Schoofs en Chakvetadze kampen met last aan de buikspieren, Tekie traint andermaal individueel na een spierblessure.

