Fans Beerschot-Wilrijk richtten voor duizenden euro's schade aan in bezoekersvak Bosuil: zo lieten ze de toiletten achter ODBS/RVL

16 april 2018

11u25 0 Jupiler Pro League Zoals te vrezen viel was het voor de ordediensten zweten geblazen voor, tijdens en na de derby tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk in play-off 2. Een dag na de 2-0-thuiszege blijkt de door bezoekende fans aangebrachte schade behoorlijk groot.

De derby tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk zorgde bijwijlen voor een grootse sfeer in de Bosuil. Maar na de match liep het aan de zijde Oude Bosuilbaan toch uit de hand. Daar waar de bussen van de bezoekers geparkeerd stonden, troepten enkele honderden fans van Antwerp aan de poort samen. Er werd verbaal uitgedaagd en enkele projectielen over en weer gegooid. Daarbij gingen de fans in de clinch met de politie en zijn er ook enkele stewards gewond geraakt. Meer dan twee uur na de wedstrijd zijn de bezoekende bussen dan toch kunnen vertrekken, maar de schade die ze achterlieten blijkt niet klein te zijn.

Zo forceerden de fans van Beerschot-Wilrijk een poort van het bezoekersvak naar de neutrale zone, is de omheining van de parking stuk en werd een hamburgerkraam beschadigd. Ook het net en de omheining aan de voorkant van het bezoekersvak werden beschadigd. Opvallend zijn ook de staat waarin de toiletten van de bezoekersvakken zich bevinden, met onder andere een deur die vernield is. In totaal wordt de schade op meerdere duizenden euro's geschat.

De club zelf bevestigt in een reactie aan onze redactie de schade en wil na het bekijken van camerabeelden de kosten van de schade verhalen op de daders. Indien dat niet mogelijk is, krijgt Beerschot-Wilrijk als club de rekening gepresenteerd.

Fans van @beerschot_wlrk die zich misdragen: breken over de ballustrade, worden meteen opgepakt en weggevoerd. #antbee pic.twitter.com/Mekf9tKwxJ Robbe van Lier(@ RobbevanLier) link

Bij de schermutselingen van gisteren werden er minstens negen arrestaties uitgevoerd. Er was ook sprake van enkele (licht)gewonden. “Enkele supporters aan de kant van de bezoekers zijn in het bezoekersvak beginnen te stampen tegen de scheidingspoort en daarna ook tegen de afsluiting die de partijen - en de politie - scheidt”, zei politiewoordvoerder Wouter Bruyns gisteren. “Ze gebruikten projectielen zoals steentjes en vuilniszakken. Daar hebben we voor de eerste keer pepperspray moeten inzetten. Daarna hebben de supporters metalen afsluitplaten afgebroken en ermee naar de politie gegooid, hier is opnieuw met pepperspray gereageerd en later werd ook het waterkanon even beperkt ingezet na de gebruikelijke waarschuwingen.”

Ondertussen in Antwerpen: supporters van @beerschot_wlrk gooien met bier en steentjes naar de politie. #ANTBEE pic.twitter.com/j3GinXPc1w Stadion(@ VTMStadion) link