Felice Mazzu moet Philippe Clement bij Racing Genk opvolgen KDZ/NP/MJR

25 mei 2019

06u30 0 Jupiler Pro League En weg is hij, hun kampioenencoach. Philippe Clement (45) heeft zoals verwacht voor Club ­gekozen. Zijn opvolger in Genk moet de architect van Charleroi worden: Felice Mazzu (53).

Een verrassing kan je het bezwaarlijk ­noemen. Racing Genk vreesde al langer dat het zijn succestrainer zou kwijtspelen aan Club Brugge – de lokroep klonk te luid. ­Vandaar dat technisch directeur Dimitri de Condé de voorbije weken steeds voorzichtiger omsprong met de toekomst­plannen van de landskampioen. Meer nog, Genk dacht al na over de alternatieven. Het plan B.

Da’s nooit Ivan Leko geweest – hij was hooguit een denkpiste. Niet meer, niet minder. Een mistgordijntje van de voorzitter. Genk heeft nooit officieel contact opgenomen met Leko’s zaakwaarnemer.

Dat deed het wel met de entourage van Felice Mazzu. De Belg met Italiaanse roots levert al járen prima werk bij Sporting Charleroi. Hij maakte van de Carolo’s een stabiele ­subtopper: drie keer play-off 1 en zelfs eens ­Europees voetbal. Zondag in de barragematch tegen Antwerp FC kan hij dat kunststukje nóg eens herhalen. Om dan in schoonheid afscheid te nemen van Charleroi. Mazzu staat meer dan ooit te popelen om een stap hogerop te zetten.

Genk zat intussen al een eerste keer samen met de coach van Charleroi en diens ­advocaat. Een verkennend gesprek. Aangezien Mazzu dit weekend nog een belangrijke match moet leiden, hopen beide partijen er maandag uit te zijn. Dan wil Genk zijn komst officialiseren. Al is het maar omdat voorzitter Peter Croonen een dag later op vakantie vertrekt.

Veel meer dan “een bescheiden man, die niet te hoog van de toren blaast en de mentaliteit uitstraalt die Genk heeft grootgemaakt”, wil De Condé vooralsnog niet kwijt over de opvolger van Clement. “Wij gaan geen grote naam uit onze hoed toveren, maar wel de juiste.”

Mazzu in poleposition dus, op de Genkse shortlist waar ook nog steeds de naam Bernd Storck (56) op prijkt. De Duitser charmeerde het afgelopen seizoen met Moeskroen – iets wat in Genk niet ­onopgemerkt is gebleven. Maar in tegenstelling tot met Mazzu was er op tot op heden nog geen contact tussen Genk en Storck. “We weten alleen dat Genk interesse heeft in Bernd”, aldus zijn ­makelaar Stefan Backs. Storck, ex-bondscoach van Hongarije, heeft intussen wel een aanbieding op zak van het Hongaarse Budapest Honved.

Clement tekent tot 2022

Terwijl Genk werk maakt van een opvolger voor Clement, kondigde Club gisteren trots de komst van de kampioenencoach aan. ­Clement tekende een contract tot 2022. De komende dagen wil hij zijn staf concreet ­invullen, maar nu al staat vast dat zijn vaste assistent Johan Van Rumst mee de overstap maakt. Ook high performance-coach Bram Swinnen werd – zoals eerder deze week geschreven – gepolst, maar die heeft na de garanties van het Genkse bestuur ­besloten om in Limburg te blijven.

Wie hoogstwaarschijnlijk wél nog mee naar Club trekt, is videoanalist Peter Persoons. En dan is het, op een keeperstrainer na, enkel nog wachten op Gert Verheyen. De gewezen hoofdcoach van KV Oostende, en net als ­Clement een Club-icoon, moet de nieuwe staf van blauw-zwart compleet maken.