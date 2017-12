Festijn der gemiste kansen op de Bosuil: Haroun trekt Antwerp over de streep Stijn Joris

21u58 0 BELGA Jupiler Pro League Slordig voetbal kan ook tot veel kansen leiden. Antwerp-Moeskroen had net zo goed op 5-2 of 3-3 kunnen eindigen, maar de enige die de weg naar doel vond was Faris Haroun. De Great Old pakte zo nog eens de volle buit op de Bosuil.

6-9 was de tussenstand vooraf. Dan hebben we het over het aantal geblesseerden waar beide coaches mee af te rekenen hebben. Dan weet je dat je niet de beste elftallen te zien krijgt en dat de wisselmogelijkheden beperkt zijn. Een sprankelende vertoning werd het niet. Strijd was er wel én kansen. Heel veel kansen. Bölöni maakte met Antwerp een reis terug in de tijd. Lange ballen naar voor, het is niet meer van deze eeuw, maar de Roemeen koos voor dat aloude recept. Bijna werkte het. Hairemans dropte de bal achter de verdediging, Van Damme zat eraan en werd dan neergemaaid door Butez. Een strafschop had een logische beslissing geweest, maar Bert Put liet verderspelen. Geen videoref op de Bosuil en dus ging de bal ook finaal niet op de stip. Rednic had zijn tweede doelman opnieuw opgevist, maar de Fransman gaf alles behalve een zekere indruk. Bij een eerdere fase ging Butez ook al de mist in, Ardaiz profiteerde niet. Op een vrije trap van Hairemans toonde Butez zich wél een waardige vervanger van Bailly.

Rednic veranderde niet van tactiek ondanks zijn waslijst geblesseerden. Moeskroen plooide weliswaar heel ver terug, maar probeerde er combinerend uit te komen. Het vele afval in het spel van les Hurlus nam hij er maar bij. Soms raakte Moeskroen toch in de buurt van Bolat. Hij moest een schot van Rotariu onder de lat uit tikken en zag een poging van Awoniyi op de paal stuiten. Zo bleef de eerste helft ondanks een handvol mogelijkheden doelpuntenloos.

Ook de tweede helft begon met enkele warme momentjes in beide rechthoeken, maar Ardaiz en Awoniyi kwamen nog steeds niet tot scoren. Hairemans mikte een vrije trap net naast. De trofee voor misser van de avond ging uiteindelijk naar Owusu. Van op amper een meter of zeven aarzelde hij te lang om dan op een teruggekeerde verdediger te trappen. Aan de overkant verscheen Awoniyi alleen voor Bolat, maar de doelman kwam goed uit. Het was stilaan een klein mirakel dat de Bosuil nog geen doelpunt te zien kreeg.

De invalbeurt van Ivo Rodrigues voegde een extra sausje aan de match toe. Op een hoekschop van de Portugees opende de Great Old ein-de-lijk de score. Van Damme buffelde tegen de paal en Haroun werkte de rebound tegen de netten. Die goal besliste meteen de match omdat... Moeskroen bleef missen of pech had, zo u wil. Govea schoot een vrije trap op de lat. Awoniyi kreeg het doelpuntje dat hij eigenlijk verdiende niet en zo hield Antwerp de drie punten netjes thuis. De eerste thuiszege sinds 15 oktober voor de Great Old dat zich zo nét iets steviger in de top zes nestelt. Moeskroen won intussen niet meer sinds 23 september en glijdt na een 4 op 30 steeds verder weg.

