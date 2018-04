Flinke streep door de rekening voor Club, Vermeer moet onder het mes Wouter Devynck en Tomas Taecke

12 april 2018

06u00 147 Jupiler Pro League Ferme domper voor Club in het vooruitzicht van de topper tegen Anderlecht zondag. En bij uitbreiding de rest van de play-offs. Met een scheur in een pees van het ­bovenbeen zit het seizoen er voor doelman Kenneth Vermeer zo goed als op. Gabulov wordt de nieuwe nummer één.

De Clubsupporters hebben amper tijd gehad om zich op te trekken aan het feit dat Limbombe speelklaar raakt voor Anderlecht of daar is de slechte tijding dat Vermeer langdurig out is. De Nederlander zou zich geblesseerd hebben in de slotfase van de match in Gent afgelopen zondag. Een pees in zijn bovenbeen gescheurd. Dat betekent dat blauw-zwart zo goed als zeker geen beroep meer kan doen op hem in play-off 1.

Meer zelfs, moederclub Feyenoord bevestigde vandaag het nieuws dat Vermeer morgen al onder het mes moet. Zo zou hij drie maanden buiten strijd zijn. Een ­ferme streep door de rekening van Club. Met Vermeer hadden ze eindelijk die betrouwbare keeper gevonden waar ze dit seizoen zo lang naar gezocht hadden. Horvath, Hubert, Butelle en Gabulov gingen hem voor, maar voldeden om verschillende redenen allemaal niet. Vermeer deed dat wel. Na een mindere start in zijn debuutmatch voor de beker tegen Standard, ging hij steeds beter keepen. De Club-fans verkozen hem in maart zelfs tot speler van de maand.

Voor trainer Ivan Leko is het in doel dus terug naar af. In de vorm van Vladimir Gabulov. Die deed het na zijn komst in de winterstop niet zó slecht, maar veel vertrouwen straalde hij niet uit – zeker niet tegenover zijn verdediging. Toch zal de 34-jarige Rus het straks voor de Bruggelingen moeten doen. Net nu het money­time is in play-off 1. Leuk is anders.

Ook voor Vermeer zelf – die zich in Brugge ­uitstekend in zijn vel voelt – is dit een streep door de rekening. Club had een optie tot aankoop ­bedongen toen het de keeper in januari bij ­Feye­noord ging huren, maar het is nu zeer de vraag of die gelicht zal worden. Met een operatie in het verschiet zou Vermeer al de voorbereiding op volgend seizoen missen.

Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst moeten de spelers en de technische staf vooral hopen dat Gabulov in de resterende acht wedstrijden van de play-offs boven zichzelf uitstijgt. Om te beginnen zondag tegen Anderlecht. Want als dat voor de Bruggelingen een eerste stap is richting de titel, zal er straks niemand meer malen om het uitvallen van Vermeer. Behalve de speler zelf dan natuurlijk.