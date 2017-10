Football Talk België: Foket dicht bij rentree - Dendoncker centraal achterin tegen KV Mechelen De voetbalredactie

08u50 0 Photo News Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Thomas Foket staat dichtbij rentree op het hoogste niveau

Thomas Foket zal maandag een volledige wedstrijd spelen met de beloften op Antwerp en zal nadien normaal gezien opnieuw beschikbaar zijn voor het eerste elftal van AA Gent. Dat liet kersvers Gent-coach Yves Vanderhaeghe verstaan op de persconferentie, een dag voor zijn eerste match als T1 van de Buffalo's tegen Waasland-Beveren.



"Thomas heeft gisteren het groen licht gekregen bij een laatste controle bij de arts", stak Vanderhaeghe van wal. "Maandag gaan we hem een volledige wedstrijd laten spelen met de beloften en daarna hopen we hem opnieuw aan onze selectie te kunnen toevoegen."



De 23-jarige Foket, een tweevoudig Rode Duivel, zag in juli een transfer naar het Italiaanse Atalanta Bergamo door de neus geboord worden, nadat hij er faalde voor zijn medische testen. De Brusselaar bleek hartproblemen te hebben en werd snel geopereerd. Aanvankelijk werd een inactiviteit van zes maanden vooropgesteld, maar zolang bleek de rechtsachter niet nodig te hebben.



Anderhalve week geleden maakte Foket zijn comeback bij de Gentse beloften in de met 1-2 gewonnen partij bij Charleroi. De verdediger speelde toen iets meer dan een uur mee.

Boli in, Vetokele en Bezus out

De korte interlandbreak heeft de Kanaries deugd gedaan, maar van een positieve invloed op de ziekenboeg is weinig sprake. Voorin blijft het behelpen, zo bleek tijdens de wekelijkse persconferentie van Jonas De Roeck. "Gueye en Ceballos zijn nog altijd niet fit", zo vertelde hij. "En terwijl Boli weer tot de selectie behoort, is het nu Vetokele die wegens een opspelende oude blessure moet afhaken." Boli dus terug. Toch staat er ook achter zijn naam nog een klein vraagteken. Hij is namelijk niet fit genoeg voor een basisplaats. Wel wordt hij in staat geacht om speelminuten te verzamelen. Komt daar nog bij dat ook Bezus met een pijnlijke voet out is. En dus wordt het weer puzzelen voor De Roeck. "Toch heb ik er een goed oog in", vertelde die. "We hebben intussen wat dingen uitgeprobeerd en ik zie het wel goed komen. We gaan alleszins naar Lokeren voor een goed resultaat. Makkelijk wordt dat niet, maar onmogelijk is het zeker ook niet." (FKS)

Acolatse voor het eerst in de kern van STVV

Club-huurling Elton Acolatse zit voor het eerst in de wedstrijdkern bij STVV. Mogelijk -en zelfs heel waarschijnlijk- verzamelt de flankaanvaller in en tegen Lokeren zijn eerste speelminuten. Acolatse wordt door de Kanaries tot het einde van het seizoen gehuurd van Club Brugge. Hij geraakte in de voorbereiding bij Club geblesseerd. Nu lijkt alle ellende voorbij. De speler is wedstrijdfit bevonden maar mist natuurlijk nog matchritme. In de beloftenmatch tegen Standard en de oefenpot tegen Roda JC deed hij het echter verre van slecht. En ook op training wist hij trainer Jonas De Roeck te overtuigen. Vandaar dus zijn selectie. Voor een basisplek lijkt het echter nog ietsje te vroeg. (FKS)

Gerkens mogelijk aan de aftrap

Om het team leiding te geven, rekent Vanhaezebrouck onder meer op zijn chouchou Sven Kums. De verwachting is dat hij op het vijfmansmiddenveld een driehoek vormt met Adrien Trebel en Pieter Gerkens. Als die laatste start, moet hij zo veel mogelijk infiltreren in de zestien van Mechelen. Op de flanken zijn het wellicht Dennis Appiah en Henry Onyekuru die kilometers moeten maken.



Voorin behoudt Vanhaezebrouck het vertrouwen in aanvoerder Sofiane Hanni, die in de laatste match tegen Standard fluitconcerten over zich heen kreeg. Behoudens een verrassing staat de Algerijn in steun van Lukasz Teodorczyk. Normaal gezien krijgt de Pool de voorkeur op Hamdi Harbaoui en Robert Beric, die wel beiden in de wedstrijdkern zitten.



Rest de keeperskwestie. Bij AA Gent was Matz Sels een steunpilaar onder Vanhaezebrouck, maar in de wandelgangen denkt men dat Frank Boeckx onder de lat staat. Boeckx ontgoochelde dit seizoen nog niet. "Of de keeper die speelt de definitieve eerste doelman wordt?", herhaalde de coach - zeer ontspannen - de vraag. "Dat zullen we zien. Ik heb er zo mijn mening over."

Dendoncker centraal achterin

Geen verrassing: Hein Vanhaezebrouck debuteert bij Anderlecht met zijn geliefde driemansdefensie. Wel een verrassing: Leander Dendoncker speelt centraal achterin.



Hein Vanhaezebrouck en de defensie met drie: het is als Samson en Gert - onafscheidelijk. In die optiek is het logisch dat Vanhaezebrouck vanavond tegen KV Mechelen voor drie verdedigers kiest. Omdat Uros Spajic afwezig is - een training op het veld toonde aan dat hij totaal niet fit is na een enkelblessure - en Josué Sá uit ziekte terugkomt, is Hein wel verplicht te schuiven.



Op die manier verhuist Leander Dendoncker naar het hart van de defensie. De centrale middenvelder van opleiding zal daar naast Kara Mbodj en Olivier Deschacht spelen. Voor Dendoncker hoeft die positiewissel niet noodzakelijk negatief te zijn met het oog op het WK - het is geen geheim dat bondscoach Roberto Martínez in de West-Vlaming (ook) een verdediger ziet. En dat de concurrentie daar extreem blessuregevoelig is: Vincent Kompany en Thomas Vermaelen.



Veel getraind met Dendoncker achterin is er niet. De Rode Duivel sloot pas woensdag aan na interlandverplichtingen, net als veel collega-internationals bij Anderlecht. "Die korte periode met een complete selectie heeft de voorbereiding er niet makkelijker op gemaakt, maar toch heb ik geprobeerd om bepaalde details toe te voegen", sprak Hein. "Hopelijk is dat voldoende om te winnen op KV Mechelen - een moeilijke verplaatsing, met een erg gemotiveerde tegenstander. Kijk, als we winnen, zal het de verdienste van mijn spelers zijn. (knipoogt) Ik ben hier pas, hé."

Anastasiou onder druk

De clubleiding van KV Kortrijk wil de komende weken resultaten zien. Na de nederlaag tegen Oostende staat Anastasiou ter discussie. Gisteren kwam de rechterhand van eigenaar Vincent Tan, Ken Choo, voor het eerst over uit Londen. Hij zat samen met het bestuur, volgde de ochtendtraining en praatte nadien eerst met kapitein Van Der Bruggen. Vervolgens stond een gesprek met trainer Anastasiou op het programma. Er was ook goed nieuws: over drie weken komt Tan voor de tweede keer sinds zijn aantreden als eigenaar naar Kortrijk om er concreet te onderhandelen over de bouw van een nieuw stadion op de Evolis-site langs de E17. (ESK)

Jubileumwedstrijd voor Jali bij KVO

KV Oostende Van de internationals ontbrak enkel nog Rezaian. Jali speelt zondag zijn honderdste wedstrijd in onze competitie. (TTV)

Defensieve zorgen bij Charleroi

Dessoleil (quadriceps) en Nurio (lies) testen vandaag. In het slechtste geval zal coach Mazzu zaterdag tegen Eupen de helft van zijn defensie moeten vervangen. (AR)

Clement kan niet rekenen op Jans

Jans (verrekte mediale band) is een viertal weken out. Tegen Gent vervangt Schryvers hem normaal. (MVS)

Blessuregolf KVK

KV kortrijk heeft te maken met een blessuregolf. Het telt al zes langdurig gekwetsten. Deze week kwamen daar Hoxha (scheur hamstring) en De Smet (omgeslagen enkel ) bij. Attal (oogkas) en Kage (adducdoren) zijn nog niet speelklaar. Budkivskyi meldde zich ziek. (ESK)

