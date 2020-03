Faris Haroun speelt vanavond 300ste match in eerste klasse: “De winter van mijn carrière is mooier dan de herfst” Michaël Vergauwen

07 maart 2020

08u00 0 Jupiler Pro League 298, 299, 300! Faris Haroun bereikt vanavond een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. De Antwerp-middenvelder tikt namelijk tegen Kortrijk zijn 300ste wedstrijd in eerste klasse aan. ‘t Is dat wij het hem zeggen, of hij had het niet geweten. “Ik had er niet bij stilgestaan dat ik er al zoveel had”, lacht-ie.

105 voor Genk, 90 voor Beerschot, 13 voor Cercle Brugge en nu 92 voor Antwerp. De teller tikt aardig aan voor Faris Haroun, die in die 299 wedstrijden goed was voor 48 doelpunten en 24 assists. De jonge Haroun, toen pas 18 jaar, debuteerde op het hoogste niveau op 20 februari 2004. Het werd een debuut met een gouden strik rond, want de middenvelder - die meteen aan de aftrap mocht verschijnen - scoorde vijf minuten voor tijd de winning goal voor Genk op het veld van Mons (0-1).

“Die match ga ik nooit vergeten”, vertelt hij. “Want het waren toch allesbehalve makkelijke omstandigheden toen. Genk was niet top, terwijl Bergen de uitwedstrijd was die niemand wou spelen. Dat ik nu al aan 300 zit wis ik niet, ik had er niet bij stilgestaan dat ik er al zoveel had. Geen slechte mijlpaal”, lacht hij. Als we hem vragen hoeveel goals en assists hij in al die matchen gaf, onderschat hij zichzelf schromelijk. “20 goals? 10 assist?” Het zijn er meer dan dubbel zoveel, Faris. “Dat zal dan vooral door mijn meer offensieve periode bij Beerschot komen”, denkt hij.

Rollercoaster

“Op hoeveel matchen ik mezelf zie eindigen? Ach, je weet nooit hoe het loopt”, besluit hij. “Had je me toen ik in tweede klasse met Cercle aan het afzien was, en iedereen me vergeten was, me toen gezegd dat ik nu kapitein van een topploeg zou zijn, play-off 1 en de bekerfinale zou spelen, ik had je nooit geloofd. Maar ik heb de hoop nooit opgegeven. De winter van mijn carrière is mooier dan de herfst (lacht). Dikwijls spelen spelers op een heel hoog niveau, om dan langzaam te zakken, bij mij is het echt een rollercoaster. Hoog, laag, hoog. En het blijft momenteel maar omhoog gaan. De lat wordt alsmaar verschoven. Da’s mooi.”