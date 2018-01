Foket wil weer basisspeler worden, en liefst bij de Buffalo’s: "Niet álles in functie van WK stellen" Rudy Nuyens

06u00 56 Photo News Jupiler Pro League Thomas Foket (23) herstelde veel sneller dan ­verwacht van een hartoperatie, maar opnieuw een plaats in de ploeg afdwingen, is niet evident. En dat terwijl er een WK aankomt. Hoeveel geduld heeft Foket?

"Toen ik hersteld was, wou ik zo rap mogelijk weer fit zijn en speelminuten maken", vertelt Thomas Foket. "Ik had me van in het begin op januari gericht, maar ik was rapper terug. Het was kwestie van opnieuw in de ploeg proberen te geraken, maar als het goed gaat met de ploeg en de ploeg wint, is er geen reden om te veranderen. Dan moet je de kansen grijpen die je krijgt en laten zien dat je wél in de ploeg hoort."

Het systeem van Hein Vanhaezebrouck zat je als gegoten, maar toen je weer fit was, zat er een coach die met een dubbel bezette flank speelt.

"Ik heb onder de vorige coach en met de beloften ook op de rechtsachter gespeeld. Dat mag geen excuus zijn. Ik wil tonen dat ik niet alleen met drie, maar ook met vier vanachter kan spelen. Ik ben er zeker van dat dat ook mijn ding is."

Toch laat Vanderhaeghe je vaker inkomen op de positie van Kalu dan op die van Bronn.

"Het gebeurt niet veel dat een rechtsachter gewisseld wordt, dan is het al mooi dat ik minuten kan maken op een andere positie. Het is niet dat de coach in mij een rechtsvoor ziet. Als hij me daar laat inkomen, probeer ik ook mijn best te doen, al is dat misschien niet mijn beste positie."

Ik heb de indruk dat de coach voor de rechtsbackpositie liever de eerder defensief ingestelde Bronn ziet dan de offensiever ingestelde Foket.

"Tegen Charleroi mocht ik starten op de rechtsback, toen heb ik getoond dat ik ook kan verdedigen. Vaak steek ik veel energie in de aanval, waardoor ik verdedigend wat krachten mis. Maar als me gevraagd wordt om wat behoudender te spelen, dan kan ik dat. Ik ben niet iemand die dan toch ‘als een zot’ gaat aanvallen. Maar het liep goed met de ploeg en Bronn deed het goed, dan is er gewoon geen reden om te wisselen."

Door het uitvallen van Mitrovic kan Bronn ook naar het centrum schuiven, zoals in de eerste helft tegen Nürnberg. Dat schept misschien meer mogelijkheden voor jou.

"Ik vind het wat spijtig dat het zo moet zijn dat ik pas mijn kans moet krijgen als Bronn naar het centrum schuift. Ik wil gewoon kunnen bewijzen dat ik mijn plaats heb in de ploeg."

Er spelen niet veel Belgische internationals in de competitie, vind je het dan niet vreemd dat jij als Duivel op de bank zat?

"Ik kom ook uit een blessure, het is allemaal wat raar geweest. Ik voel me goed, maar ik vind niet dat je kan zeggen: ‘Hij is international, dus hij moet spelen.’"

De bondscoach maakt er geen geheim van dat hij jou er graag bij heeft, maar je moet wel speelminuten maken om het WK te halen.

"Misschien moet ik nu alles op alles zetten om de volgende zes maanden te spelen. Dat zou ik het liefst bij Gent doen. Dat is altijd mijn idee geweest, daar ga ik alles aan doen. Als de ploeg het goed doet en ik speel niet, dan moet ik daarmee leven. Als het niet goed gaat en ik speel niet, dan ga ik wel wat ambetanter zijn. Maar ik kan alleen maar hard werken en ­hopen op meer speelminuten."

Hein Vanhaezebrouck heeft Saief al naar Anderlecht gehaald voor zijn linkerflank, hij zou jou op rechts ook kunnen gebruiken. Denk je daar aan?

"Ik ben nu bij Gent en ik zou het liefst bij Gent blijven. En die interesse... Ik denk dat die vanzelfsprekend is. Ik heb lang samengewerkt met de coach en Anderlecht is een grote ploeg. Maar ik ga me daar niet druk in maken. Je bent nooit zeker, ook bij Anderlecht zou ik me moeten aanpassen aan een nieuwe ploeg. Dat zou me ook geen zekerheid op minuten geven, terwijl ik in Gent met alles heel vertrouwd ben. Misschien is het spelsysteem wel een puntje, maar ik moet gewoon tonen dat ik terug ben."

De bondscoach hanteert ook hetzelfde systeem als Vanhaezebrouck...

"Maar ik ga niet alles in functie van dat WK zetten. Daar lopen zoveel goeie spelers. Ook zonder mijn blessure zou het al bijna een mirakel zijn als ik erbij ben. Ik was blij met elke selectie die ik had. En nu zou ik moeten denken: ‘Ik moet spelen, want ik moet naar dat WK’. Dat slaat nergens op. Ik wil gewoon weer spelen en als ik mijn niveau haal, dan kan ik misschien een héél klein beetje hoop hebben. Maar ik ga niet plots dingen beslissen omdat ik hier niet speel, alleen maar omwille van dat WK. Ik wil gewoon mijn ­niveau weer halen."

