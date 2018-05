Flitsende Bongonda helpt Zulte Waregem aan 1-2-zege in derby op Kortrijk, finale play-off 2 wenkt Eddy Soetaert

05 mei 2018

20u01 0 Kortrijk KVK KVK 1 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Met 7 punten voorsprong en nog drie wedstrijden te gaan kan het niet meer mislopen voor Zulte Waregem: het speelt straks de finale tegen de winnaar van groep B. In Kortrijk won het de derde van vier derby’s na doelpunten van Bongonda en Olayinka.

Groep A van de play-off 2 leeft bij de gratie van een dubbele Zuid-West-Vlaamse derby. Het Guldensporenstadion was dan ook behoorlijk goed gevuld en toonde voldoende sfeer om er een genietbare partij van te maken. Zulte Waregem, de betere ploeg in de nacompetitie, had ook nu het beste van het spel met een offensieve opstelling die er mag wezen: vier aanvallers achter diepe spits Harbaoui.

Glen De Boeck liet daarentegen zijn targetspits Perbet aan de kant na diens slappe vertoning een week eerder en posteerde in het centrum van de aanval Teddy ‘Gouden Stier’ Chevalier geflankeerd door Ouali en De Smet. Met de terugkeer van Van Der Bruggen en Makarenko moest KVK de Zultse golven opvangen.

Dat lukte behoorlijk tot Bongonda iedereen verraste met een vlam vanop zo’n 25 meter: hard en precies naast de doelpaal, ingeknald zonder reactie van Kaminski. De partij was een kwartier oud. Zes minuten later stond het weer gelijk toen Kristof D’Haene zijn kwikzilveren stijl benutte om de bal in de draai met zich mee te nemen: Ouali trapte hem prompt binnen.

Scheidsrechter Boucaut had geen zin om fel te zijn. Hij liet zijn gele kaarten lange tijd aan de kant (Olayinka verdiende er anders al vroeg een) en zag ook geen graten in twee strafschopgevallen. Vroeg in de wedstrijd trok Bossut Chevalier aan de arm zodat hij niet meer bij de bal kon, later remde Kagelmacher Bongonda af toen die dicht bij het doel kwam ingelopen.

Kortrijk kwam dicht bij een voorsprong toen D’Haene voorzette en Ouali de bal met buitenkant rechts op Bossut trapte, maar het was Zulte Waregem dat het efficiënst bleek na een knappe voorbereiding over rechts. De fauw duwde de bal achter Palmer-Brown tot bij Olayinka die hem alleen nog maar hoefde binnen te duwen.

Kortrijk miste duidelijk sterkte in het centrum van zijn defensie waar Kumordzi geblesseerd is uitgevallen. Palmer-Brown kreeg er niet langer het voordeel van de twijfel: hij kwam gewoon te kort. Erger nog werd het toen dirigent Kagelmacher meteen na de pauze met een liesblessure uitviel. De Boeck trok Lepoint achteruit en bracht Ajagun in om offensief meer te kunnen bieden.

Dat rendeerde haast meteen toen Chevalier kon inkoppen, maar Bossut neutraliseerde de bal in twee tijden. Meer zat er niet in. Ouali en Ajagun dreigden amper met een afstandsschot, net zoals De Pauw aan de overkant niets deed met een counterkans die hij over knalde. En in de slotfase kopte Papazoglou – de spits die nooit scoort – een goede mogelijkheid tegen Bossut aan. Zo bleef Essevee met een goed georganiseerde defensie andermaal de baas en kan het al uitkijken naar de finale.

En de Gouden Stier en zijn directe belager Harbaoui? Ze brachten beiden te weinig om wat aan hun onderling verschil van twee doelpunten te wijzigen.