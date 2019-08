Feest op Jan Breydel: bekijk hier het halfdozijn goals van Club tegen STVV LPB

02 augustus 2019

Club Brugge had vanavond geen kind aan STVV. De hopeloos zwakke Kanaries moesten lijdzaam toezien hoe blauw-zwart een halfdozijn goals in elkaar knutselde. Okereke opende de festiviteiten met een dubbelslag. Daarna vonden ook Vanaken, nieuwkomer Tau, Dennis en Schrijvers de weg naar de netten. Zes-nul. Zes op zes ook voor Club dat vertrouwen tankte in het vooruitzicht van het Champions League-duel tegen Dynamo Kiev.