Fel gewijzigd Antwerp wint vlot tegen STVV, Refaelov en Mbokani zorgen voor de goals Kristof De Cnodder/TLB

18 augustus 2019

19u50 10 Antwerp ANT ANT 2 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League De zware Europese wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Viktoria Plzen heeft Antwerp geen punten gekost. Een fel gewijzigde Antwerpse ploeg nam vlot de maat van een zwak Sint-Truiden. Antwerp kan met een frisse kop en frisse benen richting de volgende Europese opdracht, komende donderdag tegen het Nederlandse AZ.

Hoewel Laszlo Bölöni’s rotatiepolitiek hem vorige week in Charleroi slecht was bekomen, sloeg hij tegen Sint-Truiden toch opnieuw aan het wisselen. Bölöni stuurde maar liefst zeven andere spelers de wei in ten opzichte van de match in Plzen. Meest opvallende afwezigen: Faris Haroun en Sinan Bolat, twee sterkhouders die normaal áltijd spelen. Bolat had trouwens een pijntje aan de enkel.

Het moet gezegd dat Antwerp deze keer minder hinder ondervond van de personeelswissel dan op Mambourg. De Great Old begon vinnig aan de partij. ‘Verloren zoon’ Lamkel Zé – voor het eerst weer in de basis - deed al vroeg in de wedstrijd een siddering door het stadion gaan na een lange ren. In minuut tien zette Dieumerci Mbokani gelegenheidskapitein Lior Refaelov op weg naar de 1-0. Simpel, maar tegelijk geniaal passje van Dieu, die ook in Plzen al beslissend was.

Na speldenprikken van Mbokani, Botaka, De Bruyn, Lamkel Zé en Janssens leek Antwerp op slag van rust af te stevenen op de 2-0. Ritchie De Laet – centrale verdediger deze keer – bereikte de infiltrerende Aurélio Buta en die werd aangelopen door Elton Acolatse. Scheidsrechter Dierick legde de bal op de stip, maar dat was buiten de VAR gerekend. In het busje had videoref Boucaut opgemerkt dat Acolatse eerst ten val werd gebracht door Antwerpspeler Baby. Weg penalty!

Kort na de rust kreeg de thuisploeg dan wél een strafschop. Nadat een fris voetballende Lamkel Zé Truiens verdediger Wolke Janssens passeerde, vond die laatste er niet beter op dan zijn mannetje neer te maaien in de zestien. Een zonneklare fout en dus bood de VAR STVV deze keer geen hulplijn. Dieumerci Mbokani zette zich achter de bal en faalde niet. Zo zat Antwerp al vroeg op rozen. “AZ, AZ, Antwerp komt er aan”, rolde van de tribunes.

Wat volgde was een Antwerps kansenfestival. Refaelov, De Sart en Mbokani (tot enkele keren toe) kenden echter genade. Toch werd het nog wat erger voor Sint-Truiden, want scheids Dierick duwde Yohan Boli in de slotfase een tweede gele kartonnetje onder zijn neus. Bovendien ging Dierick bezoekend trainer Marc Brys ook even een standje geven. Het Antwerpse publiek profiteerde van het moment om ex-Beerschotter Brys wat extra te jennen. Alsof het allemaal al niet erg genoeg was voor Brys, die momenteel moet roeien met de riemen die hij heeft. Soit, de zwakte van STVV maakte natuurlijk Antwerps zaak niet. Bölöni en co waren gewoon blij dat men niet te veel energie moest verspillen tussen twee Europese duels in.