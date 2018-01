Football Talk België: Omhaal Witsel verkozen tot mooiste Belgische goal in 2017 - Moses Simon vier tot zes weken out De voetbalredactie

12u14 0 BELGA Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Pech voor AA Gent

Moses Simon 4 tot 6 weken out met letsel aan de ligamenten van de enkel. Hij mist onder meer de topper tegen Club Brugge.

De balvaardige Nigeriaan liep de blessure op in een oefenwedstrijd tegen het Duitse Nurnberg, die de Buffalo's vorige week dinsdag afwerkten op stage in het Spaanse Oliva.

BELGA

Omhaal Witsel verkozen tot mooiste doelpunt in 2017

De omhaal van Axel Witsel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar is door Twittervolgers van de Rode Duivels verkozen tot het mooiste doelpunt van de nationale ploeg in 2017. Witsel pakte in het voor hem vertrouwde Sclessin uit met een schitterende retro tegen het kneusje uit de kwalificatiegroep. Het huzarenstukje van Witsel leverde 3.808 stemmen op.

De knal van Jan Vertonghen tegen Griekenland haalde het in de strijd om de tweede plaats van de knappe actie van Romelu Lukaku (ook al tegen Griekenland). Vertonghens goal in het Koning Boudewijnstadion strandde op 936 stemmen, dat terwijl het doelpunt van Lukaku in Griekenland op 912 stemmen bleef steken.

Nieuwe grasmat voor Anderlecht

Een nieuw jaar, een nieuwe grasmat. In het Constant Vanden Stockstadion zijn de werken begonnen voor een nieuwe grasmat. Anderlecht speelt op woensdag 24 januari hun eerste thuiswedstrijd van 2018 en dus moet er stevig gewerkt worden. Dan komt Waasland-Beveren op bezoek.

Working on our new pitch! #RSCA #COYM pic.twitter.com/brips64SsN RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link