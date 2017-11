Football Talk België: Anderlecht heeft Mitrovic in het vizier - "Jankovic heeft iets goed te maken" De voetbalredactie

Mitrovic in beeld bij Anderlecht

Het is geen geheim meer dat Hein Vanhaezebrouck aandringt op de komst van een nieuwe spits deze winter. En in die zoektocht zou Aleksandar Mitrovic wel eens opnieuw in beeld kunnen komen. Dat berichten alvast Engelse media. Mitrovic speelde dit seizoen slechts 30 minuten bij Newcastle in de Premier League en is intussen al derde keus geworden voor coach Rafael Benitez als diepe spits. Voor de wedstrijd tegen Burnley behoorde hij niet eens tot de selectie. Een uitleenbeurt zou de drie partijen goed uitkomen. Via Christophe Henrotay onderhoudt Anderlecht goede banden met Newcastle. Met Mitrovic, Mbemba en Sels deed paars-wit overigens al goede zaken met de promovendus in de Premier League. (MJR)

Stanciu en Chipciu in selectie Roemenië

Ondanks zijn invallersstatuut bij Anderlecht blijft Nicolae Stanciu het vertrouwen behouden van de nieuwe Roemeense bondscoach Cosmin Contra, opvolger van Christophe Daum. Stanciu werd opgeroepen voor de komende interlands tegen Turkije (9/11) en Nederland (14/11). Ook Chipciu en Marin van Standard behoren tot de selectie. (MJR)

"Jankovic heeft iets goed te maken bij KV Mechelen"

Voorzitter Johan Timmermans noemde twee redenen waarom hij, samen met de nieuwe investeringsgroep, voor Aleksandar Jankovic, die gisterochtend zijn 'eerste' training leidde, koos als nieuwe trainer van KV Mechelen. "Enerzijds kent hij de competitie en de spelers, wat in deze situatie erg belangrijk is. Anderzijds heeft hij misschien nog iets goed te maken na zijn plotse vertrek vorig jaar."

De 45-jarige Serviër was gisteren op zijn beurt vooral blij om 'weer thuis' te zijn. Met zaterdag al het degradatieduel tegen KV Kortrijk heeft de 'nieuwe' coach maar weinig tijd. "Maar ik ken de spelers en zij kennen mij", zei hij bij zijn terugkeer, 14 maanden na zijn vertrek. "De groep heeft dezelfde mentaliteit als toen, maar het vertrouwen ontbreekt. Daar gaan we aan werken en dan verwacht ik een reactie tegen Kortrijk." Verlies moet alleszins vermeden worden, want dan komt Malinwa al op 6 punten van de West-Vlamingen. "We moeten niet aan het klassement denken. KV Mechelen speelt altijd om te winnen." (DPB)

