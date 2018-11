Financieel directeur KV Mechelen is - net als Mogi Bayat - opnieuw een vrij man Redactie

28 november 2018

19u07 0 Jupiler Pro League Thierry Steemans is na anderhalve maand opnieuw een vrij man. De financieel directeur van KV Mechelen heeft zopas de gevangenis verlaten. Steemans komt vrij na de betaling van een borgsom. In totaal moest hij 20.000 euro ophoesten.

Gisteren heette het nog dat Steemans - de man die met Dejan Veljkovic Waasland-Beveren zou proberen omkopen hebben - niet zeker was of hij zijn borgsom van 20.000 euro zou betalen. “Mijn cliënt en ik zullen die optie eerst zorgvuldig bestuderen en bespreken”, zei zijn advocaat Joris Van Cauter daarover. Nu lijkt het er op dat Steemans en zijn advocaat hebben ingestemd met de borgsom. Steemans verliet immers vanavond de gevangenis. Ook voetbalmakelaar Mogi Bayat is gisteren - na het betalen van een borgsom van 150.000 euro - in alle stilte de gevangenis van Leuven buitengewandeld.