Fans misdragen zich in knotsgekke Limburgse derby, ref Visser fluit STVV-Genk vroegtijdig af KDZ/XC

28 september 2019

22u38 14 STVV STV STV 3 einde 3 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Het Limburgse duel tussen STVV en Racing Genk is enkele minuten voor het einde definitief stopgezet door ref Visser. Genk had net ervoor een 0-3-voorsprong uit handen gegeven, waarna de bezoekende fans het veld dreigden te bestormen.

Felice Mazzu oogstte de voorbije twee wedstrijden succes met zijn tweespitsensysteem, maar greep op Stayen terug naar een veldbezetting met twee buitenspelers en een driehoek op het middenveld. Théo Bongonda, eindelijk verlost van rug- en enkelblessure, verscheen voor het eerst aan de aftrap. Hij kopte de landskampioen een kwartier ver in de eerste helft op voorsprong.

Racing Genk had tot dan toe al vier hoekschoppen gekregen. Drie keer waaide de trap van Hagi voorbij de tweede paal. De vierde keer vond hij de krullenbol van Bongonda en die kopte de bal voorbij Daniel Schmidt. Genk voetbalde op Stayen zijn beste halfuur sinds lang bij mekaar en dat had veel te maken met de heren die de 0-1 in mekaar knutselden. Ianis Hagi heeft nog een immense progressiemarge, maar verdorie er gebeurt wat wanneer hij aan de bal komt. Hagi toont lef, hier met dat leer. Iets wat Genk miste de voorbije weken. En wat moet Mazzu blij zijn dat de duurste zomeraankoop eindelijk fit is.

Bongonda gaf zijn visitekaartje af. STVV probeerde hoog druk te zetten op de getergde Genkse defensie, zij kozen slim voor de lange bal. Uitvoetballen is leuk, tot het volledig contraproductief wordt natuurlijk. Samatta ging de luchtduels aan, Hagi en de vinnige Ito - de beste Japanner van Limburg - zwermden rond de Tanzaniaan om de tweede bal op te pikken. De voorsprong van Genk was dan ook verdiend.

STVV had het moeilijk om een poot aan de grond te krijgen op hun kunstmat. Eén keer prikte STVV goed tegen. Boli schrok van de vrijheid die hij kreeg in de Genkse zestien en kopte over. Twee minuten na de rust legde Genk de wedstrijd al in een beslissende plooi, zo leek het toch. Dewaest kopte een hoekschop op arm van Botaka. Strafschop volgens de nieuwe regels, Hagi trapte de 0-2 tegen de netten en bouwde een feestje voor het hok waarin de Genkse bezoekers zaten opgesloten.

Tien minuten later kreeg Genk nóg een strafschop na een overduidelijke fout van De Smet op Bongonda. Hagi zette zich opnieuw achter de bal en trapte zijn tweede elfmeter van de avond in doel. Eentje met rechts en eentje met links, faut le faire. De fans van STVV konden de nederlaag moeilijk verkroppen en gooiden al wat ze te pakken kregen op het veld. Visser stuurde iedereen naar binnen voor een bezinningsperiode.

Het was Marc Brys zelf die de fans kalmeerde en opriep om de ploeg te steunen. Het loonde. De eerste bal na het oponthoud kopte Boli tegen de touwen. Zo kregen we plots toch nog een wedstrijd. Tien minuten voor tijd gaf Garcia STVV weer hoop door de aansluitingstreffer binnen te trappen, waarna het ondenkbare gebeurde. Genk was de pedalen helemaal kwijt. Botaka speelde Bolli vrij en die knalde de 3-3 tegen de touwen. Stayen in vuur en vlam. Politieagenten in gevechtsuitrusting moesten nu de Genkse fans bedwingen. Visser vond het welletjes en floot de wedstrijd vroegtijdig af. Zes goals, maar een schande voor het voetbal.