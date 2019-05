Football Talk België. 6.000 supporters tekenen petitie voor vrijspraak KVM en W.-Beveren - Kara verlost van rugpijn De voetbalredactie

14 mei 2019

6.000 supporters tekenen petitie voor vrijspraak KV Mechelen en Waasland-Beveren

Via een petitie vragen voetbalsupporters aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om de clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren buiten schot te houden bij de bestraffing in het matchfixingdossier. De online petitie rondde vanochtend de kaap van 6.000 handtekeningen.

Het protest werd vorige week opgestart door Remko Horemans. Op een week tijd verzamelde de supporter van KV Mechelen meer dan 6.000 handtekeningen. “Als er wedstrijdvervalsing plaatsgevonden heeft, laat dan de individuen die ervoor verantwoordelijk zijn daarvoor opdraaien. Maar straf de clubs KV Mechelen, Waasland-Beveren, hun supporters, hun spelers, hun trainers en de bonafide bestuurders niet”, klinkt het in de oproep van Horemans via het campagneplatform Avaaz. Hij vraagt ook om het ontslag van bondsvoorzitter Gérard Linard en bondsprocureur Kris Wagner.

KV Mechelen werd samen met Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gedaagd in een matchfixingschandaal dat mogelijk op het einde van vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Deze week kondigt zich aan als een cruciale week in het tuchtdossier, dat zaterdag van start moet gaan met de pleidooien van de vijf tussenkomende partijen en de beklaagde spelersmakelaars. Tenminste, als de ondernemingsrechtbank van Brussel geen roet in het eten gooit.

Donderdag bepleit KV Mechelen immers zijn zaak voor een Brusselse kortgedingrechter. Malinwa vindt dat zijn rechten van verdediging geschonden zijn. Enerzijds is er volgens KV Mechelen te weinig tijd om het tuchtproces grondig te voeren. Ter herinnering: er moeten tussen 18 en 28 mei zes zittingen plaatsvinden en er moet voor 30 juni een uitspraak zijn. Anderzijds heeft KV Mechelen toegang gevraagd tot het volledige strafdossier van het federaal parket, omdat de club de mening is toegedaan dat daar ook elementen instaan die haar vrijpleiten.

Terwijl het tuchtdossier tegen de clubs en 13 beklaagden deze week wordt opgestart, is het strafrechtelijk onderzoek van het federaal parket nog steeds aan de gang.

Arnesen bij Griekse bekerfinale

Het nuttige aan het aangename gekoppeld. Frank Arnesen woonde afgelopen weekend live de Griekse bekerfinale PAOK-AEK Athene (1-0) bij. De technisch directeur van Anderlecht, die een verleden bij PAOK heeft, praatte er met de Griekse topclubs vooral over overbodige RSCA-voetballers. Zo is het geweten dat AEK graag Ognen Vranjes en Luka Adzic wil aantrekken. Sowieso heeft Anderlecht een teveel aan contractspelers, mogelijk kunnen de Grieken helpen. (PJC)

Kara verlost van rugpijn

De rugpijn is verdwenen. Kara Mbodj heeft de groepstrainingen hervat bij Anderlecht. De Senegalese verdediger ontbrak tegen Antwerp, maar het heeft er alle schijn van dat hij tegen ex-club Racing Genk wel zal kunnen spelen. Mocht Kara effectief inzetbaar zijn, dan is de kans groot dat hij in de basis Bubacarr Sanneh vervangt - op de Bosuil was die zeker niet geweldig. Nog dit: hoewel het contract van Kara tot 2020 (met optie) loopt, menen insiders dat een vertrek voor RSCA wel bespreekbaar is wegens zijn zware loon. Kara zelf staat niet te springen om te vertrekken. (PJC)

Mpoku en Fai trainen mee bij Standard

Standard blijft sukkelen met blessures. Naast Orlando Sá, Zinho Vanheusden - voor hen is het seizoen voorbij -, Carcela, Emond en Djenepo is nu ook Bokadi twijfelachtig voor de wedstrijd van donderdag tegen Club Brugge. De verdediger sukkelt met de dij. Zowel Mpoku als Fai sloten gisteren opnieuw aan bij de groep.Het is afwachten of zij Club Brugge halen. (FDZ)

Laatste kans op topschutterstitel voor Harbaoui

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het Bondsparket besliste om Hamdi Harbaoui vandaag voor de Geschillencommissie te dagen na zijn elleboog tegen KV Kortrijk. Daardoor treedt de - wellicht zware - schorsing pas vanaf morgen in werking. Zo krijgt Harbaoui straks tegen Waasland-Beveren nog een laatste kans om zijn doelpuntentotaal op te schroeven. Als dat niet lukt, heeft Ally Samatta aan één doelpunt genoeg om de Tunesiër van een derde Gouden Stier te houden. (VDVJ)