Football Talk België: boost voor Genk, ook Anderlecht krijgt goed nieuws 08u30 0 Photo News Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Spajic hervat

Goed nieuws vanuit de ziekenboeg van Anderlecht: Uros Spajic hervat vandaag individueel de trainingen buiten. De Serviër viel tegen Celtic uit met een blessure aan de enkel en leek minstens drie weken buiten strijd te zijn, maar hij ligt dus voor op schema. Toch is de kans klein dat Spajic op het veld staat tegen KV Mechelen.



Nog bij Anderlecht geraakt Chipciu (rug) in principe fit voor Malinwa, Sowah is twijfelachtig met last aan de buikspieren. De revalidatie van Najar verloopt voorspoedig. (PJC)

Karelis traint voluit

De lijdensweg van Nikolaos Karelis is bijna over. De Griekse spits van Racing Genk traint na een kruisbandblessure opnieuw volledig mee met de groep. De partij van zaterdag tegen Moeskroen komt nog te vroeg, maar mogelijk zit hij de week nadien tegen Anderlech voor het eerst sinds eind december vorig jaar terug in de kern.



Uronen (knie) maakte een deel van de training vol. Trossard (dij), Zebli (oog) en Dewaest (knie) trainden individueel. (KDZ)

Besix partner KBVB?

Vorige week werd de overeenkomst tussen de voetbalbond en aannemersbedrijf Verelst na tien jaar beëindigd, maar het ziet er naar uit dat het snel een ander bedrijf uit de bouwsector als partner kan binnenhalen. De KBVB is in onderhandeling met bouwbedrijf Besix, dat eerder kandidaat was om het Eurostadion te bouwen. Aan de potentiële samenwerking tussen de KBVB en Besix zijn geen bouwplannen verbonden. Besix zou een sponsor worden zoals alle andere. (RN)