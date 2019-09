Fluitconcert in Lotto Park: Anderlecht kan zelfs in eigen huis niet winnen tegen Waasland-Beveren MJR/AB

29 september 2019

16u22 38 Anderlecht AND AND 0 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Het blijft voorlopig bij één competitiezege dit seizoen. Pijnlijk. Anderlecht geraakte nu ook niet voorbij rode lantaarn Waasland-Beveren. Paars-wit speelde een zwakke eerste helft en morste met de kansen na rust. Een dramatische 6 op 27 is het harde verdict voor Kompany en co.

Wat was dat weer! Als het Vanden Stock Stadion is omgedoopt tot Lotto Park om er een “walk in the park” te organiseren, dan was dat opzet tegen Beveren geslaagd. Slaap-ver-wek-kend. Anderlecht maakte er een gezondheidswandelingetje op zondag van. Geen tempo, Zulj speelde meer achteruit dan vooruit, Sandler voetbalde vanuit zijn zetel, Nasri slofte, ..., en ga zomaar door. Na 20 minuten had paars-wit nog geen enkel kans bijeengevoetbald.

Nochtans had Anderlecht zich kunnen optrekken aan de bekerwinst op Beerschot. Maar in plaats van met enthousiasme de match tegen Beveren aan te vatten, straalde de ploeg iets uit van: rustig aan, jongens, het zal wel loslopen.

Saelemaekers was geschorst. Daardoor kwam Zulj in de ploeg op 6, schoof Sambi Lokonga door naar 8 en ging Verschaeren vanaf rechts voetballen. Bij Beveren haalde Mercier de grove borstel door zijn selectie na de bekerblamage tegen Westerlo. Opvallen Xian Emmers kwam op 10 te staan.

De eerste helft kreeg Anderlecht welgeteld één kans. Een afgeweken voorzet van Chadli kwam gelukkig in de voeten Verschaeren terecht maar de younster die momenteel duidelijk vertrouwen mist, mikte naast. Even voordien was Beveren op voorsprong kunnen komen toen een vrije trap/voorzet van Badibanga bijna direct in doel ging.

Fluitconcert

0-0 aan de rust. “Een finale van play-off 3 avant-la-lettre”, klonk het cynisch op de tribunes. Filip De Wilde die de aftrap gaf omwille van een verleden bij beide clubs, fronste op de ere-tribune de wenkbrauwen. De paars-witte fans lieten zich voor het eerste negatief horen. Het fluitconcert aan de rust was striemend.

Anderlecht kwam de tweede helft met andere intenties uit de kleedkamer. Er waren kansen voor Nasri en Chadli en vrije trappen van Sambi Lokonga en Nasri ging nipt over. Maar het ‘drukje’ van de thuisploeg duurde slechts een kwartiertje. Daarna herviel paars-wit weer in zijn steriel voetbal. Ook vijf (!) minuten blessuretijd veranderden niets aan de score. Schaamte en het striemend fluitconcert was het deel van Anderlecht. Beveren pakt zijn derde punt rij en is al drie speeldagen ongeslagen....

