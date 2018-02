Familieruzie in de maak bij de Oulare's? "Papa supportert sowieso voor Genk" Stijn Joris & Jonas Van De Veire

23 februari 2018

15u49 0 Jupiler Pro League Hartverscheurende keuze voor Souleymane Oulare (45) vanavond. 'Zijn' Genk een optie op play-off 1 zien nemen of zoon Obbi (22) die scoort in het stadion waar hij destijds het mooie weer maakte en zo Antwerp weer in de top 6 helpt. De inzet is hoog.

De glorieperiode van vader Souleymane Oulare in de kleuren van KRC ligt intussen al eventjes achter hem, maar de liefde is gebleven. Zoon Obbi verdedigt de kleuren van Royal Antwerp Football Club. Kiezen tussen zijn ex-club en zijn zoon, Souleymane aarzelt een poos vooraleer hij zijn voorkeur uitspreekt. "Hij gaat sowieso voor Genk supporteren", schuddebolt Obbi. "Je kent het antwoord al", grijnst de vader. "Maar ik zal ook voor jou supporteren, hoor. Weet je nog toen je klein was en je in Genk kwam kijken? Telkens als er iemand scoorde, dacht je dat ik dat doelpunt gemaakt had. Vaak was het ook zo." "Een speciale match", pikt Obbi in. "Maar voor gevoelens is er geen plaats. Met Club speelde ik gelijk in Genk en met Zulte Waregem verloren we. Nu dan maar een overwinning zeker? Genk is net als wij thuis niet zo sterk, en wij doen het buitenshuis goed, behalve tegen Waasland-Beveren en Kortrijk. Als we nog naar play-off 1 willen, moeten we wel winnen. We mogen zeker niet verliezen."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN