Football Talk België: desillusie Anderlecht nog wat groter - 180 vips zorgen voor 'thuismatch' Zulte Waregem in leeg Stadio Olimpico De voetbalredactie

08u33 0 Photo News Spajic out tegen Standard? Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Zulte Waregem met 'thuisvoordeel'

Een domper op de Europese droomtrip van Zulte Waregem: de match van vanavond tegen Lazio wordt in een zo goed als leeg stadion gespeeld omwille van een UEFA-straf na racistische spreekkoren. Voor de fans dus geen unieke belevenis in een kolkend Stadio Olimpico, maar wel een avondje Canvas kijken. "Heel onfortuinlijk", baalde commercieel manager Tyas Kastelijn. "Roma was de mooiste verplaatsing. Meteen na de loting stuurden we nochtans een officieel schrijven naar de UEFA om de situatie nog om te keren. Maar dat bleek onmogelijk."



Al zullen er toch enkele bevoorrechte getuigen de fusieclub aan het werk zien in de Italiaanse hoofdstad. Want de UEFA laat wel toe dat er, naast pers en veiligheidsdiensten, ook een tweehonderdtal bezoekers aanwezig mogen zijn. "In totaal gaan er zo'n 180 vips mee", aldus Kastelijn. "Zij dineren met de Belgische ambassadeur in Italië en kunnen de match bijwonen. Van Lazio mag enkel het bestuur aanwezig zijn - zo'n twintig mensen. (lacht) Eigenlijk hebben we dus het thuisvoordeel. En dat in een stadion van 72.000 mensen..." Benieuwd of Essevee zijn trip nog onvergetelijker maakt door te stunten. (JVDV)

BELGA

BELGA

Spajic valt uit, Obradovic wellicht fit

Tegenvaller met het oog op Standard: Uros Spajic viel gisteren geblesseerd uit. De Servische centrale verdediger incasseerde net voor het halfuur een stevige tik op de enkel, waarna hij minutenlang verzorging kreeg in de vestiaire. Het stelde Spajic in staat om nog te hervatten, maar finaal moest hij toch naar de kant na de 0-1. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Onderzoek zal moeten uitwijzen of hij zondag haalt. Positief is dan weer dat Ivan Obradovic, die sukkelt met het scheenbeen, wellicht fit geraakt voor de komst van de Luikenaars. (PJC)

Action Images via Reuters

Van den Brom aanwezig

Opvallende gast in het Constant Vanden Stockstadion gisteren was ex-coach John van den Brom. De coach van AZ was voor het eerst sinds zijn ontslag in maart 2014 in het Astridpark. "Het is eigenlijk de eerste keer dat ik hier weer kom sinds mijn ontslag. Ik volg de club nog steeds. Het zijn woelige tijden geweest, het is hoog tijd dat de rust terugkeert."

photo_news

Slechts 3 zwaardere thuisnederlagen in Champions League

2013-2014 Anderlecht-Paris Saint-Germain 0-5



2007-2008 Anderlecht-Bayern München 0-5



2001-2002 Anderlecht-Lokomotiv Moskou 1-5



1955-1956 Anderlecht-Voros Lobogo 1-4



1962-1963 Anderlecht -Dundee United 1-4



2000-2001 Anderlecht-Leeds United 1-4



2010-2011 Anderlecht-Ajax 0-3



2012-2013 Anderlecht-Malaga 0-3



2013-2014 Anderlecht-Olympiakos 0-3



2014-2015 Anderlecht-Borussia Dortmund 0-3



2017-2018 Anderlecht-Celtic 0-3



Celtic speelde gisteravond zijn 31ste uitwedstrijd in de Champions League en won pas voor de tweede keer. De vorige overwinning dateerde van 2 oktober 2012, toen het met 2-3 op Spartak Moskou won. Daarnaast verloren de Schotten 26 keer en speelden ze driemaal gelijk.