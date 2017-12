Football Talk België: "Ajax troeft leger topclubs af en betaalt 9,5 miljoen euro voor Bandé"

06u36 0 BELGA Jupiler Pro League

"Ajax betaalt 9,5 miljoen voor Bandé"

Met acht goals in dertien wedstrijden behoort Hassane Bandé tot een van de absolute smaakmakers van onze competitie en dat is ook verscheidene buitenlandse clubs niet ontgaan. Wolfsburg en Ajax tonen concrete interesse in de 19-jarige Burkinees van Malinwa en vooral de Nederlanders zouden flink in de buidel willen tasten. Volgens De Telegraaf is er zelfs al een akkoord met de Amsterdammers omtrent een overvang van liefst 9,5 miljoen euro. Gisterenavond werd Bandé gespot in het Jaz-hotel, vlak naast de Amsterdam ArenA. De youngster zou zich naar verluidt vanaf de zomer een Ajacied kunnen noemen. Malinwa benadrukt dat Bandé zeker tot de zomer in Mechelen blijft.

BELGA

Genkvoorzitter Croonen: "We evalueren van heel dichtbij"

Het was een zichtbaar aangeslagen voorzitter Peter Croonen die zaterdagavond in Mechelen uit de kleedkamer van Racing Genk stapte. Reageren deed hij op dat moment liever niet, na een nachtje slapen wel. "Ik was zeer ontgoocheld na die eerste helft", zei Croonen. Genk speelde zijn slechtste eerste helft van het seizoen en stond aan de rust 3-0 in het krijt bij Mechelen. "Het is duidelijk dat deze groep op zoek is naar een evenwicht sinds het wegvallen van Sander Berge en Bryan Heynen. Elke ploeg heeft te kampen met blessures, maar bij ons zijn het er twee op een cruciale positie."

Al wil Croonen zich ook niet verschuilen achter die blessures, het mag duidelijk zijn dat het krediet van Albert Stuivenberg niet eindeloos is. "Het is aan de trainer om daar een oplossing voor te vinden. Tegen Standard speelden we nog voor de vierde plaats, één week later kan niet alles slecht zijn. Wij behouden het vertrouwen in de technische staf, maar de resultaten moeten beter. Op dit ogenblik heb ik geen signalen ontvangen dat de groep niet meer achter de trainer zou staan, maar we komen in een cruciale fase van de competitie. Elk resultaat zal van heel dichtbij geëvalueerd worden." (KDZ)

Photo News

Najar niet naar Glasgow, wel naar de Sint

De kinderen waren naar verluidt heel tevreden. Andy Najar heeft gisteren, in het gezelschap van zijn gezin, een bezoek gebracht aan de Sint in de fanshop van Anderlecht. De goedheiligman kon Najar evenwel niet het goeie nieuws brengen dat hij vanochtend rond 10.20 uur mee het vliegtuig mag opstappen richting Glasgow. De revalidatie van de Hondurees verloopt goed, maar het is nog te vroeg om in actie te komen met het eerste elftal. Gaan evenmin mee naar Celtic: Emmanuel Sowah, Alexandru Chipciu en Nicolae Stanciu. Sowah (pubalgie) en Stanciu (adductoren) zijn out, Chipciu blijft thuis omwille van familiale omstandigheden - de vader van de Roemeen is ziek. Op Facebook bedankte de rechterflank Anderlecht voor het begrip: "Bedankt om mijn familie en mij zo geweldig te steunen." (PJC)

BELGA

Blessure De Ridder valt mee

Even voorbij het uur moest Steve De Ridder geblesseerd naar de kant. De middenvelder werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, omdat er gevreesd werd voor een barst in het kuitbeen. Na onderzoek bleek dit echter niet het geval, het been is enkel zwaar gekneusd. De Ridder zal het enkele dagen rustig aan moeten doen. Vandaag staan er conditietrainingen op het programma. Overmeire traint vanaf morgen weer met de groep mee. (MVS)

Photo News

Jan Breydel: nieuw veld?

Club Brugge had voor dit weekend nog geen beslissing genomen in verband met het speelveld in Jan Breydel, maar daar zal mogelijk snel verandering in komen. Tijdens Cercle Brugge - Union kon je er niet naast kijken: de staat van de grasmat is erbarmelijk is. Met als gevolg dat Club, en dus ook Cercle, genoodzaakt zullen zijn om een nieuw terrein aan te leggen, het huidige dateert van december 2015. De vorige jaren stond Stad Brugge samen met blauw-zwart in voor de financiering van de heraanleg, maar de stad liet weten deze keer niet bij te leggen. De vraag is in hoeverre Cercle nu wel opnieuw zijn steentje zal moeten bijdragen. Sinds de overname van AS Monaco is er opnieuw geld in kas en dat zal de blauw-zwarte buur allesbehalve ontgaan zijn. (TTV)